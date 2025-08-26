Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη διαδικασίας επιστροφής χρημάτων που είχαν δοθεί μέσω παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων για επενδύσεις οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν, υλοποιώντας – όπως τονίζεται – τη δέσμευση για διαφάνεια και λογοδοσία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, ήδη έχουν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ.

«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουν στον Έλληνα φορολογούμενο τα χρήματα που δόθηκαν στο παρελθόν από τον αναπτυξιακό νόμο για επενδύσεις που δεν ολοκληρώθηκαν. Κάποιοι τότε το αμφισβήτησαν. Σήμερα ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη στείλει για είσπραξη τα πρώτα 43 εκατ. ευρώ. Συνεχίζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό τις επόμενες εβδομάδες. Γιατί οφείλουμε να κάνουμε πράξη τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ώστε τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών να επενδύονται σε παραγωγικές δραστηριότητες που φέρνουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.