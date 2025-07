BEAST

Απολογητική διάθεση αλλά και αποφασιστικότητα

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είδα χθες την ανάρτηση του πρωθυπουργού για τα έξι χρόνια διακυβέρνησης από τη ΝΔ και εντόπισα μια απολογητική διάθεση σε αρκετά σημεία για λάθη και παραλείψεις, αλλά την ίδια στιγμή διέγνωσα την αποφασιστικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη νέα τετραετία που πιστεύει ότι θα κερδίσει με βάση τα επιτεύγματα της κυβερνητικής πολιτικής, όπως διάβασα στο μήνυμά του.

Το σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο

Πάντως από όσα έμαθα το Σαββατοκύριακο που έτυχε και βρέθηκα με τρία κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ένα εκ των οποίων έχει καθημερινή επαφή με το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός είναι πεπεισμένος πως θα ξεπεράσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βέβαια εάν σκάσει και άλλη υπόθεση, όπως ακούγεται, και σχετίζεται με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλάζουν τα δεδομένα και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, ακόμα και το σενάριο για εκλογές το φθινόπωρο. Πιθανό; Δεν μπορεί να αποκλειστεί στη λογική ότι θα πιάσει κατακερματισμένη την αντιπολίτευση και θα είναι μια πιο εύκολη διαδικασία, ενώ ακόμα και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν θα έχει προλάβει να ετοιμαστεί. Μακρινή υπόθεση αλλά στην πολιτική, αν αποκλείεις, κάνεις λάθος.

Πού πάνε 100 εκατ. ευρώ

Ο πρωθυπουργός επέστρεψε ενθουσιασμένος από την Αθωνική Πολιτεία. Το κλίμα ήταν καλό στις επαφές που είχε με τους ηγουμένους. Ο ίδιος είδε πολλά, υποσχέθηκε τα 100 εκατ. από το ΕΣΠΑ και ευελπιστεί σε αλλαγή στάσης προς τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως επειδή ακούστηκαν πολλά για τα 100 εκατ. ευρώ που είναι από ευρωπαϊκούς πόρους και αφορούν συγκεκριμένες δράσεις και δεν μπορούν να διοχετευτούν αλλού, για παράδειγμα, για κοινωνική πολιτική, άνθρωπος που γνωρίζει μου είπε ότι εάν διαιρεθεί αυτό το ποσό αναλογεί πέντε εκατομμύρια σε κάθε μονή που διαθέτει και σκήτες και κελιά, ενώ υπάρχουν αμέτρητες αγιογραφίες και πολλά άλλα έργα που πρέπει να γίνουν. «Για ένα σημείο παγκόσμιας αναφοράς τα πέντε εκατομμύρια για 20 μονές δεν είναι μεγάλο ποσό», μου είπε πρόσωπο που γνωρίζει και μου ανέφερε ότι θα δρομολογηθούν έργα, όπως η συντήρηση των Μονών, η ανάταξή τους μετά τον πρόσφατο σεισμό, η προστασία των κειμηλίων τους, μέχρι και παρεμβάσεις για τη διαφύλαξη της μοναδικής φύσης του Αγίου Όρους και τη διευκόλυνση των χιλιάδων προσκυνητών.

Καρφιά Μητσοτάκη και μουρμούρα αγιορειτών

Να σημειώσω μια κίνηση του Κ. Μητσοτάκη που είχε σημασία και αφορούσε τις αιχμές που άφησε σε όσους παίζουν πολιτικά παιγνίδια με όχημα κάποιους μοναχούς ορισμένων Μονών. Δεν ήταν τυχαία η αναφορά του πρωθυπουργού «να μην φυλακίζουν την πίστη σε φθηνά κομματικά ρούχα», ενώ την ίδια στιγμή καθηγούμενοι εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους, σχετικά με τον νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα τέλεσης γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών αλλά και υιοθεσίας, καθώς και για τον προσωπικό αριθμό.

Άγχος και εγρήγορση για μεταναστευτικό

Η είδηση έλεγε: Άλλους 750 μετανάστες διέσωσε το Λιμενικό στα νότια της Κρήτης. Αυτή ήταν ένα ακόμη γεγονός χθες που αφορούσε το μεταναστευτικό και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τη Λιβύη, την οποία επισκέφθηκε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και συναντήθηκε με τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ. Στη Βεγγάζη, ο Γ. Γεραπετρίτης πέρα από το μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι οι δεσμοί των δυο χωρών παραμένουν αδελφικοί έθεσε το θέμα να περιοριστούν οι αυξητικές ροές προς την Κρήτη αλλά και συζήτησε και τις θαλάσσιες ζώνες. Το άλλο ενδιαφέρον σημείο από την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών όπως έμαθα είναι ότι συναντήθηκε και με τον Μπελκασίμ Χαφτάρ που είναι υπεύθυνος για την ανασυγκρότηση και ανοικοδόμηση της χώρας και ο οποίος κάλεσε και ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο. Να θυμίσω για τους παλαιούς και να μάθουν οι νεώτεροι ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία της Λιβύης ο συνταγματάρχης Καντάφι, πολλές ελληνικές εταιρείες κατασκευαστικές πήγαν εκεί και πήραν δουλειές, καθώς ο ίδιος είχε επαφές με Έλληνες λόγω και των σπουδών του στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι»

