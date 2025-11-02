Θέαμα για απαιτητικούς έχει το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με ποδόσφαιρο ελληνικό και διεθνές, μπάσκετ και βόλεϊ να ξεχωρίζουν.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Ηρακλής GBL
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σαραγόσα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga
13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Χάρι Χελιοβάαρα/Χένρι Πάτεν – Τζούλιαν Κας/Λόιντ Γκλάσπουλ Παρίσι
13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Ίντερ Serie A
14:00 Novasports 5HD WTA Finals
14:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2
14:30 Novasports 4HD WTA 250 Τσενάι
14:30 Novasports 3HD Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καϊζερσλάουτερν Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Λεβάντε – Θέλτα La Liga
16:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Νιούκαστλ Premier League
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τορίνο – Πίζα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – ΓιανίκΣίνερΠαρίσι
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Ρέιντζερς Premier Sports Cup
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Λέτσε Serie A
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΟ Μυκόνου – Μαρούσι GBL
16:30 Novasports Prime Κολωνία – Αμβούργο Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μερσίν – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
17:15 Novasports 1HD Αλαβές – Εσπανιόλ La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός Super League
17:45 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 32
18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΝΟ Γλυφάδας – Άλιμος Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών
18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Μπόρνμουθ Premier League
18:30 Novasports Start Βόλφσμπουργκ – Χόφενχαϊμ Bundesliga
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρέτζιο Εμίλια – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΕΛ Λεμεσού Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Μπολόνια Serie A
19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ Super League
19:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Έλτσε La Liga
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League
19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Τενερίφη ACB Liga Endesa
20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ
21:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Φάση των 32
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Παναιτωλικός Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Ρόμα Serie A
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Μαγιόρκα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Νιου Ορλίνς Πέλικανς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Μπράγκα Liga Portugal