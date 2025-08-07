Έπειτα από ενάμιση χρόνο στη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς μιλά στο Newsbeat για ένα απαιτητικό στοίχημα που απαιτεί διαρκή παρουσία στο πεδίο, σκληρή δουλειά, συντονισμό με τους Δήμους και μηδενική ανοχή σε καθυστερήσεις και αδράνειες. Από την έναρξη της θητείας του, όπως τονίζει, στόχος ήταν να αλλάξουν δομές και νοοτροπίες, να ξεμπλοκαριστούν έργα δεκαετιών και να τεθούν σε εφαρμογή υποδομές κρίσιμες για την ανθεκτικότητα της Αττικής.

Με φόντο το φιλόδοξο πρόγραμμα «280+1 έργων», ο Περιφερειάρχης αναφέρεται στις μεγάλες παρεμβάσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει, με αιχμή τα 54 αντιπλημμυρικά, τα έργα οδοποιίας, τα σχολεία και τα αποχετευτικά δίκτυα, καθώς και στη ναυαρχίδα του σχεδιασμού, το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο. Δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων και τη διαφάνεια, κάνοντας λόγο για αυστηρούς ελέγχους και ουσιαστική λογοδοσία.

Στο πλαίσιο μιας πιο ολιστικής προσέγγισης, μιλά για την ανάγκη μητροπολιτικού σχεδιασμού στα ζητήματα κυκλοφοριακού και διαχείρισης απορριμμάτων, την αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και τη στρατηγική πρόληψης απέναντι στην κλιματική κρίση. Τέλος, περιγράφει το όραμά του για την Αττική του 2030: μια Περιφέρεια ασφαλή, πράσινη, λειτουργική και ανθρώπινη, όπου η καθημερινότητα των πολιτών βελτιώνεται ουσιαστικά και μετρήσιμα.

Η συνέντευξη του κ. Χαρδαλιά στο Newsbeast.

– Κύριε Χαρδαλιά, βρίσκεστε σχεδόν ενάμιση χρόνο στη θέση του Περιφερειάρχη Αττικής. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε μέχρι σήμερα;

Οι πρώτοι 6 μήνες ήταν καθοριστικοί. Έπρεπε να τεθούν οι βάσεις, να αλλάξουμε δομές και νοοτροπίες που ήταν ανάγκη να γκρεμιστούν άμεσα. Εκείνες τις πρώτες 180 μέρες δημιουργήσαμε τα εργαλεία για να προχωρήσουμε με διαφάνεια και ταχύτητα. Και παράλληλα, από την πρώτη στιγμή, έπρεπε να βρίσκομαι στο πεδίο -όχι στο γραφείο μου- για να κλείνουμε πληγές που δεν έπαιρναν αναβολή, όπως π.χ. οι καθαρισμοί ρεμάτων. Η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να κάθεται και να περιμένει. Σε αυτή τη θέση, είτε βρίσκεσαι μία μέρα, είτε ενάμιση χρόνο, έχεις την υποχρέωση να προλαμβάνεις τα προβλήματα πριν μετατραπούν σε κρίσεις. Με ενεργητική και προληπτική παρέμβαση σε θέματα όπως τα αντιπλημμυρικά έργα και άλλες, βασικές υποδομές, σε τομείς που μπορεί να μην προσφέρονται για δημιουργία εντυπώσεων, είναι όμως κρίσιμης σημασίας. Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζεται σήμερα από τους πολίτες με αυξημένες προσδοκίες. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο που πολλαπλασιάζει και τις ευθύνες μας, έπρεπε πρώτα να παλέψουμε με τη γραφειοκρατία, τις πολύπλοκες διαδικασίες και τις εστίες διαφθοράς. Δεν τα λέω για να δικαιολογηθώ για κάτι, τα λέω γιατί αυτή είναι η αλήθεια.