Πολλοί μπορεί να πιστεύετε ότι έχουν βγει τα εσωκομματικά «μαχαίρια» στην Νέα Δημοκρατία λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι ίσως μπορεί να θέλει κάποιος υπουργός με αυξημένη δημοφιλία, να βγει να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούω τον τελευταίο καιρό διάφορα ανυπόστατα πράγματα. Υπάρχουν βουλευτές και στελέχη που για πιάσουν στασίδι για την επόμενη μέρα, πίεσαν και τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Πιερρακάκη να βγουν και να κάνουν δηλώσεις αφήνοντας κατά κάποιο τρόπο αιχμές για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επειδή το γνωρίζω πολύ καλά, και από τους δύο εισέπραξαν ένα μεγαλοπρεπέστατο «όχι».

Μαία – ψηφοφόρος ήθελε να ξεγεννάει στο γραφείο

Την ίδια ώρα, ξαφνικά κάνουν ότι δεν έχουν ακούσει για ρουσφέτια, μου έλεγε γαλάζιος βουλευτής και μόνο που δεν χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο σκεπτόμενος όσα καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι και σήμερα μονό, είπε, με πήραν τηλέφωνο και μου ζητούσαν για μια μαία να της βρω δουλειά γραφείου, ενώ ένας άλλος ψηφοφόρος μου μου ζητούσε να του σβήσω την κλήση που πήρε από την Τροχαία επειδή δεν φορούσε κράτος και το κρατούσε στο χέρι του. Και αυτά μου είπε είναι ενδεικτικά μιας μόνο ημέρας. Το πελατειακό κράτος στην Ελλάδα έχει βαθύτατες ρίζες σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να κάνεις τεράστιο αγώνα και πάλι δύσκολα να αλλάξει το τοπίο μου τόνιζε, θέλοντας να καταδείξει ότι δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι τουλάχιστον αστείο.

Τα αγγλικά του Τσίπρα

Θα διαβάσατε ότι η Άγκελα Μέρκελ δείπνησε στο Μουσείο Λαλαούνη, όπου με θέα την Ακρόπολη συζήτησε με κορυφαίους επιχειρηματίες και «τα είπε» για αρκετή ώρα με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς ειπώθηκε. Το τετ-α-τετ ανάμεσα στην πρώην καγκελάριο και τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας κράτησε πάνω από δέκα λεπτά. Χωρίς να θέλω να λιβανίσω τον Αλέξη Τσίπρα, θα σας μεταφέρω αυτό που είπε επιχειρηματίας που ήταν στο τραπέζι που το παρέθεσε η Καθημερινή. Να σημειώσω εδώ ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας δεν ανήκει ούτε στους στενούς συνομιλητές του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε είναι φίλα προσκείμενος στην Αριστερά. «Θυμάστε που μιλούσαμε ειρωνικά για τα αγγλικά του Αλέξη Τσίπρα; Αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Μας έκανε εντύπωση το πόσο καλά μιλάει αγγλικά πλέον και αυτό σχολιάστηκε σε συζητήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.

Διευθετήσεις και αποχωρήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ

Και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ όπου ο Σωκράτης Φάμελλος θέλει να κάνει επανεκκίνηση και το περασμένο Σάββατο η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε νέο γραμματέα και αναπληρώτρια γραμματέα, ενώ έγινε γνωστή και η Πολιτική Γραμματεία. Περισσότερο διαδικασία διευθετήσεων εσωκομματικού χαρακτήρα ήταν που δεν ενδιαφέρουν και την κοινωνία. Μπορεί ο Φάμελλος να θέλει επανεκκίνηση, αλλά χθες είδαμε παραίτηση του πρώην βουλευτή Γρεβενών Χρήστου Μπγιάλα από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως και του συντονιστή της νομαρχιακής επιτροπής Κοζάνης με αιχμές για την εσωκομματική λειτουργία. Την ίδια στιγμή με 80% εξελέγη ο Στέργιος Καλπάκης νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πληθαίνουν τα σενάρια για μετακινήσεις προς το ΠΑΣΟΚ, δυο – τριών βουλευτών.

