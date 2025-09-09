Σας αρέσουν οι σειρές μυστηρίου, τι θα λέγατε για ένα μυστήριο με… 132 κλειδωμένα δωμάτια και πάνω από 150 υπόπτους για φόνο; Καλώς ήρθατε σε μια τηλεοπτική εμπειρία με κωμική πινελιά, διά χειρός Shondaland.

Πρόκειται για το The Residence, στο Netflix, το οποίο είναι ένα τρελό μυστήριο φόνου, γραμμένο από τον Paul William Davies (συνεργάτη της Shonda Rhimes στο Scandal), με πρωταγωνίστρια την μοναδική Uzo Aduba, η οποία φαίνεται να διασκεδάζει όσο και το κοινό. Το The Residence, θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι μια εξαιρετικά εθιστική τηλεοπτική σειρά.

Τι θα δείτε στη σειρά

Η Aduba, γνωστή ως Crazy Eyes στο Orange Is the New Black, μπορεί να συγκλονίσει συναισθηματικά το κοινό, αλλά εδώ αποδεικνύει ότι είναι και αστείρευτα αστεία. Υποδύεται την Cordelia Cupp, μια λαμπρή ντετέκτιβ (και φανατική παρατηρήτρια πουλιών) που καλείται να ερευνήσει τον θάνατο του αρχιθαλαμηπόλου του Λευκού Οίκου, AB Wynter (Giancarlo Esposito).

Το πτώμα του βρίσκεται στα ιδιωτικά διαμερίσματα του προεδρικού κτηρίου, ενώ στον κάτω όροφο βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημο δείπνο με στόχο τη βελτίωση των εύθραυστων σχέσεων με την Αυστραλία. (Τον Αυστραλό πρωθυπουργό υποδύεται ο Julian McMahon του Nip/Tuck, γιος του 20ού πρωθυπουργού της χώρας, Sir William McMahon).

Στη σκηνή μπαίνουν οι σύμβουλοι του προέδρου, ο διευθυντής του FBI και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας. Εκείνοι, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις διαδικασίες ασφαλείας, υποθέτουν πως πρόκειται για αυτοκτονία.

Η Cupp, όμως, ρίχνει μια ματιά στο πτώμα -αφού πρώτα κάνει μια σύντομη στάση στον κήπο για να δει αν μπορεί να εντοπίσει κάποια από τα πουλιά που είχε καταγράψει στα χρόνια του στον Λευκό Οίκο ο επίσης ορνιθοπαρατηρητής Τέντι Ρούζβελτ- και καταλαβαίνει αμέσως ότι πρόκειται για φόνο. Οι «τύποι» εξοργίζονται… και αυτό πριν καν τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να ανακοινώσουν σε όλους τους καλεσμένους του δείπνου πως δεν μπορούν να φύγουν μέχρι να λυθεί η υπόθεση.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η σειρά εξελίσσεται ως μια παράξενη αλλά καλά οργανωμένη περιπέτεια, που συνδυάζει τις ικανότητες της Cupp στην επίλυση μυστηρίων με απεικονίσεις του σπιτιού της πρώτης οικογένειας, διακοπτόμενες από συνεντεύξεις με διάφορους ιδιόμορφους χαρακτήρες, οι οποίοι προσφέρουν στοιχεία, πιθανούς λόγους και υπόπτους για τον φόνο.

Υπάρχει επίσης cameo από την Κάιλι Μινόνγκ (η οποία έχει δωροδοκηθεί για να εμφανιστεί με την υπόσχεση μιας διανυκτέρευσης στο Lincoln bedroom), πριν η Cupp εστιάσει με τα κιάλια της σε έναν άντρα και ανακαλύψει, χάρη στη γνώση της για την αυστραλιανή και αμερικανική ραπτική, ότι φορά το πουκάμισο του νεκρού. Και πολλά άλλα συμβαίνουν πέρα από αυτά, τα οποία εκτελούνται με ακραία τόλμη και στιλ.

Το The Residence είναι μια πανέμορφη, απολαυστική περιπέτεια, στην οποία η έρευνα παρουσιάζεται έξυπνα ως αναδρομή, ενσωματωμένη ανάμεσα σε σκηνές όπου όλοι -ή σχεδόν όλοι, και εκεί προκύπτει ένα δευτερεύον μυστήριο- δίνουν κατάθεση ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής γεμάτης αντιπαρατιθέμενους γερουσιαστές, με φαινομενικό στόχο να διαλύσουν φήμες και να αντιπαρατεθούν στην παραπληροφόρηση που κυκλοφόρησε στο κοινό από τη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατος.

Παρόλο που υπάρχει ένα πλήθος χαρακτήρων, η σειρά ανήκει ξεκάθαρα στην Aduba -και με το δίκιο της. Η παρουσία της είναι μαγνητική και το The Residence τη χρησιμοποιεί στο έπακρο. Δεν πρόκειται για τηλεόραση που θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά προσφέρει οκτώ ώρες απολαυστικής ψυχαγωγίας.