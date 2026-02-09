Απόψε στη σειρά του ANT1, «Grand Hotel», ο Άρης ετοιμάζεται να φύγει κρυφά, αφού γράφει πρώτα ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Την ίδια στιγμή, η Αλίκη, άναυδη με το γράμμα της Κυβέλης, την περιμένει στο ξενοδοχείο για να τη ρωτήσει τι σημαίνουν όλα αυτά.

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο

Διαλυμένη και πανικόβλητη από τις εξελίξεις των γεγονότων, η Κυβέλη, φτάνει τρέχοντας στο ξενοδοχείο, ελπίζοντας πως θα προλάβει την Αλίκη πριν το διαβάσει. Αντί για αυτό, βρίσκεται να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα… Η Φρίντα προτείνει στον Χαραλάμπη να κάνουν μήνυση στον Χατζημήτρο από τη στιγμή που προχώρησε την έξωση. Άδικα προσπαθεί ο Χαραλάμπης να πείσει τους συμπατριώτες του να κάνουν τη μήνυση όλοι μαζί. Εκείνοι, έξαλλοι, αποφασίζουν να πάνε στην αστυνομία και να καταγγείλουν τον Χαραλάμπη αντί για τον Χατζημήτρο.

Η Πελαγία αποφασίσει να γράψει στη Θεώνη όλα όσα συμβαίνουν, μήπως και πεισθεί να επιστρέψει. Η Αλίκη πάει να χαιρετήσει τον Άρη, που είναι αποφασισμένος να φύγει. Εκείνος της δίνει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί, την ώρα που ο Πέτρος μπαίνει στο δωμάτιο και παρεξηγεί αυτό που συμβαίνει… Η Αλίκη και ο Άρης έρχονται αντιμέτωποι με το χειρότερο εφιάλτη τους. Ο Πέτρος, έχοντας παρεξηγήσει αυτό που είδε, φεύγει από το πανδοχείο χωρίς να πει κουβέντα και δεν δέχεται εξηγήσεις ούτε από τον Άρη ούτε από την Αλίκη. Τώρα η αλήθεια για τη σχέση της Αλίκης και του Άρη στο παρελθόν θα έρθει στο φως…

Η Κυβέλη, για άλλη μια φορά, δρα παρασκηνιακά για να σώσει το ξενοδοχείο. Παίρνει πίσω την ακύρωση του γάμου της κόρης της με τον Ρήγα και το ξέσπασμα της Αλίκης, που διεκδικεί την ελευθερία της, ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Ενώ ο Χατζημήτρος πιστεύει πως βρήκε τη γυναίκα της ζωής του για να φτιάξει οικογένεια, η Λίτσα προβλέπει ότι η Μελίνα θα φέρει την καταστροφή, και οι σχέσεις της με τον Γεράσιμο οδηγούνται σε κρίσιμο σημείο. Ο νέος αστυνομικός διευθυντής, Αργύριος Κονδύλης, αναλαμβάνει καθήκοντα και αντικαθιστά τον Χρόνη. Ένα ένταλμα για έρευνα στο Grand Hotel φέρνει στο φως ένα νέο στοιχείο και ο Νικόλας συλλαμβάνεται για τον φόνο της Ελένης.

Ο Πέτρος είναι έξαλλος και ξεσπάει στον Άρη

Στον ρόλο του Αργύριου Κονδύλη, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

ΣΕΝΑΡΙΟ

Δήμητρα Τσόλκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Γιάννης Βασιλειάδης

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Τριάδα Παπαδάκη

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ

Αντώνης Χαλκιάς

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

«GRAND HOTEL». ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00