– Πώς αξιολογείτε τον μέχρι τώρα απολογισμό της θητείας σας και σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι που θέσατε;

Αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε μέρα δίνουμε μάχη σε όλες τις γειτονιές. Φέτος τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, φερ’ ειπείν, περιοδεύω σε όλη την Περιφέρεια, σε κάθε περιοχή, και ελέγχω ο ίδιος την πρόοδο των έργων. Και δεν θα σταματήσω να βρίσκομαι στο πεδίο ούτε τις εβδομάδες και τους μήνες που ακολουθούν. Δουλεύουμε οργανωμένα και σε συντονισμό με τους 66 Δήμους μας, με πνεύμα ειλικρινούς συνεργασίας. Πέρα από τα δεκάδες έργα και τις παρεμβάσεις που έχουμε ήδη παραδώσει, έναν στόχο έχουμε υλοποιήσει στο ακέραιο: Έχουμε υιοθετήσει την προσέγγιση ότι απαγορεύεται ο εφησυχασμός. Οι συμπολίτες μας, ιδίως οι πλέον ευάλωτοι στις γειτονιές της Αττικής δεν δίνουν δεκάρα για τις ανακοινώσεις με το άθροισμα των ποσών και τον αριθμό των έργων που τρέχουν. Και έχουν δίκιο, συμφωνώ μαζί τους. Τα έχουν ακούσει πολλές φορές αυτά τα πράγματα και δεν έχουν καμία όρεξη να ασχοληθούν. Θέλουν όμως δύο πράγματα. Πρώτον, όταν προκύψει ανάγκη να είσαι εκεί, να μην κρύβεσαι, και, δεύτερον, να διαπιστώσουν οι ίδιοι ότι αυτό που τους υποσχέθηκες προχωράει.

– Έχετε ανακοινώσει το πρόγραμμα «280+1 έργων» για την Αττική. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα πιο εμβληματικά έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει και ποια τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής τους;

Αν έβλεπε κανείς από ψηλά αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Αττική θα παρατηρούσε ότι ήδη θέσαμε σε κίνηση ένα σχέδιο. Το πρόγραμμα των 280+1 έργων δεν αποτελεί μια γενική και αφηρημένη εξαγγελία. Είναι ένας χάρτης με συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας. Μιλάμε για έργα που ήδη τρέχουν και σε 3,5 χρόνια από τώρα η εικόνα στο Λεκανοπέδιο θα είναι εντελώς διαφορετική, όπως ακριβώς έχουμε δεσμευτεί. Η προσπάθειά μας για τη θωράκιση απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι συνεχής. Από τη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα, τόνισα ότι βασική μου επιδίωξη είναι οι υποδομές ανθεκτικότητας. Σε αυτές εντάσσονται τα πρώτα 54 αντιπλημμυρικά έργα που η δρομολόγηση και η εξέλιξή τους αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα εντασσόμενα στον ευρύτερο σχεδιασμό των 281 έργων και στις 66 γειτονιές της Αττικής.

Παρά τις δυσκολίες, ξεμπλοκάραμε επίσης μέσα σε ενάμισι χρόνο έργα που βρίσκονταν σε χειμερία νάρκη επί δεκαετίες. Θέσαμε σε κίνηση μια μεγάλη παρέμβαση στον Κηφισό, ολοκληρώσαμε τον καθαρισμό σε 11,5 χλμ. ρεμάτων του Νότιου Τομέα της Αττικής και αντιμετωπίζουμε τώρα την αχίλλειο πτέρνα του δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, το ρέμα Κόρμπι που προέκυψε από τις πλημμύρες του 1993. Σας θυμίζω ότι αυτό το έργο πρωτομελετήθηκε το 2007, οι διαγωνιστικές διαδικασίες ξεκίνησαν το 2017, συμβασιοποιήθηκε από προηγούμενες περιφερειακές αρχές, αλλά στην πορεία διεκόπη, γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί πολύ σημαντικές μελέτες. Τον Φεβρουάριο του 2025 το έργο μπήκε ξανά στις ράγες και θα είναι έτοιμο στις αρχές του 2027. Αναφέρω ενδεικτικά τα αντιπλημμυρικά σε περιοχές με χρόνιο πρόβλημα, όπως το Καματερό, η Μάνδρα και τα Άνω Λιόσια, τα έργα οδοποιίας σε δεκάδες οδικούς άξονες, όπως η επαναχάραξη και βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών-Θηβών, τα σχολεία, τα ειδικά κέντρα εκπαίδευσης αλλά και τα αθλητικά κέντρα που ανακαινίζονται ή κατασκευάζονται από την αρχή. Και φυσικά, παρεμβάσεις σε αποχετευτικά δίκτυα και υποδομές που επί χρόνια έμεναν στα χαρτιά. Δεν έχουμε περιθώρια για καθυστερήσεις και γι’ αυτό δουλεύουμε ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ό,τι υποσχεθήκαμε, θα γίνει.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο θα είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Περιφέρειας Αττικής