Οι τρεις που έγιναν ένα

Πάντως, μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητούσαν στα πηγαδάκια σε γνωστό ξενοδοχείο της Αθήνας όπου συγκλήθηκε η πρώτη Κεντρική Επιτροπή μετά το συνέδριο και εξελέγησαν τα 31 μέλη της αλλά και ο νέος γραμματέας Στέργιος Καλπάκης και η αναπληρώτριά του, Αναστασία Σαπουνά. Άνθρωπός μου ήταν από πηγαδάκι σε πηγαδάκι και μου μετέφερε τα θέματα που κυριαρχούσαν στις συζητήσεις. Νούμερο ένα ήταν πότε θα επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή ο Αλέξης Τσίπρας και πότε θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Μάλιστα, οι περισσότεροι δήλωναν έτοιμοι προς αναχώρηση. Αυτό που παρατήρησε επίσης ο άνθρωπός μου ήταν ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει ενώσει όλες τις φυλές του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι πρότινος είχαν προσωπικές στρατηγικές. Το τελευταίο διάστημα, μου είπε, Φάμελος, Παππάς και Πολάκης έχουν γίνει ένα. Έντονα επίσης σχολιάστηκε η απουσία της Νίνας Κασιμάτη και πολλοί ήταν εκείνοι που αναρωτήθηκαν μήπως πλέον φοράει «πράσινα γυαλιά».

Άνθρωπος της Γεροβασίλη

Πάντως ο νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί «χαμηλής πτήσης» επιλογή και κυρίως επελέγη διότι έπρεπε να βρεθεί πρόσωπο για να σπάσει τον εσωκομματικό ανταγωνισμό των τελευταίων ημερών. Και αυτό διότι ένα από ονόματα που έπαιζε δυνατά ήταν της Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου, αλλά τελικά επελέγη να μην της δοθεί η ευκαιρία. Κάποια στιγμή ακούστηκε και το όνομα του Κώστα Ζαχαριάδη και εν τέλει προτιμήθηκε ο Καλπάκης που το τελευταίο διάστημα ήταν συνεργάτης της Όλγας Γεροβασίλη.

Ζαχαριάδης αντί Καραμέρου

Από την άλλη πλευρά ο Κώστας Ζαχαριάδης παρέμεινε στο παιχνίδι με την επιλογή του Σ. Φάμελλου να τον ορίσει αντικαταστάτη του Γιώργου Καραμέρου. Να σημειωθεί και αυτό έχει σημασία, ο Κ. Ζαχαριάδης με τον Γ. Καραμέρο είναι φίλοι και πολλοί μάλιστα διερωτήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ πως επελέγη για εκπρόσωπος ένα πρόσωπο που κατά τις πληροφορίες που υπάρχουν στο παρασκήνιο κινείται για το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Εκτός εάν πολλοί θέλουν να είναι σε θέσεις, όπως για παράδειγμα στην Κεντρική Επιτροπή, όπως και έγινε, για να πάνε μετά με καλύτερους όρους στην πολιτική διαπραγμάτευση που θα γίνει.

Η επένδυση των Μπισκότων Παπαδοπούλου

Το 50% της προγραμματισμένης επένδυσης, έχει ήδη υλοποιήσει όπως με πληροφορούν η εταιρεία Παπαδοπούλου, η οποία έχει ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης «Μηχανολογικός Εξοπλισμός» του Αναπτυξιακού Νόμου. Η επένδυση αφορά στη διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας στο κεντρικό της εργοστάσιο στην οδό Πέτρου Ράλλη 26 με νέα προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή (δημιουργία παραγωγής μπάρας δημητριακών), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 6.681.946,11 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης 668.194,61 ευρώ με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής.

Πώς εξελίσσεται το mega project για το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου

Από 1η Ιανουαρίου του 2026 γίνεται «κύριος» του έργου ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου για 40 χρόνια με σκοπό την κατασκευή και αξιοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον», η Περιφέρεια Αττικής, αναλαμβάνοντας την έκταση από την ΕΤΑΔ. Στις 25 Ιουλίου η Περιφέρεια υπογράφει με την ΕΤΑΔ τη σύμβαση παραχώρησης του Tae Kwon Do και ταυτόχρονα βγαίνει στον αέρα ο σχετικός διαγωνισμός. Η αρχή των έργων τοποθετείται για την 1η Ιανουαρίου του 2028. Να σας πω εδώ ότι στο πρόγραμμα είναι να διακόψει τη λειτουργία του το γήπεδο Tae Kwon Do, το οποίο βρίσκεται εντός της έκτασης που παραχωρεί η ΕΤΑΔ προς την Περιφέρεια. Σας θυμίζω ότι έως τώρα το πρώην Ολυμπιακό Ακίνητο του Φαλήρου, λειτουργούσε κυρίως για τη διενέργεια εκθέσεων. Επίσης, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την τρίτη φάση χρηματοδότησης, των ετών 2028-2034, με προένταξη το 2027. Η σύμβαση παραχώρησης της έκτασης του Tae Kwon Do και της Πλατείας Νερού μεταξύ της ΕΤΑΔ και της Περιφέρειας Αττικής, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Φαλήρου «Αέναον», που θα μεταμορφώσει την παραλιακή ζώνη με έργα αστικής ανάπλασης, πράσινου και πολιτισμού σε έκταση 570 στρεμμάτων.

