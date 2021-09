Η νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε και οι τηλεοπτικοί σταθμοί ήδη έχουν αρχίσει να ρίχνουν στην «αρένα» τα προγράμματα τους, με στόχο -τι άλλο;- την πρωτιά στον πίνακα της τηλεθέασης.

Από την Σοφία Πελεκάνου

Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Ant1 παρουσίασε το πρόγραμμα του για την σεζόν 2021-2022 και όπως φάνηκε από τα όσα ανέφερε ο Chief Content Officer του Ant1, Τζώρτζης Ποφάντης, δεν θα υπάρχει ούτε λεπτό κενού τηλεοπτικού χρόνου.

Στο καλωσόρισμα στους συντάκτες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ ένα από τα πράγματα τα οποία αναφέρθηκαν είναι πως «στόχος και αυτή τη χρονιά είναι ένας, η επιτυχία» και πως: «η τηλεόραση είναι μαραθώνιος. Έχουμε την αντοχή, το όραμα και την στρατηγική να κόψουμε πρώτοι το νήμα».

Μετά το καλωσόρισμα, ο Τζώρτζης Ποφάντης, από το πλατό του «Πρωινού» όπου βρισκόταν, εξέφρασε την ελπίδα πως του χρόνου η ενημέρωση για το πρόγραμμα του Ant1 θα πραγματοποιηθεί σε έναν όμορφο χώρο και όχι μέσω Zoom, όπως έγινε εφέτος λόγω του κορονοϊού.

Οι ηθοποιοί που εντάσσονται στον «Ήλιο»

Ένα από τα πλέον επιτυχημένα προγράμματα του Ant1, είναι η σειρά «Ήλιος» η οποία έκανε την εμφάνισή της στο τηλεοπτικό τοπίο κατά την περσινή χρονιά και κέρδισε μεγάλη μερίδα του κοινού.

Η σειρά πήρε το «πράσινο» φως για δεύτερη σεζόν και το cast αναμένεται να εμπλουτιστεί και με νέα πρόσωπα που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη της ιστορίας.

Αντιγόνη Φρυδά, Δημήτρης Μοθωναίος, Δήμητρα Παπαδήμα, Μαρία Κανελλοπούλου και Νικόλας Χαλκιαδάκης θα ενταχθούν στο cast των ηθοποιών.

Όλα έτοιμα για το «Game of Chefs»

Όλα έτοιμα είναι για το νέο reality μαγειρικής του Ant1, «Game of Chefs» το οποίο θα παρουσιάζει η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Κατά την ενημέρωση του Ant1 για το νέο πρόγραμμα του σταθμού «αποκαλύφθηκε» η διαδικασία που θα ακολουθούν οι φιλόδοξοι μάγειρες.

Οι μάγειρες θα μπουν στην κουζίνα του «Game of Chefs» και θα έχουν στη διάθεση τους 45 λεπτά για να ετοιμάσουν τρία ίδια πιάτα με τα οποία θα πρέπει να ξετρελάνουν τους κριτές. Τα πιάτα στην συνέχεια θα σκεπάζονται με «καμπάνες» και θα πηγαίνουν στους κριτές.

Εκείνοι θα δοκιμάζουν αλλά χωρίς να ξέρουν ποιος είναι ο δημιουργός του κάθε πιάτου. Με βάση τη γεύση και την τεχνική θα ψηφίζουν αν ο μάγειρας που κρύβεται πίσω από το πιάτο περνάει στην επόμενη φάση. Όσοι διαγωνιζόμενοι πάρουν 2 θετικές ψήφους θα περνάνε στην επόμενη φάση, αυτή των bootcamp. Το νέο reality μαγειρικής του Ant1 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 13 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Έτοιμες να… τσιμπήσουν ξανά οι «Άγριες Μέλισσες»

Ένα από τα δυνατά χαρτιά του Ant1 είναι αναμφισβήτητα οι «Άγριες Μέλισσες». Ο τρίτος κύκλος της σειράς αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 27 Σεπτεμβρίου στις 22:00 και όπως είπε ο κ. Ποφάντης: «Ο τρίτος κύκλος προβλέπεται καταιγιστικός, οι εξελίξεις είναι γρήγορες».

Και το cast όμως των «Άγριων Μελισσών» θα ενδυναμωθεί στον τρίτο κύκλο. Αιμίλιος Χειλάκης, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Κουρής και Μαρία Καλλιμάνη θα κάνουν την εμφάνιση τους στην σειρά στον τρίτο κύκλο.

