Πλούσιο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων το Σάββατο (7/2), καθώς έχουμε δράση σε Stoiximan Super League, Stoiximan Basket League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Μπορεί να απουσιάζουν τα ντέρμπι, υπάρχουν όμως αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις σε όλα τα αθλήματα και πρωταθλήματα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τότεναμ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ντέρμπι – Ίπσουιτς EFL Championship
15:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Άμπου Ντάμπι
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Οβιέδο La Liga EA Sports
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολοσσός – ΠΑΟΚ GBL
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ
16:00 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Μύκονος GBL
16:30 Novasports Extra 4 Μάιντς – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports Extra 3 Ζανκτ Πάουλι – Στουτγκάρδη Bundesliga
16:30 Novasports Extra 2 Χάιντενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga
16:30 Novasports Extra 1 Φράιμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Σάντερλαντ Premier League
17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Άστον Βίλα Premier League
17:00 Novasports News Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports 6HD WTA 250 2026 Οστράβα
17:00 Novasports 5HD Φούλαμ – Έβερτον Premier League 2025/26
17:00 Novasports 4HD Γουλβς – Τσέλσι Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup 2026
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Όξφορντ EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Stoiximan Super League
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Μαγιόρκα La Liga EA Sports
18:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Βόλος ΝΠΣ Super League
18:00 COSMOTE SPORT 7 HDATP 250 2026 Μονπελιέ
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Μαρούσι GBL
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Περιστέρι – Ηρακλής GBL
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Μεξικό Davis Cup 2026
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Νάπολι Serie A
19:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ Premier League
19:30 Novasports Prime Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Τζιρόνα La Liga EA Sports
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Καντσία – Αλ Φατέχ Roshn Saudi League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Fly Athens Indoor
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Ατρόμητος Super League
20:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κρεμόνα – Καντού Lega Basket Serie A
21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Τορίνο Serie A
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Έλτσε La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Χιούστον Ρόκετς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal