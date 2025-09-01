Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα η η παράταξη «Αυτοδιοίκηση Τώρα» όπου τέθηκαν από τον Χάρη Δούκα τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι διεκδικήσεις ενόψει της ΔΕΘ.

Μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων μετείχαν οι δήμαρχοι Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου, Ζωγράφου Τίνα Καφατσάκη, Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, η πρώην δήμαρχος Αγίου Δημητρίου και μέλος ΠΕΔΑ Μαρία Ανδρούτσου και ο Κώστας Ζαχαριάδης ως μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ.

«Η Αυτοδιοίκηση και οι αιρετοί της ζούμε ημέρες απαξίωσης», είπε αρχικά ο κ. Δούκας και στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων: «Η κυβέρνηση έχει πάρει έναν επικίνδυνο δρόμο υπονόμευσης του θεσμού και χειραγώγησης των αιρετών. Οδηγεί τους Δήμους σε οικονομικό στραγγαλισμό, αποκλείοντάς τους από το υπερπλεόνασμα των 7,9 δισ. ευρώ, για το οποίο θριαμβολογεί. Αποκλείει τους Δήμους από τον σχεδιασμό και τη διαχείριση πολύ κρίσιμων θεμάτων για τις πόλεις μας, όπως το νερό και τα απορρίμματα, τα οποία παραδίδονται σε μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, κόντρα στις επίσημες και ομόφωνες αποφάσεις της ΚΕΔΕ, όπως ακριβώς συνέβη και με την ενέργεια.

Επιστρατεύει κάθε διοικητικό και νομοθετικό μέσο για να εξουδετερώσει παρεμβάσεις μας, όπως αυτή της Βασιλίσσης Όλγας, αγνοώντας τη θέληση των πολιτών, αλλά και ευρύτερες παρεμβάσεις για την προστασία των πόλεων, όπως είναι ο ΝΟΚ για να μειώσουμε το τσιμέντο στις πόλεις μας. Και τώρα ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την επίθεσή της με στόχο να ελέγξει όποιον αντιστέκεται. Προωθεί έναν εκλογικό νόμο που καταργεί τον δεύτερο γύρο των Αυτοδιοικητικών εκλογών. Δεν μένει παρά να καταργήσει και τους ίδιους τους αιρετούς και να διορίζει Δημάρχους της αρεσκείας της».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Αθηναίων είπε: «Η παράταξή μας ‘”Αυτοδιοίκηση Τώρα”, δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την πολιτική και αποφασίσαμε να δώσουμε το παρών στη Θεσσαλονίκη, στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Εκεί, μαζί με όλους τους κοινωνικούς φορείς, θα διαδηλώσουμε για να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα: πως η Αυτοδιοίκηση δεν είναι κρατικό παράρτημα, δεν είναι Διεύθυνση Υπουργείου. Είμαστε άμεσα εκλεγμένοι από τους δημότες μας, με εντολή να κάνουμε τη ζωή τους και τον τόπο που ζουν, καλύτερο. Οι αιτιάσεις μας και οι αντιδράσεις μας δεν έχουν ίχνος υπερβολής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Δήμοι οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε αδιέξοδο κοινωνικό και σε οικονομική χρεοκοπία».

Και κατέληξε: «Γι’ αυτό και το μήνυμά μας ενόψει ΔΕΘ είναι καθαρό, πρέπει να επιστρέψει στους Δήμους και στους δημότες μέρος του υπερπλεονάσματος, όπως αυτό καθορίζεται από τους ισχύοντες νόμους. Και για να το καταφέρουμε αυτό, χρειάζεται η συγκρότηση ενός μεγάλου ενωμένου αυτοδιοικητικού μετώπου».

Σε ερώτηση σχετική με την ΚΕΔΕ, ο κ. Δούκας είπε πως παρά τα όσα συμφωνήθηκαν στο Συνέδριο της Ρόδου, στην ΚΕΔΕ δεν υπάρχει ομοψυχία πάνω σε αυτά τα ζητήματα και τις διεκδικήσεις.

Ερωτηθείς για τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και τα όσα έχουν συμβεί, ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε: «Η διαδικασία που ακολουθήσαμε με τη Βασιλίσσης Όλγας είναι σύννομη και είναι η προβλεπόμενη διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις».

Και αφού αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης και πως «δεν γίνεται να υπάρχουν πριβέ δρόμοι», όπως είπε, αμέσως μετά τόνισε: «Δεν είναι ώρα για άσκοπές συγκρούσεις. Πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο που θα βοηθήσει σημαντικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και βεβαίως θα προχωρήσουμε. Εδώ είμαστε για να βελτιώσουμε την ποιότητας ζωής. Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην ποιότητα ζωής και κόντρα στη θέληση των πολιτών να μειωθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στη συγκεκριμένη ζώνη».

Στο τέλος πρόσθεσε: «Τον λόγο θα έχουν οι πολίτες. Με μια σειρά από πρωτοβουλίες με τον κόσμο στις γειτονιές, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες και να μιλήσουμε μαζί τους».

Από τη μεριά του, ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών και μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης, εξέφρασε την αγωνία του για το μέλλον των Δήμων και αμέσως μετά είπε: «Εδώ και πάνω από 10 χρόνια από τα Μνημόνια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετά τον θεσμικό και λειτουργικό στραγγαλισμό, υπόκειται πλέον και σε οικονομικό στραγγαλισμό, παρά τα προβλεπόμενα από τον νόμο και παρά τα θετικά δεδομένα της οικονομίας με τα υπερπλεονάσματα».

Ο Κώστας Ζαχαριάδης επισήμανε: «Ζητάμε χρήματα για την Αυτοδιοίκηση, πόρους και αρμοδιότητες, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ζητάμε, όμως, και σεβασμό στον ίδιο τον θεσμό. Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, έχει ξεσπάσει, με αφορμή και την αλλαγή στον Δήμο της Αθήνας, μία απίστευτη κόντρα εκδίκησης, όχι μόνο απέναντι στον Δήμο Αθηναίων και στο πρόσωπο του δημάρχου, αλλά και απέναντι στον ίδιο τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης συνολικά».

Πηγή: ΑΠΕ