– Το «+1» έργο, το Μητροπολιτικό Πάρκο «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο είναι η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Περιφέρειας. Τι αλλάζει για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αττικής και πώς θα εξασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία του;

Το «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο δεν είναι απλά άλλο ένα έργο. Είναι η Αττική του μέλλοντος, μια όψη της πόλης μας όπως την ονειρευόμαστε και που τώρα έχουμε μια εκπληκτική, μοναδική ευκαιρία, να τη σχεδιάσουμε και να την φτιάξουμε ελεύθερα, από την αρχή. Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» αλλάζει το πρόσωπο του παραλιακού μετώπου και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε κάθε πολίτη μετά το 2028. Τον Οκτώβριο, με στοχευμένες, απόλυτα μελετημένες κινήσεις εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση ύψους 370 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν, αποκαθιστώντας παράλληλα το κύρος και την αξιοπρέπεια της Περιφέρειάς μας και ανακτώντας την εμπιστοσύνη των εταίρων μας. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι όταν αναλάβαμε τη διοίκηση της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας τον Ιανουάριο του 2024, παραλάβαμε το έργο σε φάση απένταξης εξαιτίας αδικαιολόγητων καθυστερήσεων. Προχθές, το εμβληματικό αυτό έργο πέρασε από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή και εντός των επόμενων ωρών αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μιλάμε φυσικά για έναν διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι προσφορές θα ανοίξουν στο τέλος Σεπτεμβρίου. Και ευελπιστούμε η συμβασιοποίηση να γίνει έως το τέλος του έτους, έτσι ώστε η κατασκευή του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου να ξεκινήσει στις αρχές του 2026 και τρία χρόνια μετά, το τέλος του 2028, να παραδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Μητροπολιτικής Αττικής μας. Μιλάμε για μια έκταση πλέον 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα που μετατρέπεται σε πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού. Δεν είναι ένα έργο βιτρίνας, είναι ένας δημόσιος χώρος που θα ανήκει σε όλους και θα τον απολαμβάνουμε όλοι -από τον παππού με το εγγόνι του, μέχρι τον ποδηλάτη, τον αθλητή, την οικογένεια, τον επισκέπτη, τον τουρίστα.

«Το να φτιάξεις κάτι μεγάλο είναι μια πρόκληση, αλλά το πώς θα το διατηρήσεις ζωντανό, ασφαλές και καθαρό είναι το πραγματικό στοίχημα», δηλώνει ο Ν. Χαρδαλιάς

Χαίρομαι, δε, ιδιαίτερα που ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, στήριξαν ουσιαστικά την προσπάθειά μας για αυτό το μεγάλο έργο που αφορά τους πολλούς. Και όπως γνωρίζετε, από την 1η Ιανουαρίου 2026 και για 40 χρόνια η ΕΤΑΔ παραχωρεί στην Περιφέρεια Αττικής μια συνολική έκταση 153.207,51 τ.μ. προς ανάπλαση και αξιοποίηση. Η έκταση αυτή περιλαμβάνει τον γειτονικό χώρο του γηπέδου Tae Kwon Do, την Πλατεία Νερού, παραλιακά τμήματα, τον αιγιαλό, το θαλάσσιο μέτωπο, τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κ.α. που θα αναπλαστούν και θα παραδοθούν στους πολίτες με νέες χρήσεις. Συγκεκριμένα, δίπλα στο νέο, ανοιχτό Μητροπολιτικό μας Πάρκο, δημιουργούμε ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο -που τόσο έχει ανάγκη η ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και ολόκληρη η χώρα- το οποίο θα μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου, τόσο στον τομέα του πολιτισμού, όσο και στον τομέα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του τουρισμού. Και δεν σταματάμε σε αυτά, καθώς το νέο Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο θα συνδέεται και με τον νέο ποδηλατόδρομο μήκους 17,5 χιλιομέτρων που υλοποιείται επίσης αυτή την περίοδο από την Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος θα ενώνει το Φάληρο με τη Βούλα και θα αποτελέσει τον ιδανικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε δύο από τις μεγαλύτερες αστικές επενδύσεις της χώρας: το «Αέναον» και το έργο ανάπλασης «The Ellinikon», που εκτελείται στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού.

