📍Yerevan

FM George Gerapetritis lays wreath at the Memorial to the Victims of the Armenian Genocide



📍Ερεβάν

Κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτη pic.twitter.com/61PQ1kw5vT