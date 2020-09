Charlie Hebdo: Αναδημοσιεύει σκίτσα του Μωάμεθ λίγο πριν τη δίκη για τη σφαγή στα γραφεία του

Τα σκίτσα που απεικονίζουν τον προφήτη Μωάμεθ και είχαν προκαλέσει την πολύνεκρη επίθεση στα γραφεία του, το 2015, αναδημοσιεύει το γαλλικό σατιρικό περιοδικό Charlie Hebdo, πριν από την έναρξη της δίκης για το χτύπημα, ανακοινώνοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει ποτέ.

«Δεν θα κοιμηθούμε ποτέ. Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ», γράφει ο διευθυντής της εβδομαδιαίας σατιρικής εφημερίδας, Ρις, στο φύλλο που αναπαράγει στην πρώτη του σελίδα τα σκίτσα και θα βρεθεί στα περίπτερα αύριο Τετάρτη ενώ θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο από σήμερα το μεσημέρι, λίγες ώρες πριν από τη δίκη των συνεργών των τζιχαντιστών που αποδεκάτισαν τη σύνταξη της εφημερίδας στις 7 Ιανουαρίου 2015.

Αυτά τα 12 σκίτσα, που είχαν δημοσιευθεί αρχικά στη δανέζικη εφημερίδα Jyllands-Posten στις 30 Σεπτεμβρίου 2005, στη συνέχεια από τη Charlie Hebdo το 2006, δείχνουν τον προφήτη να φοράει μια βόμβα αντί για τουρμπάνι, ή έναν άνθρωπο που κρατάει μαχαίρι δίπλα σε δύο γυναίκες καλυμμένες με μαύρα ρούχα, όπως εξηγεί το ΑΜΠΕ.

Η εφημερίδα έλαβε επανειλημμένα απειλές μετά από αυτό, τα γραφεία της πυρπολήθηκαν, μέχρι την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Ιανουαρίου στην οποία πολλά στελέχη της σκοτώθηκαν προκαλώντας σοκ σε όλο τον κόσμο και τεράστιες διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Εκτός από τα δανέζικα σκίτσα, στην πρώτη σελίδα του επόμενου φύλλου της Charlie Hebdo, υπό τον τίτλο, «Όλ΄αυτά γι΄αυτά», αναδημοσιεύεται επίσης ένα σκίτσο του προφήτη που υπέγραφε ο σκιτσογράφος Cabu, ο οποίος δολοφονήθηκε στην επίθεση της 7ης Ιανουαρίου 2015.

«Μας ζητείτο συχνά από τον Ιανουάριο του 2015 να δημοσιεύσουμε και άλλα σκίτσα του Μωάμεθ. Πάντα το αρνούμαστε, όχι γιατί αυτό θα απαγορευόταν, ο νόμος μας το επιτρέπει, αλλά γιατί έπρεπε να υπάρχει ένας καλός λόγος για να το κάνουμε, ένας λόγος που θα είχε ένα νόημα και που φέρνει κάτι στη δημόσια συζήτηση», εξηγεί η σύνταξη της εφημερίδας, σε ένα άρθρο που δημοσιεύεται στο ίδιο φύλλο.

«Η αναπαραγωγή αυτών των σκίτσων την εβδομάδα που ξεκινά η δίκη των επιθέσεων του Ιανουαρίου του 2015 μας φάνηκε ως εκ τούτου εκ των ων ουκ άνευ», προσθέτει η ομάδα της Charlie Hebdo.

Yes, Good!

Breaking: France's Charlie Hebdo magazine will REPUBLISH Mohammed cartoons for start of terror trial

In January 2015, 12 people were slaughtered at the Paris offices of Charlie Hebdo, after it published cartoons of the "Prophet" pic.twitter.com/ko7oTYweSv

— Amy Mek (@AmyMek) September 1, 2020