Παρότι όμως μπαίνουμε στη φάση της υλοποίησης, αυτό που ήδη με απασχολεί προσωπικά είναι η βιωσιμότητα του όλου πρότζεκτ. Το μετά. Γιατί το να φτιάξεις κάτι μεγάλο είναι μια πρόκληση, αλλά το πώς θα το διατηρήσεις ζωντανό, ασφαλές και καθαρό είναι το πραγματικό στοίχημα. Γι’ αυτό έχουμε ήδη σχεδιάσει τον τρόπο διαχείρισης, με σταθερή χρηματοδότηση, συνεργασία με Δήμους και φορείς και ένα σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας που δεν θα επιτρέπει να μαραζώσει το έργο. Είναι κάτι που θέλω να μείνει, να λειτουργήσει και να το χαίρονται οι Αθηναίοι για δεκαετίες. Γιατί αυτό που συνέβη με τόσα Ολυμπιακά έργα και ακίνητα μετά τους Αγώνες του 2004 δεν πρέπει να επαναληφθεί.

«Η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής είναι απόλυτη προτεραιότητα», τονίζει στο Newsbeast και τον Βίκτωρα Μοντζέλλι, ο Νίκος Χαρδαλιάς

– Έχετε δηλώσει ότι η Αττική είναι «ανοχύρωτη» απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα. Πώς αλλάζει αυτό με τα 54 αντιπλημμυρικά έργα που προωθείτε και ποιες περιοχές είναι οι πιο ευάλωτες σήμερα;

Η Αττική ήταν πλημμυρικά σε χαμηλό επίπεδο οχύρωσης για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, παρά τις όποιες προσπάθειες, και αυτός είναι ο λόγος που δουλεύουμε με σύστημα και σκληρή δουλειά σε αυτό τον τομέα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Και σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση και όλους τους συναρμόδιους φορείς. Θα ήταν ανακριβές εάν σας έλεγα ότι τα πράγματα ειδικά σε επίπεδο ολοκλήρωσης μελετών και εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων ήταν σε καλό επίπεδο όταν αναλάβαμε τη διοίκηση της Περιφέρειας. Με ξέρετε πια καλά, το blame game δεν είναι του χαρακτήρα μου. Αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να δημιουργηθεί μια τομή με το παρελθόν της έλλειψης προγραμματισμού και της αδράνειας. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος και τι δεν έκανε πριν από εμάς. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής είναι, πρώτον, απόλυτη προτεραιότητα και, δεύτερον, μια μάχη που δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ασταμάτητα και σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία. Επιβλέπω προσωπικά και με άμεσες, αιφνίδιες αυτοψίες τους καθαρισμούς των ρεμάτων, τις αντιστηρίξεις και τις ενισχύσεις των πρανών, τα μεγαλύτερα έργα όπως την αποκατάσταση του πλακοσκεπούς τμήματος στον Κηφισό κ.α. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη 12 αντιπλημμυρικά σε όλη την Αττική και ως το τέλος του έτους θα έχουμε δημοπρατήσει τουλάχιστον άλλα 20. Δεν θα ξεχωρίσω τις γειτονιές της Αττικής σε ευάλωτες και μη. Θα πω μόνο ότι η δουλειά που γίνεται τώρα στις υποδομές του Λεκανοπεδίου, ειδικά σε ό,τι αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία, δεν έχει κανένα προηγούμενο. Ούτε σε μέγεθος, ούτε σε ρυθμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Εξάλλου, ο κρίσιμος παράγοντας, ο καταλύτης αν θέλετε, αυτό που μπορεί να μετατρέψει οποιαδήποτε περιοχή της Αττικής σε «υψηλού κινδύνου» στην πρώτη νεροποντή, είναι η αδιαφορία.

