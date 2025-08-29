Για «επικίνδυνη μυστική διπλωματία Γεραπετρίτη χωρίς…διπλωμάτες, για συνυποσχετικό με την Τουρκία» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή με επικεφαλής τη Ρένα Δούρου. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν τον υπουργό Εξωτερικών να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει δημοσίευμα που αναφέρεται στην ύπαρξη «κλειστής ομάδας» η οποία συναντήθηκε με αντίστοιχη τουρκική ομάδα στη Γενεύη με σκοπό τη υπογραφή συνυποσχετικού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Κυριακάτικης Kontra, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε «σχέδιο συνυποσχετικού» που «περικλείει τον σκληρό πυρήνα της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής», υπερβαίνοντας «τις κόκκινες γραμμές της Δήλωσης της Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης το 2015», επισημαίνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλλουν απουσία «συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης».

Οι βουλευτές ζητούν από τον υπουργό Εξωτερικών να απαντήσει αν η κυβέρνηση διαθέτει Οδικό Χάρτη για μια στρατηγική της Χάγης και να εξηγήσει «γιατί το ΥΠΕΞ, αντί της αξιοποίησης των συμμάχων της Ελλάδας και της θέσης της στην ΕΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αντί της επεξεργασίας σαφούς στρατηγικής που να ενισχύει τις θέσεις της χώρας και να προωθεί την ειρήνη, επιλέγει μυστικές συναντήσεις με την τουρκική πλευρά και μάλιστα χωρίς συμμετοχή διπλωματών».