Όλα τα ανοιχτά «μέτωπα» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έθεσαν οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής, στη Θεσσαλονίκη, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, με τη συμμετοχή του υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη και του υφυπουργού Εσωτερικών, αρμοδίου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

Στη σύσκεψη που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες οι δήμαρχοι της Κεντρικής Μακεδονίας στάθηκαν, μεταξύ άλλων, σε οικονομικά προβλήματα, στο θέμα του προσωπικού, ενώ έγινε λόγος για τα ζητήματα πυρκαγιών και υδάτων, κοινωνικής κατοικίας, για τη μητροπολιτικότητα και το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Έγινε μία συνάντηση των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας υπό τον κ.Χατζηδάκη, στην οποία τέθηκαν όλα τα ζητήματα. Έδωσα το υπόμνημα που παρέδωσα νωρίτερα το πρωί στον πρωθυπουργό με όλα τα καυτά θέματα της Αυτοδιοίκησης», είπε εξερχόμενος από τη σύσκεψη ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη πρόσθεσε πως «οι συνάδελφοι από τους 38 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας έβαλαν πολλά ζητήματα στο τραπέζι που μας απασχολούν, από την καθημερινότητα, τις αντιφάσεις που υπάρχουν στη νομοθεσία, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και κάνουν τη ζωή των συμπολιτών μας δύσκολη».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, χαρακτήρισε τον διάλογο «ουσιαστικό», λέγοντας πως «αναδείχθηκαν τα προβλήματα και πολλές από τις προτάσεις για επίλυση». Στάθηκε στις εταιρείες κοινής ωφέλειας λέγοντας πως «μέσα σε αυτό το άναρχο θεσμικό πλαίσιο που λειτουργούν έχουν καταντήσει τους δρόμους μας και τα πεζοδρόμια μια κουρελού από παρεμβάσεις που γίνονται» αλλά και στην κοινωνική κατοικία υπογραμμίζοντας πως «είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα διεκδικεί σε πρώτη φάση ακίνητα του Δημοσίου, ακίνητα της ΕΤΑΔ να δοθούν σε όλους τους δήμους και μέσα από μια διαδικασία αντιπαροχής να δούμε ξανά, να λύνουμε το πρόβλημα της κατοικίας και κυρίως να δημιουργήσουμε κατοικίες που με κοινωνικά κριτήρια θα δοθούν σε συμπολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες».

Ποιοι συμμετείχαν στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, συμμετείχαν ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, η υφυπουργός Εργασίας, ‘Αννα Ευθυμίου, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας, Διαμαντής Γκολιδάκης, Στράτος Σιμόπουλος και Φάνης Παππάς, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ο γενικός διευθυντής του κόμματος, Γιάννης Σμυρλής, οι συντονιστές του Γραφείου Πρωθυπουργού, Γιάννης Παπαγεωργίου και Έλενα Σώκου, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, ο πρόεδρος της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης και δήμαρχοι του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.