– Υπάρχει στρατηγική για πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών σε επίπεδο Περιφέρειας, ώστε να μη βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε τραγωδίες τύπου Μάνδρας;

Εδώ μιλάμε για κεντρικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας -και νομίζω πως όλοι ξέρουν το πάθος μου γι’ αυτό τον τομέα, πέρα από τις αρμοδιότητες της εκάστοτε θέσης ευθύνης μου. Και κάθε θέση, κάθε δημόσιο αξίωμα αν προτιμάτε, ειδικά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, έχει μια, πώς να το πω, «εμβέλεια ευθύνης». Εννοώ ότι για να κάνουμε τη διαφορά, δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από έναν φορέα, την Περιφέρεια Αττικής εν προκειμένω. Αλλά ούτε και να κατακερματίζουμε τις ευθύνες, καταλήγοντας στην απραξία. Προσωπικά μπορεί εγώ να κοιμάμαι και να ξυπνάω με ιδέες και σχέδια -με την αγωνία τις περισσότερες φορές- για το πώς θα κάνουμε την Αττική, αλλά και την Ελλάδα, να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τα απρόοπτα της κλιματικής κρίσης. Πώς δηλαδή θα είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο σενάριο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, ακριβώς ώστε να μη ζήσει κανένας συμπολίτης μας ξανά ούτε «Μάνδρα», ούτε «Ντάνιελ». Σας διαβεβαιώ ότι οι συνεργάτες μου «υποφέρουν» καθημερινά από την πίεση που τους ασκώ, διαρκώς και από την πρώτη μέρα, προκειμένου να τρέξουμε τα προγράμματα ενίσχυσης της άμυνάς μας, προληπτικά, για τις φυσικές καταστροφές. Οι οποίες θα συμβούν αργά ή γρήγορα, νομοτελειακά πλέον, λόγω της κλιματικής κρίσης στον πλανήτη. Και ακριβώς γι’ αυτό, ο μόνος τρόπος να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό τον τομέα είναι μια ευρύτερη συστράτευση δυνάμεων. Σαν να έχουμε απέναντί μας μια πανδημία, μια κρίση, όπως αυτή του COVID-19, έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε. Με διεθνείς συνέργειες, με ολιστική αντίληψη, με την ίδρυση ενός νέου κοινού πανευρωπαϊκού «Ταμείου Ανάκαμψης» με έμφαση στην ανθεκτικότητα, το οποίο θα χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις σε υποδομές και μεθόδους προφύλαξης των ανθρώπων -θα έλεγα κατεξοχήν των μεγάλων αστικών κέντρων, για αντικειμενικούς λόγους- από τις φυσικές καταστροφές και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Οι οποίες φοβάμαι πως στο μέλλον θα είναι όλο και πιο αμείλικτες.

«Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι δυνατή μόνο με μητροπολιτική αντιμετώπιση», τονίζει ο Περιφερειάρχης Αττικής

– Είστε υπέρ της μητροπολιτικής διαχείρισης του κυκλοφοριακού. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη και πώς θα μπορέσει να υλοποιηθεί όταν ο κάθε Δήμος έχει διαφορετικές αρμοδιότητες και πολιτικές;

