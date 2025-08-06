Για τα ζητήματα στελέχωσης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας σε 16 δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας τοποθετήθηκε την Τετάρτη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Αφορμή αποτέλεσαν οι επισημάνσεις της ΠΟΕΔΗΝ, η οποία — μέσω του προέδρου της, Μιχάλη Γιαννάκου — ανέφερε την Τρίτη πως «οι προκηρύξεις θέσεων βγαίνουν άγονες, καθώς οι μηνιαίες απολαβές των γιατρών είναι κάτω από 2.000 ευρώ, των νοσηλευτών και των διασωστών 800 ευρώ τον μήνα και των τραυματιοφορέων 670 ευρώ τον μήνα». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ένας παθολόγος βγάζει από τη συνταγογράφηση και μόνο πολύ περισσότερα χρήματα στο ιδιωτικό του ιατρείο από τον μισθό που λαμβάνει ως γιατρός του ΕΣΥ».

Παράλληλα, ο κ. Γιαννάκος ζήτησε την παρέμβαση του πρωθυπουργού προκειμένου να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες για την Υγεία στο 7,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Απαντώντας στις αιχμές της Ομοσπονδίας, ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «γενικά φέτος έχουμε τα λιγότερα κενά στα νησιά από κάθε άλλη χρονιά», παραθέτοντας στη συνέχεια αναλυτικά στοιχεία για τη στελέχωση.

Ως προς τις χθεσινές ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ για τις ελλείψεις στα νησιά φέτος, η πραγματικότητα είναι η εξής:



«Ως προς τις χθεσινές ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ για τις ελλείψεις στα νησιά φέτος, η πραγματικότητα είναι η εξής:

Στην Σύρο στα ΤΕΠ γίνονται εφημερίες από ειδικευμένους γιατρούς και ειδικευόμενους κανονικά. Δεν υπάρχει μόνον επειγοντολόγος. Επαναλαμβάνω λειτουργούν κανονικά δεν ισχύει η ανακοίνωση.

Στη Νάξο είναι αληθινή η καταγγελία, αλλά την περασμένη Πέμπτη υπογράψαμε με ιδιωτικό θεραπευτήριο σύμβαση να δίνει άμεσα διαγνώσεις σε έκτακτα και τακτικά περιστατικά οπότε το πρόβλημα έχει λυθεί.

Για την Σαντορίνη η καταγγελία δεν ισχύει τελικά σύμφωνα με νεώτερη μου ενημέρωση ισχύουν τα εξής:

«Εδώ και κάποιες ημέρες υπάρχει Μικροβιολογος που υπηρετεί στο Νοσοκομείο Σαντορίνης, και είναι στη μισθοδοσία μας.

Είναι γιατρός με ΑΠΥ και λειτουργεί κάθε μέρα 3 ώρες το πρωί και 3 το απόγευμα (δεν αποτυπώνεται σε πρόγραμμα εφημεριων).

Δεν υπάρχει καμία έλλειψη ειδικότητας για το Μήνα Αύγουστο.

Έχει εκδοθεί και συναφές δελτίο τύπου που έχει κοινοποιηθεί και στην ΑΕΜΥ.»

Άνθρακες ο θησαυρός και για την Σαντορίνη τελικά.

Στα Κύθηρα ο αναισθησιολόγος δεν παραιτήθηκε από το ΕΣΥ γενικά, έβαλε τα χαρτιά του και πήρε την θέση στο διαγωνισμό για τη ΜΕΘ στη νήσο Σάμο, όπου και πήγε ήδη. Στα Κύθηρα στέλνουμε με μετακίνηση και βάλαμε θέση στην επικείμενη προκήρυξη.

Στην Κάρπαθο το ακτινολογικό του Νοσοκομείου και στο παρελθόν και τώρα είχε και έχει έναν τεχνολόγο, δεν έχει υπάρξει δηλ κάποια επί τα χείρω μεταβολή, οπότε λειτουργεί με το ωράριο του ΕΣΥ κανονικά. Τα τακτικά περιστατικά εξυπηρετούνται στο ωράριο, για τα έκτακτα επείγοντα περιστατικά φέρνουμε τον τεχνολόγο και γίνεται πάντα η εξέταση εάν χρειάζεται. Δεν αντιλαμβάνομαι την έννοια της καταγγελίας αυτής.

Στην Τήνο παθολόγος γενικός δεν υπάρχει μεν, υπάρχουν όμως 3 ειδικευμένοι γιατροί αναμένεται και η τοποθέτηση ακτινολόγου από την τελευταία προκήρυξη καθώς και 10 αγροτικοί

Στο Κέντρο Υγείας Μήλου υπηρετούν με μόνιμη στελέχωση:

5 ειδικευμένοι ιατροί (3 γενικοί 1 ακτινολόγος 1 ορθοπεδικός) + οδοντίατρος

6 αγροτικοί

6 νοσηλευτές

4 οδηγοί ασθενοφόρου

4 διοικητικοί

3 τεχνολόγοι

Το νησί έχει δύο ιδιώτες παιδιάτρους και προσπαθούμε να κάνουμε σύμβαση με μπλοκάκι με τον έναν από αυτούς.

Η καταγγελία για την Κέρκυρα είναι ακατανόητη. Με διαγωνιστική διαδικασία το Νοσοκομείο Κερκύρας έχει συνάψει σύμβαση με ιδιώτη ακτινολόγο για γνωματεύσεις εξ αποστάσεως, όπως γίνεται σχεδόν πλέον παντού στον κόσμο. Αντιθέτως στο Νοσοκομείο αυτό μέχρι πριν λίγους μήνες δεν είχαμε παθολόγους και πηγαίναμε συνεχώς με μετακινήσεις τα δημοσιεύματα έπεφταν βροχή για αυτό τον λόγο, χθες προσλάβαμε όμως και τρίτο μόνιμο παθολόγο κλείνοντας όλες τις θέσεις και λύσαμε το διαχρονικό του πρόβλημα. Καταγγελία λοιπόν για την καταγγελία.

Γενικά φέτος έχουμε τα λιγότερα κενά στα νησιά από κάθε άλλη χρονιά. Η εικόνα που μεταδόθηκε χθες λόγω αυτής της ανακοίνωσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Θα δημοσιεύσω άμεσα τα κενά στα νησιά ανά έτος για να διαπιστώσετε την μεγάλη πρόοδο που έφεραν τα κίνητρα που θεσπίσαμε και τα οποία δουλεύουν. Μην πλήττουμε μόνοι μας την εικόνα της χώρας μας. Όλα τα συστήματα υγείας στον κόσμο έχουν ελλείψεις ειδικά στις δύσκολες γεωγραφικά περιοχές».