Η επόμενη μέρα στη Grivalia

Μόνο εύκολη δεν είναι η επόμενη μέρα για τη Grivalia Hospitality, μετά την προ μερικών ημερών αποχώρηση της διευθύνουσας συμβούλου, Ναταλίας Στράφτη και την ανάληψη – εκ νέου – καθηκόντος διευθύνοντος συμβούλου από τον Γιώργο Χρυσικό, πρόεδρο της εταιρείας. Ο Χρυσικός είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα τραπεζικά πράγματα, ωστόσο η εταιρεία τα τελευταία 25 χρόνια, στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό ως προς την καθημερινή της λειτουργία, στη Ναταλία Στράφτη. Η αποχώρησή της επομένως όπως μαθαίνω άφησε ένα σημαντικό εσωτερικό κενό. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε, εάν ο Γ. Χρυσικός θα κρατήσει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ή θα επιλεγεί η λύση να έρθει κάποιος άνθρωπος από την αγορά ακινήτων για να καλύψει τη συγκεκριμένη θέση. Ή τουλάχιστον για να καλύψει το κενό της Στράφτη, η οποία πλέον ετοιμάζει το επόμενό της βήμα.

Σε φάση αναμονής στον Κρητικό

Αν όλα πάνε καλά, ο Κρητικός αναμένεται να περάσει στον Μασούτη και επίσημα στο τέλος του 2025, εφόσον υπογραφεί η σχετική συμφωνία, αυτή τη στιγμή όλοι οι άνθρωποι στο εσωτερικό του πρώτου, έχουν τα άγχη τους. Μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα, ότι δεν είναι ό,τι πιο εύκολο για τους εργαζόμενους μίας επιχείρησης να περιμένουν πότε αυτή θα εξαγοραστεί από έναν μεγαλύτερο ανταγωνιστή της. Κι αυτό γιατί υπό τη νέα ιδιοκτησία όλοι θα κριθούν και σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές. Κάτι που δημιουργεί πολλές σκέψεις στο προσωπικό. Και δοκιμάζει τις αντοχές και την υπομονή του. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πως θα το χειριστεί ο Μασούτης αυτό.

Η αναδάσωση της Helleniq Energy

Την εκπόνηση της μελέτης για αναδάσωση σε καμένη δασική έκταση 111,73 στρεμμάτων, ανέλαβε όπως μαθαίνω η Helleniq Energy, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής κοινωνικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει η εταιρεία. Βρίσκονται στη θέση «Μπύρζα», του Δήμου Πεντέλης και η αναδάσωση καταστράφηκε από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2024. Μαζί, ανέλαβε και τμήμα αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 10 στρεμμάτων στη θέση «Βίγλα» του Δήμου Παλλήνης στην οποία η βλάστηση αδυνατεί να αποκατασταθεί φυσικά. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της μελέτης είναι τρία χρόνια από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Άλλες δύο κινεζικές μάρκες αυτοκινήτου στην Ελλάδα

Την εμφάνισή τους στην ελληνική αγορά έκαναν, δύο ακόμα κινεζικές μάρκες αυτοκινήτου οι Omoda και Jaecoo, που ανήκουν στον όμιλο Chery. Την εισαγωγή τους στην Ελλάδα έχει αναλάβει η O&J Automotive Ελλάς, η οποία είναι αδελφική εταιρεία της Star Automotive Ελλάς – αντιπρόσωπος των Mercedes-Benz και Smart στη χώρα, συμφερόντων του ελβετικού ομίλου Emil Frey. Να σας πω ότι στο διάστημα των πρώτων πέντε μηνών του έτους, η Omoda σημείωσε 36 ταξινομήσεις με μερίδιο 0,1%, ενώ η Jaecoo 27 ταξινομήσεις. Παράλληλα, η ίδια η Chery έκανε την είσοδό της στην ελληνική αγορά τον Μάιο, καταγράφοντας 7 πρώτες πωλήσεις μέσα στον συγκεκριμένο μήνα.