Όταν λέω -και επιμένω- ότι είναι μονόδρομος η μητροπολιτική, δηλαδή η ολιστική, αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική, εννοώ κατ’ αρχήν ότι πρέπει να λήξει το παιχνίδι «πετάω το μπαλάκι» ανάμεσα σε δημόσιους φορείς και θεσμικά όργανα. Εδώ μιλάμε για τις ώρες που εντελώς μάταια χάνουμε, όλοι μας, καθημερινά -άρα μιλάμε για τη ζωή μας σε αυτή την πόλη. Η Περιφέρεια Αττικής είναι καθ’ όλα έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού για μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή της πρωτεύουσας. Δεν είμαστε θαυματοποιοί, ούτε σκοπεύουμε να εφεύρουμε τον τροχό από την αρχή. Ξεκινάμε από το αυτονόητο, ότι ένα πρόβλημα με την έκταση και τις επιμέρους συνιστώσες -αλλά και τις συνέπειες- όπως το κυκλοφοριακό, απαιτεί έναν κεντρικό σχεδιασμό, πέρα από τα Σ.Β.Α.Κ. (Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας). Τα Σ.Β.Α.Κ. είναι καλά και άγια, όχι όμως στην κλίμακα που χρειάζεται το κυκλοφοριακό της Αθήνας, ειδάλλως τα όποια μέτρα κατακερματίζονται και εξουδετερώνονται από την ίδια την πραγματικότητα, καθώς επί της ουσίας επιτρέπουν σε κάθε Δήμο να μεταθέτει το πρόβλημα στον γειτονικό Δήμο. Ο σκοπός είναι να μην αποσυμφορίζεται π.χ. ο Κηφισός και να ακινητοποιείται η Ποσειδώνος, το Κέντρο ή η Κηφισίας. Επίσης, από τις διεθνείς επαφές που έχουμε αναπτύξει ως Περιφέρεια Αττικής σε διεθνές επίπεδο, σας διαβεβαιώ ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία μητροπόλεων όπως π.χ. το Παρίσι ή το Λονδίνο κ.α., σε συνδυασμό με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εξορθολογισμό της ροής των οχημάτων κ.λπ. Λύσεις υπάρχουν και συχνά είναι μπροστά στα μάτια μας, αρκεί να αποφασίσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα του κυκλοφοριακού -και να τη δούμε ολόκληρη, όχι αποσπασματικά. Κι αυτό μπορεί να το κάνει κατεξοχήν -αν όχι μόνο- η Περιφέρεια Αττικής.

– Στο θέμα των σκουπιδιών και της ανακύκλωσης, παραδώσατε ήδη 65 ηλεκτρικά απορριμματοφόρα στους Δήμους. Πώς θα πετύχουμε πραγματική αύξηση της ανακύκλωσης και μείωση του όγκου απορριμμάτων;

Κατ’ αρχάς, να θυμίσω ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων πιστοποίησε τον ΕΔΣΝΑ, τον κύριο φορέα διαχείρισης των αποβλήτων στην Αττική -διαψεύδοντας τις όποιες Κασσάνδρες- καθώς ρυθμίζονται πλέον και οι οφειλές του και προχωράει και η εξυγίανση του. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, και πιστεύουμε ακράδαντα ότι και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι δυνατή μόνο με μητροπολιτική αντιμετώπιση. Η παράδοση των νέων ηλεκτροκίνητων απορριμματοφόρων εντάσσεται σε αυτή τη λογική. Και πάλι, μόνο με μητροπολιτικό σχεδιασμό μπορούμε να προωθήσουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποβλήτων, είτε με την παραγωγή ενέργειας από την καύση και αεριοποίηση των οικιακών απορριμμάτων, ενός επιτυχημένου στην πράξη μοντέλου που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είτε με την ανάκτηση υλικών μέσω της ανακύκλωσης. Παράλληλα, και επιμένω σε αυτό, δεν θα υπάρξει πρόοδος αν δεν υπάρξει αλλαγή παραδείγματος, που περνά και μέσα από την αλλαγή συλλογικών νοοτροπιών και ατομικών συμπεριφορών. Όσον εξοπλισμό και αν αποκτήσουμε και όσες θεσμικές τομές και αν εισαγάγουμε, η στάση του καθενός μας, με τήρηση των κανόνων της ανακύκλωσης και σεβασμό του δημόσιου χώρου, είναι και θα είναι κρίσιμη.

