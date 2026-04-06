Ο αγώνας της Ελλάδας με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου πόλο ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4).

Πρόκειται για δύο από τις υπερδυνάμεις της υδατοσφαίρισης και τίθενται αντιμέτωπη στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 17:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μόντε Κάρλο

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Κόμο Serie A

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Όξφορντ Championship

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 2026Μόντε Κάρλο (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Αταλάντα Serie A

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Τσάρλτον Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίπσουιτς – Μπέρμιγχαμ Championship

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ – Ερόκσπορ Turkish Basketball Super League

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Τζένοα Serie Α

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Μίντλεσμπρο Championship

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Κόροιβος Elite League

21:30 Novasports Start Σπόρτινγκ Χιχόν – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ Ισπανίας

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Βιγιαρεάλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Κόβεντρι Championship

22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Μπενφίκα Liga Portugal