Στο «The 2Night Show» της Τρίτης (30/5), ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσόρισε τον επιτυχημένο YouTuber Φίλιππο Ιωάννου, γνωστό ως «Fipsterr».

Μεταξύ άλλων, μίλησε για τις σπουδές του στην Ψυχολογία, καθώς και για τη συνεργασία του με τον Νίκο Μουτσινά. Το πρώτο μισό της σεζόν τον παρακολουθήσαμε και μέσω του Asia Express όπου συμμετείχε με τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Εγώ ξεκίνησα στην τηλεόραση σε μια εκπομπή του ΑΝΤ1 που δεν βγήκε ποτέ, στα “30 Χρόνια ΑΝΤ1” και τελικά θα βγει τώρα. Εγώ δούλεψα σε αυτή την εκπομπή πριν από 7 χρόνια. Εγώ πήγα να σπουδάσω ψυχολόγος για να κάνω μετά μεταπτυχιακό στα media – ψυχολογία στα media. Ένας φίλος μου που δούλευε viewer σε μια εκπομπή, μου είπε να πάω. Ήταν με χαμηλό μπάτζετ, δεν ήθελαν δημοσιογράφους. Πήγα εκεί, δεν ήξερα καν τι θα πει viewer, πέρασα από συνέντευξη και μου είπαν απλά κοίταξε αυτά τα βίντεο να δούμε αν κόβει το μάτι σου. Κόβαμε εκπομπές του Ant1 και σίριαλ, τα καλύτερα στιγμιότυπα. Έκατσα μερικούς μήνες, με κούραζε πάρα πολύ και είπα στον αρχισυντάκτη πώς αν αδειάσει μια θέση στα social media θα ήθελα να τα αναλάβω. Δούλευα στο “Game of Love” – ιστορικές εποχές του ANT1, θέλετε 500 ευρώ για να φασω@@@τε; – «Στα καλύτερα έχεις πάει» παρενέβη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου – και στο “Dancing with the Stars”, μετά πήγα στο “Sunday Live” – «Δεν έχεις αφήσει πετυχημένη εκπομπή, για πετυχημένη εκπομπή» σχολίασε ακόμη ο παρουσιαστής – Μετά πήγα στο “Για την Παρέα” του Νίκου Μουτσινά στο ΟΡΕΝ που ήταν όντως πετυχημένη εκπομπή, δεν θέλω να με λες γκαντέμη και μετά στο “Καλό Μεσημεράκι”».

«Εγώ είμαι φανατικός της εκπομπής “Καλό Μεσημεράκι” από την πρώτη κιόλας χρονιά και ακόμη και φέτος που δεν έκανε τα νούμερα, που θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει, για πάρα πολλούς λόγους. Το έχω ξαναπεί θεωρώ ότι ο Νίκος είναι ένα υπέροχο τηλεοπτικό πρόσωπο που καλά θα κάνει αφού το έχει ανάγκη να ξεκουραστεί, αλλά εύχομαι πολύ γρήγορα να επιστρέψει γιατί κάνει υπέροχες εκπομπές» ήταν το σχόλιο του Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην τοποθέτηση του «Fipsterr»«καλά τα νούμερα τι σχέση έχουν; Αν σου αρέσει μια εκπομπή, δεν την βλέπεις γιατί δεν κάνει νούμερα;» εξηγήθηκε: «Πολλές φορές κόβονται τέτοιες εκπομπές επειδή δεν κάνουν νούμερα, ενώ είναι πολύ ωραίες και το αντίθετο».

Εξήγησε τους κανόνες που ακολουθεί στα βίντεο που ανεβάζει στο Youtube. Κόβει όσα έχουν ειπωθεί στις συνεντεύξεις του και τα οποία μπορούν να «κλείσουν σπίτια»;

«Γενικά θα ήταν ωραίο να υπάρχουν και νέα παιδιά στην τηλεόραση» δήλωσε με αφορμή μια φράση που είπε για τον Νίκο Μουτσινά “να φεύγουν οι παλιοί και να παίρνουν τη θέση οι καινούργιοι”, διευκρινίζοντας, ωστόσο πως έκανε πλάκα και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θέλησε να του επισημάνει ότι «έχουν μπει πολλά νέα παιδιά στην τηλεόραση, αλλά τα περισσότερα που ήρθαν από το διαδίκτυο δεν έκαναν την μεγάλη επιτυχία. Τους δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί. Μπορεί να μην ταίριαζαν στο πρότζεκτ. Είναι όμως και διαφορετικό κοινό» τόνισε ο παρουσιαστής και αναφέρθηκε στην ελευθερία λόγου στο διαδίκτυο και πως εκεί δεν υπάρχει ΕΣΡ.

«Κοίτα, δεν είναι πια έτσι το Youtube» απάντησε ο «Fipsterr» στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνέχισε: «Αν βρίσεις λίγο παραπάνω στο Youtube το “πιάνει” και δεν μπορείς να βγάλεις έσοδα από το βίντεο. Είναι περιοριστικό, παλιά ήταν πιο ελεύθερο. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μπορείς να λες ό,τι θες χωρίς να είναι προσβλητικό και επικίνδυνο».

Για το εάν έχει λάβει αρνητικά σχόλια, παραδέχτηκε πως είναι ελάχιστα. «Έχω “φάει” ελάχιστο hate στα social media, πιο πολύ στο Tik Tok μπορεί να έχει βρίσει κάποιος, αλλά τον κάνω μπλοκ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ξεκαθάρισε για τα βίντεο στο Youtube, πώς: «Έχω κόψει σημεία που μπορεί να “κλείνουν” σπίτια».

Τέλος, ανακοίνωσε τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις ως συμπαρουσιαστής στα «Mad Awards», αλλά και στο «Waterboom Festival».