«Η διαφάνεια είναι η ύψιστη υποχρέωσή μας έναντι των πολιτών, δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα και λογοδοτούμε διαρκώς», λέει στο Newsbeast o Νίκος Χαρδαλιάς

– Από τον Ιανουάριο καταθέσατε τα πορίσματα του Σώματος Ορκωτών Λογιστών για τις προηγούμενες διοικήσεις της Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ. Τι προκύπτει από αυτά και πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε τη διαφάνεια στη δική σας θητεία; Υπήρξαν ενδείξεις κακοδιαχείρισης ή αδικαιολόγητων δαπανών και ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στην Περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ ήταν δέσμευση που έγινε πράξη, με την ομόφωνη στήριξη και των υπόλοιπων παρατάξεων. Η διαφάνεια είναι η ύψιστη υποχρέωσή μας έναντι των πολιτών, δεν είναι επικοινωνιακό πυροτέχνημα και λογοδοτούμε διαρκώς για τα δικά μας πεπραγμένα. Έχω ενημερώσει και τους επικεφαλής των υπόλοιπων παρατάξεων για τα πορίσματα, τα οποία βρίσκονται στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, στον οποίο έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι ο μόνος αρμόδιος να μελετήσει τα πορίσματα και να διερευνήσει τυχόν ενδείξεις κακοδιαχείρισης και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση ούτε να τον προκαταλάβω αλλά ούτε και να τον υποκαταστήσω. Η δική μας δέσμευση εκπληρώθηκε και νομίζω ότι αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς περισσότερη διαφάνεια και δεν έχω το παραμικρό πλέον να προσθέσω για αυτό το θέμα είτε σήμερα είτε στο μέλλον.

– Έχετε ξεκινήσει περιοδείες σε όλους τους Δήμους της Αττικής. Πώς συντονίζεστε με τους Δήμους ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός των έργων και των κονδυλίων; Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στη Δυτική Αττική, μια από τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές. Ποια έργα σχεδιάζετε για να αλλάξει η εικόνα της και πώς θα εξισορροπηθεί η ανάπτυξη σε σχέση με τις πιο εύπορες περιοχές;

Ο συντονισμός είναι μια απαιτητική άσκηση, που χρειάζεται καλή διάθεση από όλες τις πλευρές. Από μέρους μας, τηρούμε μια πολιτική δικαιοσύνης, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κάθε έναν από τους 66 δήμους της Περιφέρειας. Αυτό αποτυπώνεται και στα 280+1 μεγάλα έργα στην Αττική που έχουμε προγραμματίσει, εκ των οποίων 23 με υπερτοπικό χαρακτήρα: εκτείνονται σε κάθε γωνιά της και υπηρετούν, στο μέτρο του δυνατού, κάθε επείγουσα ανάγκη και αμβλύνουν, πάλι στο μέτρο του δυνατού, τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Αυτό ισχύει και για τη Δυτική Αττική την οποία αναφέρετε, μια περιοχή που υστερεί, συγκριτικά, σε ορισμένους δείκτες σε σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα της Περιφέρειας. Τον Ιούλιο βρέθηκα στη Μάνδρα για το μεγάλο έργο της επαναχάραξης και βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, ένα έργο απαραίτητο για τη θωράκιση της περιοχής έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων όπως αυτά που είχαν καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2017. Εργαλείο δικό μας, πέραν των πολιτικών που εφαρμόζει η Κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο, είναι να προικίσουμε και τη Δυτική Αττική με τις αναγκαίες υποδομές, χωρίς τις οποίες δεν νοείται ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Ενδεικτικά και μόνον αναφέρω την προώθηση της κατασκευής του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά -έργο που δεν μπορεί άλλο να περιμένει- και περιμένουμε την δημοπράτηση του εντός του έτους αλλά και επιμέρους έργα σε κάθε γειτονιά. Ερχόμαστε και στη Δυτική Αττική να διαχειριστούμε και να επιλύσουμε εκκρεμότητες δεκαετιών.

