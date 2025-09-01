Ο αγώνας Σερβία – Τσεχία για το EuroBasket 2025 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (1/9).

Η διοργάνωση συνεχίζεται με τη διεξαγωγή έξι αναμετρήσεων και ανάμεσά τους ξεχωρίζει αυτή της Σερβίας με την Τσεχία καθώς το να βλέπεις τον Γιόκιτς να αγωνίζεται είναι πάντα απολαυστικό, με δεδομένο ότι μιλάμε για τον καλύτερο παίκτη του κόσμου αυτή τη στιγμή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 Σουηδία– Μαυροβούνιο, Novasports 4

14:45 Εσθονία – Τουρκία, Novasports Start

16:30 Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία, Νοvasports 4

18:00 Πορτογαλία – Λετονία, Novasports Start

20:30 Φινλανδία – Λιθουανία, Novasports 4

21:15 Σερβία – Τσεχία, Novasports Start