Το Σάββατο στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πακέτο μέτρων που βασίζεται στη «συνετή οικονομική διαχείριση» και στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία απέδωσε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στο ΕΡΤNews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Τα χρήματα αυτά, όπως είπε, θα διατεθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν κυρίως φοροελαφρύνσεις, ώστε να έχουν μόνιμο και βιώσιμο χαρακτήρα, ενώ στόχος είναι η σταδιακή βελτίωση των εισοδημάτων. Ο υφυπουργός επισήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη «δεν έχει νόημα, αν δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών».

Ο κ. Κοντογεώργης παραδέχτηκε ότι το πρόβλημα της ακρίβειας παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι για την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί να λυθεί με ένα ή δύο επιδόματα». Όπως είπε, πρόκειται για ζήτημα με βαθιές ρίζες, το οποίο επιβαρύνεται από διεθνείς κρίσεις (πανδημία, ενέργεια, πόλεμοι).

Ωστόσο, αναφέρθηκε στην εντατικοποίηση των ελέγχων για φαινόμενα αισχροκέρδειας, παραπλανητικές εκπτώσεις και καρτέλ, επισημαίνοντας ότι πλέον «και οι ίδιοι οι καταναλωτές είναι πιο υποψιασμένοι».

Για το πολιτικό σκηνικό και τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για ενδεχόμενη επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι «πάντοτε απασχολεί το τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό», αλλά ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση εστιάζει στη δουλειά της και όχι στις κινήσεις της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, σχολίασε ότι μια επάνοδος του πρώην πρωθυπουργού θα όφειλε να συνοδευτεί από «αυτοκριτική» και όχι από «ξαναγράψιμο της ιστορίας».

Ο εκλογικός νόμος και η αυτοδυναμία

Σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής του εκλογικού νόμου, ο υφυπουργός ήταν κατηγορηματικός: «Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο πρωθυπουργός έχει δείξει θεσμική προσήλωση και οι εκλογές δεν κρίνονται από εκλογικά συστήματα αλλά από τη δουλειά που γίνεται».

Αναγνωρίζοντας ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν απόσταση από την αυτοδυναμία, επισήμανε ότι «η εικόνα μπορεί να αλλάξει με δουλειά» και υπενθύμισε πως και πριν τις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία φαινόταν μακριά από το 41%, αλλά τελικά το πέτυχε.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τέλος, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τα πορίσματα των ελέγχων, ενώ ήδη προχωρά η διαδικασία μεταφοράς του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων στην ΑΑΔΕ. Τόνισε ότι «όπου υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να αποδοθούν» και ότι στόχος είναι να υπάρξει δικαιοσύνη για τον αγροτικό κόσμο.