«Το 2022 θα συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά με προϊόντα που θα αγαπηθούν ή έχουν αγαπηθεί» τόνισε ο κ. Ποφάντης.

Επιστρέφει το «Ελλάδα έχεις ταλέντο»

«Το Ελλάδα έχεις ταλέντο επιστρέφει στο κανάλι που το ανέδειξε και ξέρει πώς να το φτιάξει καλύτερα από κάθε άλλον» τόνισε ο κ. Τζώρτζης Ποφάνης και με αυτόν τον τρόπο ανακοίνωσε την επιστροφή του διαγωνισμού στον Ant1 αλλά και στον τηλεοπτικό αέρα.

Επίσης, ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό και επιστρέφει είναι το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος».

Όσον αφορά στο «πότε» θα βγουν στον τηλεοπτικό αέρα, αυτό δεν έχει «κλειδώσει» όμως το μόνο σίγουρο είναι πως θα είναι τη φετινή σεζόν.

Ο λόγος που άργησαν να ξεκινήσουν γυρίσματα για τη «Φάρμα»

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που σάρωσαν και τις Αφίδνες λίγο καιρό πριν, «χτύπησαν» και τις εγκαταστάσεις της «Φάρμας». Και μπορεί ο κ. Ποφάντης να μην αναφέρθηκε στις φωτιές, ωστόσο σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δεύτερος κύκλος του reality θα ξεκινήσει να προβάλλεται μετά τον Ιανουάριο του 2022 και έχει ήδη ξεκινήσει το casting για τους παίκτες που θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Επίσης ανέφερε πως τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο καθώς υπήρξε αλλαγή στην τοποθεσία.

Τα reality που θα βγουν στον «αέρα»

Εκτός από τη μυθοπλασία, ο Ant1 επενδύει όμως και στους διαγωνισμούς και στα reality. Εντός του 2022 αναμένεται να βγουν στον «αέρα» του σταθμού νέα reality. «I’m a Celebrity get me out of here», «Shark tank, και «Married at first sight» και «Ninja Warriors» θα εμφανιστούν στο πρόγραμμα του σταθμού.

Μάλιστα το «Ninja Warriors» είναι το πρόγραμμα το οποίο θα δώσει… πάσα στο πρόγραμμα του σταθμού για να ξεκινήσει να προβάλλει το Mundial του Κατάρ καθώς πρόκειται για ένα αθλητικό reality.

«Ψήνεται» η πλατφόρμα του Ant1

Συνεχίζονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία της συνδρομητικής πλατφόρμας του Ant1, όπως ενημέρωσε ο κ. Ποφάντης και μάλιστα ήδη πέντε σειρές έχουν προγραμματιστεί να ενταχθούν στο υλικό της. Η μια από τις σειρές, ήδη έχει ξεκινήσει γυρίσματα στην περιοχή των Σερρών ενώ οι υπόλοιπες θα ξεκινήσουν στα μέσα της τηλεοπτικής σεζόν.

Το ζωντανό κοινό του Μάρκου Σεφερλή

Εκτός από το «5×5», το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει ο Μάρκος Σεφερλής στον Ant1, ο ηθοποιός θα κάνει και κάτι που ξέρει καλά μέσα από την συχνότητα του σταθμού, τη δια δραστικότητα του με το κοινό.

Το νέο πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να βγει στον «αέρα» λέγεται «Μαμά… τσίτα» και ο ηθοποιός θα έχει ζωντανό κοινό στο πλατό με το οποίο θα έχει αλληλεπίδραση καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης του.

Το plan C σε περίπτωση lockdown

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν ιδιαίτερα και για τις τηλεοπτικές παραγωγές καθώς ο κορονοϊός προκάλεσε νέα δεδομένα και σε αυτόν τον τομέα με αρκετά προγράμματα να μπαίνουν στον «πάγο».

Έχει ο Ant1 plan B σε περίπτωση που ένα lockdown επιβληθεί εκ νέου στη χώρα; «Και B και C υπάρχει. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς από πολύ νωρίς. Οι ψυχαγωγικές εκπομπές έχουν ήδη στοκ. Στις ζωντανές εκπομπές θα κινηθούμε ανάλογα με τις οδηγίες αν σημειωθεί κρούσμα. Στις σειρές θα κινηθούμε όπως και πέρσι. Ευτυχώς πέρσι δεν είχαμε κρούσματα. Θα πω αυτό που είχα πει και πέρσι. Προσευχόμαστε να μην φτερνιστεί η Λενιώ!» ανέφερε ο κ. Ποφάντης.