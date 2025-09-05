Το Netflix υποδέχεται τρεις ταινίες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, με πρωταγωνιστές τρία από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ: τον Μπραντ Πιτ, τον Τομ Κρουζ και τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Από το αριστούργημα του Κουέντιν Ταραντίνο «Άδωξοι Μπάσταρδη», μέχρι την εκρηκτική sci-fi περιπέτεια «Στα όρια του αύριο» και το cult classic «Ο Άτρωτος», η streaming πλατφόρμα εμπλουτίζει τον κατάλογό της με ταινίες που αξίζει να δεις -ή να ξαναδείς.

Άδωξοι Μπάσταρδη (Inglourious Basterds)

Το «Άδωξοι Μπάσταρδη» είναι η εμβληματική μαύρη κωμωδία του Κουέντιν Ταραντίνο με θέμα τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Σοσάνα (Μελανί Λοράν), μιας Γαλλίδας Εβραίας που δραπετεύει από τα νύχια του Ναζί SS Standartenführer Χανς Λάντα (Κρίστοφ Βάλτς) και γίνεται ιδιοκτήτρια κινηματογράφου στο Παρίσι που βρίσκεται υπό ναζιστική κατοχή. Αφηγείται επίσης την ιστορία των «Basterds», μιας ομάδας Αμερικανών στρατιωτών με αρχηγό τον Aldo the Apache, τον οποίο υποδύεται ο Μπραντ Πιτ, έναν υπολοχαγό που είναι αποφασισμένος να σκαρφαλώσει κάθε Ναζί που συναντά.

Τελικά, αυτές οι δύο ιστορίες, μαζί με μια τρίτη που επικεντρώνεται στους Μάικλ Φασμπέτερ και Νταϊάν Κρούγκερ, ενώνονται με εκρηκτικό τρόπο. Αλλά στην πορεία, έχουμε αυτό που είναι αναμφισβήτητα μία από τις τρεις καλύτερες ταινίες που έχει κάνει ποτέ ο Ταραντίνο.

Στα όρια του αύριο (Edge of Tomorrow)

Η επιστημονική φανταστική πολεμική ταινία «Edge of Tomorrow» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, βασίζεται στο ιαπωνικό μυθιστόρημα «All You Need Is Kill» και διαδραματίζεται σε μια εκδοχή της Γης στο εγγύς μέλλον, όπου οι άνθρωποι πολεμούν μια εξωγήινη φυλή γνωστή ως «Mimics».

Οι ανθρώπινες δυνάμεις, γνωστές ως United Defense Force, έχουν αγωνιστεί ενάντια στους Mimics, αλλά όταν η λοχίας Rita Vrataski (Έμιλι Μπλαντ) τους οδηγεί στη νίκη στη Μάχη του Βερντέν, ο στρατηγός Brigham (Μπρένταν Γκλίσον) αποφασίζει να εισβάλει στη Γαλλία για να ανακτήσει τη χώρα.

Εδώ μπαίνει ο ταγματάρχης Γουίλιαμ Κέιτζ (Τομ Κρουζ), ένας αξιωματικός δημοσίων σχέσεων χωρίς εμπειρία στον πόλεμο, ο οποίος προσπαθεί να εκβιάσει τον στρατηγό για να αποφύγει την κάλυψη της εισβολής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Κέιτζ να ρίχνεται στην εισβολή ως πεζικάριος, κάτι που τον οδηγεί στο θάνατο. Όμως, καθώς πεθαίνει, σκοτώνει και έναν «Alpha» Mimic -και ξαφνικά ξυπνάει πίσω στην Αγγλία, λίγο πριν την εισβολή. Τώρα, ο Κέιτζ είναι παγιδευμένος σε έναν ατέρμονο κύκλο ξυπνήματος, ρίψης στη μάχη και θανάτου, και ο μόνος τρόπος για να τελειώσει αυτό είναι να μάθει αρκετά από τις πολλές ζωές του για να νικήσει τελικά τους Mimics.

Ο Άτρωτος (The Running Man)

Στο «The Running Man» πρωταγωνιστεί ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ως καπετάνιος Μπεν Ρίτσαρντς. Κατηγορείται για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε και αποκαλείται «Ο χασάπης του Μπέικερσφιλντ» μετά από μια φερόμενη σφαγή αθώων κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης για τρόφιμα σε αυτή τη δυστοπική εκδοχή της Αμερικής του 2017, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ.

18 μήνες αργότερα, ο Ρίτσαρντς έχει δραπετεύσει από ένα στρατόπεδο εργασίας, αλλά συλλαμβάνεται ξανά και τώρα ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει από την κατάστασή του είναι να συμμετάσχει στο «The Running Man», ένα θανατηφόρο τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει ο αδίστακτος Damon Killian (Richard Dawson).

Η συγκεκριμένη ταινία, μάλιστα, πρόκειται να γυριστεί ξανά με τον Γκλεν Πάουελ στον ρόλο του Ρίτσαρντς και τον Τζος Μπρόλιν στο ρόλο του Κίλιαν και αναμένεται στις αίθουσες στις 7 Νοεμβρίου 2025.