Πριν από 10 χρόνια, δύο φίλοι, ο Σάκης και ο Γιώργος, ξεκίνησαν ένα ταξίδι που άλλαξε τη ζωή τους για πάντα. Ένα ταξίδι που ενέπνευσε εκατομμύρια θεατές να εξερευνήσουν τον κόσμο και να δουν τη ζωή με τη φιλοσοφία του «You Only Live Once».

Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου στις 22:30, ο Σάκης Τανιμανίδης και ο Γιώργος Μαυρίδης ξαναενώνονται σ’ ένα «Reunion», που μέσα από 12 συναρπαστικά επεισόδια θα μας ταξιδέψει από τους γορίλες στην ομίχλη της Ουγκάντας, στην έρημο του Φεστιβάλ «Burning Man» στη Νεβάδα και στην κουλτούρα K-Pop της Σεούλ, αλλά και ακόμα πιο μακριά!

Μέσα από μία επική οπτικοακουστική διαδρομή, με κινηματογράφηση τελευταίας τεχνολογίας, οι δύο φίλοι θα εξερευνήσουν προορισμούς που δεν έχουμε φανταστεί, θα αναδείξουν ανθρώπινες ιστορίες, θα βρεθούν σε εντυπωσιακά τοπία και θα ζήσουν μοναδικές εμπειρίες, ανακαλύπτοντας όσα τους φέρνουν κοντά, αλλά και όσα τους κράτησαν μακριά, μέσα από τη μεγαλύτερη, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, περιπέτεια της ζωής τους.

Μία συγκινητική διαδρομή φιλίας, όπου οι ήρωές μας θα ξανασυναντήσουν τους YOLO εαυτούς τους και θα μας ταξιδέψουν σ’ έναν κόσμο μαγικό, που αξίζει να γνωρίσουμε όσο περισσότερο γίνεται, γιατί ζούμε μόνο μία φορά!

Δείτε το backstage video από τις τελευταίες προετοιμασίες της «τελετής» επανένωσης του Σάκη Τανιμανίδη και του Γιώργου Μαυρίδη στο «ΤΗΕ REUNION».

Η λαμπερή «τελετή» θα αποκαλυφθεί απόψε το βράδυ στις 00:01 στο TikTok και είστε όλοι καλεσμένοι!