Με οκτώ επεισόδια γεμάτα χιούμορ, συναίσθημα και ένταση, η νέα δραματική κωμωδία του Netflix προσφέρει στο κοινό κάτι σπάνιο: μια ιστορία ενηλικίωσης που ξετυλίγεται μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον του στρατού, χωρίς να χάνει την ανθρώπινη και συγκινητική της πλευρά.

Εμπνευσμένο από τα αληθινά απομνημονεύματα ενός πρώην πεζοναύτη, το Boots συνδυάζει έξυπνα το γέλιο με την ευαισθησία, καθηλώνοντας το κοινό.

Η σειρά ακολουθεί τον Κάμερον Κόουπ (Μάιλς Χάιζερ, 13 Reasons Why), έναν εσωστρεφή και χαμένο έφηβο που αποφασίζει να καταταγεί στους πεζοναύτες μαζί με τον καλύτερό του φίλο, Ρέι Μακάφι (Λίαμ Ο’Μάφι), γιο ενός διακεκριμένου αξιωματικού.

Στο σκληρό και απαιτητικό περιβάλλον του στρατοπέδου εκπαίδευσης, οι δύο φίλοι -μαζί με μια ομάδα αταίριαστων νεοσυλλέκτων- ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο ένταση, χιούμορ και συγκίνηση. Μέσα από τις δοκιμασίες, τις φιλίες και τις συγκρούσεις τους, θα ανακαλύψουν ποιοι είναι πραγματικά, όταν όλα γύρω τους δοκιμάζονται στα άκρα.

;Όπως αναφέρει το purewow.com, από την πρεμιέρα της σειράς στις 9 Οκτωβρίου, η σειρά Boots έχει κερδίσει βαθμολογία 92% στο Rotten Tomatoes και ενθουσιώδη σχόλια από κριτικούς και θαυμαστές. Η USA Today την χαρακτήρισε «μία από τις καλύτερες νέες σειρές που έχει παράγει το Netflix τα τελευταία χρόνια», ενώ το Us Weekly την αποκάλεσε «μία από τις αγαπημένες σειρές του 2025».

Στο Reddit, οι θεατές είναι εξίσου ενθουσιασμένοι.

«Μου άρεσε πάρα πολύ!! Ήταν πολύ αναζωογονητικό, ειδικά μετά την παρακολούθηση του Monsters. Ελπίζω να υπάρξει και δεύτερη σεζόν», έγραψε ένας χρήστης. Ένας άλλος πρόσθεσε: «Είδα και τα 8 επεισόδια μαζί. Δεν τελείωσα μέχρι τις 4 το πρωί. Τόσο καταπληκτική σειρά -πιθανώς μια από τις καλύτερες που έχω δει εδώ και πολύ καιρό. Ίσως το ξαναδώ όλο από την αρχή».

Με εξαιρετικές ερμηνείες, ευρηματικό σενάριο και σπάνια συναισθηματική αλήθεια, η σειρά καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση χωρίς να χάνει ποτέ τον παλμό της.

*Φωτογραφίες @Netflix