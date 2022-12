To «Novasports Exclusive» επιστρέφει με την αποκλειστική συνέντευξη του Αλεξάντερ Τσέφεριν! O πρόεδρος της UEFAμίλησε στον κορυφαίο Έλληνα σπορτκάστερ και δημοσιογράφο του Novasports, Χρήστο Σωτηρακόπουλο και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο μέλλον του UEFA Nations League, την αποτροπή της σύστασης της ευρωπαϊκής Super League, αποκάλυψε τις σκέψεις για πιθανές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των διοργανώσεων της UEFA ενώ δεν παρέλειψε να πει τη γνώμη του για τους συμπατριώτες του Σλοβένους που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα! Η αποκλειστική συνέντευξη θα μεταδοθεί από το Novasports Prime την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στις 22:30 και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στις 19:30. To «Novasports Exclusive» θα είναι επίσης διαθέσιμο από την Πέμπτη 8/12 και στην υπηρεσία On Demand της ΕΟΝ.

Οι συνδρομητές του Novasports θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουν και πλούσιο θέαμα από τα παρκέ της EuroLeague, του Eurocup, του NCAA αλλά και από το Volleyball Men’s Club World Championship, καθώς και από τα γήπεδα της LaLiga SmartBank στην Ισπανία και Serie B στην Ιταλία.

Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, την EuroLeague, οι δύο ελληνικές ομάδες δίνουν εντός έδρας αγώνες με ιταλικούς συλλόγους για την 12η αγωνιστική. Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο κλειστό του ΟΑΚΑ «Νίκος Γκάλης», την Αρμάνι Μιλάνο (8/12, 21:00) και ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο ΣΕΦ την Βίρτους Μπολόνια (9/12, 21:00). Φυσικά όλη η δράση στην EuroLeague με πλούσιο ρεπορτάζ και εκλεκτούς καλεσμένους θα είναι στην εκπομπή «Playmakers» με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και την υπόλοιπη κορυφαία μπασκετική δημοσιογραφική ομάδα. Μαζί τους ως…playmaker, o Φώτης Κατσικάρης, ο έμπειρος προπονητής διεθνούς φήμης ο οποίος σε κάθε αγωνιστική ημέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της EuroLeague, που απολαμβάνουν οι φίλοι του μπάσκετ για 19η σεζόν στο Novasports, θα σχολιάζει και θα αναλύει τις φάσεις και τα αποτελέσματα των παιχνιδιών τόσο πριν τους αγώνες των ελληνικών ομάδων αλλά και μετά το τέλος των αναμετρήσεων κάθε βραδιάς.

Το Eurocup συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και την 7η αγωνιστική και τα φώτα πέφτουν στον εντός έδρας αγώνα της ελληνικής ομάδας, του Προμηθέα Πάτρας με τους London Lions (7/12, 19:30).

Παράλληλα, οι λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν συναρπαστικό θέαμα από το Κολεγιακό πρωτάθλημα του NCAA με τους αγώνες Illinois-Texas (ξημερώματα 7/12, 02:00), Syracuse-Georgetown (10/12, 20:00), Georgia Tech-North Carolina (10/12, 22:15) και Oklahoma State-Virginia Tech (11/12, 21:00).

Οι φίλοι του βόλεϊ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την τελική φάση με τα ημιτελικά και τον τελικό του «Volleyball Men’s Club World Championship» που διεξάγεται στη Βραζιλία (10-11/12).

Στο ποδόσφαιρο, συνεχίζονται τα πρωταθλήματα στις μικρότερες κατηγορίες με διπλές αγωνιστικές και για την ισπανική LaLiga Smart Bank οι συνδρομητές θα παρακολουθήσουν τους αγώνες Οβιέδο-Λας Πάλμας (6/12, 20:00), Τενερίφη-Αλαβές (7/12, 22:00) για την 19η αγωνιστική και Σαραγόσα-Ουέσκα (10/12, 22:00) και Αλαβές-Λεβάντε (12/12, 22:00) για την 20η αγωνιστική. Για την ιταλική Serie B θα δουν τον αγώνες Τερνάνα-Κάλιαρι (7/12, 21:30) για την 16η αγωνιστική και Φροζινόνε-Πίζα (11/12, 21:30) για την 17η αγωνιστική.

