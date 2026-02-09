Στον τηλεοπτικό αέρα βρίσκεται πλέον το trailer για το νέο τηλεπαιχνίδι του Star Channel «Club 1%», το οποίο όμως, όπως χαρακτηριστικά λέει ο παρουσιαστής του, Πέτρος Πολυχρονίδης «δεν θα είναι ένα απλό τηλεπαιχνίδι, πρόκειται για ένα βραδινό show».

Το «Club 1%» θα ενταχθεί σύντομα στο πρόγραμμα του Star Channel και σήμερα κυκλοφόρησε και το επίσημο trailer.

Με αφορμή αυτό, ο παρουσιαστής Πέτρος Πολυχρονίδης, μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» τονίζοντας πως αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές θα είναι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ μοιράστηκε και μερικές ακόμα πληροφορίες για το τηλεπαιχνίδι.

«Δεν πρόκειται για ένα απλό τηλεπαιχνίδι, πρόκειται για ένα βραδινό show. Αυτό που θα δείτε είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Εδώ δεν μετράει η γνώση, όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο σκέψης. Δεν είναι εύκολο 100 παίκτες να μπορέσουν να φτάσουν στο 1% των απαντήσεων. Οι παίκτες έρχονται από όλη την Ελλάδα. Έχω καλέσει όλους τους φίλους μου να έρθουν να παίξουν. Στο κοινό θα έχουμε πάντα δύο πολύ καλούς φίλους και αγαπημένα πρόσωπα του κόσμου που θα παίζουν εκτός συναγωνισμού. Με συγκλονίζει η αίσθηση του θεάματος στο “Club του 1%”, νιώθω ότι κάνω την πιο εντυπωσιακή δουλειά» ανέφερε ο Πέτρος Πολυχρονίδης.