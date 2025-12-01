Κατά την επιστροφή του από την Κύπρο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες που τον εντόπισαν στο αεροδρόμιο.

Ο παρουσιαστής ρωτήθηκε για την πρόσφατη δήλωση του Ανέστη Ευαγγελόπουλου περί «γεροντολαγνείας στην ελληνική τηλεόραση». «Δεν το γνωρίζω το παιδί, του εύχομαι καλή επιτυχία. Αν εγώ στα 52 μου θεωρούμαι γέρος, τότε αυτό είναι στενάχωρο. Είναι λίγο άδικο για τα 50, εγώ γέρο δεν λέω ούτε έναν άνθρωπο 70 χρονών», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να στεναχωριέται το παιδί. Να θέλει να κάνει πράγματα ή να μην του πηγαίνουν καλεσμένοι. Εγώ όσο είμαι στην τηλεόραση δεν στηρίζω τα vidcast, εκτιμώ την προσπάθειά τους. Πάρα πολλοί θέλουν να βγουν στην τηλεόραση και όσοι είναι στην τηλεόραση θέλουν να κάνουν και επιτυχία στο διαδίκτυο».

«Εγώ ήμουν πάντα κατά του infotainment. Πάντα το σιχαινόμουν. Όλα αυτά δεν μου αρέσουν. Εμένα η ψυχολογία μου, ακόμα και στο ραδιόφωνο, όταν ασχοληθώ με κάτι τόσο σοβαρό, μου χαλάει μετά η διάθεση και δεν μπορώ να κάνω πλάκα», πρόσθεσε στη συνέχεια.