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μεταδόσεων (6-12/12) έχει ως εξής στο Novasports:

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου

19:30 Eurocup – 7η αγωνιστική: Προμηθέας Πάτρας-London Lions Novasports Prime σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη και ρεπορτάζ του Θάνου Σολούκου

Novasports Prime σε περιγραφή του και ρεπορτάζ του 20:00 LaLiga SmartBank – 19η αγωνιστική: Οβιέδο-Λας Πάλμας Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη

Novasports1 σε περιγραφή του 20:30 Eurocup: Μπουργκ-Προμετέι Σλομποζάνσκε Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 Eurocup: Τσεντεβίτα Ολίμπια-Ουλμ Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports4 σε περιγραφή του 21:00 Eurocup: Βενέτσια-Μπούρσασπορ Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

02:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Illinois-Texas Novasports4 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

Novasports4 σε περιγραφή του 19:00 Eurocup: Άνκαρα-Γκραν Κανάρια Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Novasports Start σε περιγραφή του 20:30 Eurocup: Αμβούργο-Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports Prime σε περιγραφή του 20:30 Eurocup: Μπουντούτσνοστ-Τρέντο Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 Eurocup: Σλασκ Βρότσλαβ-Παρί Novasports4 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports4 σε περιγραφή του 21:30 Serie B – 16η αγωνιστική: Τερνάνα-Κάλιαρι Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Novasports2 σε περιγραφή του 22:00 LaLiga SmartBank: Τενερίφη-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Novasports1 σε περιγραφή του 22:30 Novasports Exclusive: Αλεξάντερ Τσέφεριν με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο Novasports Prime

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

19:30 Novasports Exclusive: Αλεξάντερ Τσέφεριν με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο Novasports Prime

Novasports Prime 20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime και στο YouTube του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη

, Α’ μέρος Novasports Prime και στο YouTube του Novasports με τον 21:00 EuroLeague – 12η αγωνιστική: Παναθηναϊκός-Αρμάνι Μιλάνο Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη , σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ του Ορέστη Συντελή

Novasports Prime σε περιγραφή του , σχόλιο του και ρεπορτάζ του 21:00 EuroLeague: Άλμπα Βερολίνου-Φενέρμπαχτσε Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports3 σε περιγραφή του 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Novasports Start σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Ερυθρός Αστέρας Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports4 σε περιγραφή του 22:00 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

Novasports5 σε περιγραφή του 23:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime και στο YouTube του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου

20:00 Playmakers , Α’ μέρος Novasports Prime και στο YouTube του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη

, Α’ μέρος Novasports Prime και στο YouTube του Novasports με τον 20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις Κάουνας-Αναντολού Εφές Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

Novasports5 σε περιγραφή του 21:00 EuroLeague: Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή , σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ του Ορέστη Συντελή

Novasports Prime σε περιγραφή του , σχόλιο του και ρεπορτάζ του 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Βιλερμπάν Novasports4 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

Novasports4 σε περιγραφή του 21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Μπάγερν Μονάχου Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

Novasports Start σε περιγραφή του 23:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime και στο YouTube του Novasports με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, ανάλυση Φώτη Κατσικάρη

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου

20:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Syracuse-Georgetown Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Novasports4 σε περιγραφή του 22:00 LaLiga SmartBank – 20η αγωνιστική: Σαραγόσα-Ουέσκα Novasports Prime σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

– 20η αγωνιστική: Novasports Prime σε περιγραφή του 22:15 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Georgia Tech-North Carolina Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Novasports4 σε περιγραφή του 23:15 Volleyball Men’s Club World Championship, Α’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου

02:15 Volleyball Men’s Club World Championship, Β’ Ημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports6 σε περιγραφή του 21:00 Κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ NCAA: Oklahoma State-Virginia Tech Novasports4

Novasports4 21:00 Volleyball Men’s Club World Championship, Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Novasports6 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη 21:30 Serie B – 17η αγωνιστική: Φροζινόνε-Πίζα Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου