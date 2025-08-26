Το έργο της επισκευής του κατεστραμμένου, στη διάρκεια έντονης χιονόπτωσης, θεάτρου του Αναγνωστηρίου της Αγιάσου, έργο που εκτελείται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επισκέφθηκε στη διάρκεια της περιοδείας του στη Λέσβο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Ο κ. Πλεύρης, μαζί με τους συνεργάτες του και τον βουλευτή Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου, βρέθηκαν στο Αναγνωστήριο Αγιάσου, στο πλαίσιο της προγραμματισμένης επίσκεψης του Υπουργού στο νησί.

Στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του υπεραιωνόβιου πολιτιστικού σωματείου, τον κ. Πλεύρη, τους συνεργάτες του και το Βουλευτή Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου υποδέχτηκε το Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου και ο Πρόεδρος κ. Κλεάνθης Κορομηλάς αναφέρθηκε στην μακρόχρονη ιστορία και προσφορά του Πνευματικού Κέντρου, στις κτιριακές του εγκαταστάσεις και στη σημερινή λειτουργία του.

Στη συνέχεια το μέλος του Συμβουλίου Ηρακλής Κουντουρέλλης ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του 2017, όταν έπαθε τη μεγάλη ζημιά η σκεπή και ο εξοπλισμός του Θεάτρου, εξήγησε στον Υπουργό και τους συνεργάτες πώς φτάσαμε στον Μάιο του 2024, όταν ο τότε Υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης, ο βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου και ο Δήμαρχος Μυτιλήνης Παναγιώτης Χριστόφας ήρθαν στην Αγιάσο, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργικού γραφείου, προκειμένου να δοθεί τελική λύση στο πρόβλημα της επαρκούς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του έργου. Από τότε έγιναν σειρά συντονισμένων ενεργειών από το Αναγνωστήριο, το Υπουργείο και τον Δήμο Μυτιλήνης, ο οποίος είναι ο φορέας εκτέλεσης του έργου, και έτσι σήμερα «βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αναμένουμε την εγκατάσταση του εργολάβου και την έναρξη των εργασιών τον επόμενο μήνα».

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Πλεύρης δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ιστορία και τις εγκαταστάσεις του Αναγνωστηρίου και εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά «που το Υπουργείο Μετανάστευσης χρηματοδοτεί αυτό το ξεχωριστό έργο πολιτισμού όχι μόνο της Αγιάσου και της Λέσβου, αλλά του Αιγαίου και της Ελλάδας ευρύτερα». Δήλωσε δε, ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του θα παρακολουθούν την εξέλιξη των εργασιών και θα βοηθούν σε ό,τι τους ζητηθεί.

Αμέσως μετά τα μικρά παιδιά του τμήματος των σαντουριών έπαιξαν τρεις παραδοσιακούς σκοπούς και ακολούθησε ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο και στο Φουαγιέ του θεάτρου, όπου υπάρχει η έκθεση καλλιτεχνικής δημιουργίας του τμήματος των Εικαστικών.

Πηγή: ΑΠΕ