Η Αττική επανατοποθετείται στον χάρτη των ευρωπαϊκών περιφερειών ως ένας σημαντικός παίκτης, με δυνατότερη φωνή

– Εκλεγήκατε Α’ Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Τι σημαίνει αυτή η θέση για εσάς τον ίδιο αλλά και για την Αττική;

Προσωπικά, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ξεχωριστή υποχρέωση να ανταποκριθώ στις αυξημένες ευθύνες της συγκεκριμένης θέσης. Για την Αττική σημαίνει, νομίζω, επανατοποθέτησή της στον χάρτη των ευρωπαϊκών περιφερειών ως ενός σημαντικού παίκτη και, ασφαλώς, δυνατότερη φωνή όχι μόνο για την ίδια, αλλά για όλες τις ελληνικές περιφέρειες, στην ευρωπαϊκή οικογένεια και τα θεσμικά της όργανα. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα, ως Περιφέρεια, να προωθήσουμε από άλλο επίπεδο όχι μόνο τα δικά μας αιτήματα και διεκδικήσεις, αλλά και τον ρόλο που μπορεί -και επιβάλλεται- να διαδραματίσει η αυτοδιοίκηση στο μέλλον της Ευρώπης. Με πρώτο βήμα τη δημιουργία ενός Δικτύου Πρωτευουσών Περιφερειών της Μεσογείου, έναν στόχο που ήδη επιδιώκουμε με συντεταγμένες κινήσεις. Ένα δίκτυο που μπορεί να αναδείξει πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης, ιδίως εκείνης των πρωτευουσών, ως ρυμουλκού της προόδου και της ευημερίας για τις χώρες μας. Σε μια εποχή διαπιστωμένης δυσπιστίας των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα, η αυτοδιοίκηση, ο αμεσότερος προς τους πολίτες θεσμός, έχει την δυνατότητα να αλλάξει την ατζέντα.

– Ποιο είναι το όραμά σας για την Αττική το 2030; Πώς φαντάζεστε την Περιφέρεια τότε; Και πώς θα υλοποιήσετε αυτό το όραμα; Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στους πολίτες της Αττικής που συχνά αισθάνονται ότι η καθημερινότητά τους δεν βελτιώνεται όσο θα έπρεπε;

Ασφαλής. Βιώσιμη. Πράσινη. Λειτουργική. Ψηφιοποιημένη και σύγχρονη. Φιλική προς τους κατοίκους και ανοιχτή στους επισκέπτες της. Με μια λέξη, ανθρώπινη. Τόσο απλό -και ταυτόχρονα τόσο φιλόδοξο- είναι το δικό μου όραμα για την Αττική. Και όχι μόνο για το 2030, αλλά για όσο μπορεί να φτάσει το βλέμμα μας μακριά στο μέλλον. Μου λέτε ότι οι πολίτες νιώθουν πως η καθημερινότητά τους δεν βελτιώνεται όσο θα έπρεπε ή όσο θα περίμεναν. Τους νιώθω, γιατί ποτέ δεν έπαψα να σκέφτομαι όπως κάθε απλός συμπολίτης μου, κάθε γείτονάς μου στον Βύρωνα και σε κάθε συνοικία αυτής της Περιφέρειας. Οπότε ξέρω πολύ καλά τι είναι αυτό που ενοχλεί ή ακόμη και ταλαιπωρεί τον πραγματικό κόσμο εκεί έξω -τον εργαζόμενο που ασφυκτιά και στρεσάρεται στην κίνηση, τον γονέα που κάνει αγώνα μετ’ εμποδίων για να πάει το παιδί του στο πάρκο ή την παιδική χαρά, τον καθέναν που περιμένει περισσότερα από εμάς -καλύτερη διαχείριση απορριμμάτων, περισσότερο πράσινο, καλύτερους δρόμους κ.ο.κ. Τι έχω να πω στους συμπολίτες μου; Αφενός να μη σταματήσουν ποτέ να ζητούν περισσότερα, διότι τα αιτήματά τους γίνονται κίνητρο για εμάς. Αφετέρου, κοιτάω στα μάτια όσους με εμπιστεύτηκαν ως Περιφερειάρχη Αττικής. Και λέω ότι, ναι, δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί που θέλουμε, διότι οι στόχοι μας είναι πιο ψηλά από ποτέ. Έχουμε όμως ξεκινήσει, αυτή τη φορά όπως πρέπει. Και ανεβάζουμε διαρκώς ταχύτητα, για να φτάσουμε εκεί που αξίζει: στην Αττική, στον καθέναν και την καθεμία από όλους μας που έχουμε την τύχη να ζούμε σε αυτό τον, συχνά δύσκολο, αλλά υπέροχο και μοναδικό τόπο.