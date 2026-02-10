Για το τεράστιο κεφάλαιο που ακούει στο όνομα «Γιώργος Παπαδάκης» και το οποίο έκλεισε με το θάνατο του πατριάρχη της ελληνικής τηλεόρασης μίλησε η Μαρία Αναστασοπούλου η οποία παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και τη Λιλή Πυράκη, το πρωί της Τρίτης (10/02).

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως κατάλαβε πόσο επιδραστικός ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, μετά το θάνατό του.

«Έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο»

«Κατάλαβα πόσο επιδραστικός ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης, είχα καταλάβει από πριν, αλλά το μέγεθος νομίζω ότι το κατάλαβα μετά το θάνατό του. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί εγώ συνεργάστηκα μαζί του μόλις δύο χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν δεκαετίες. Το πόσα μηνύματα μου ήρθαν, τι να σου πω. Πόσα μηνύματα μου έρχονταν από τηλεθεατές; Έκλεισε ένα τεράστιο κεφάλαιο. Είναι τέλος εποχής για την πρωινή ζώνη, έτσι όπως την ξέραμε, όχι τη στιγμή που είπε το τελευταίο Καλημέρα Ελλάδα ο Γιώργος, τη στιγμή που έφυγε από αυτή τη ζωή» ανέφερε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Η άρνηση να μιλήσει για την προσωπική της ζωή

Η Μαρία Αναστασοπούλου δεν θέλησε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή λέγοντας: «Αυτά θα σου τα πω όταν θα κλείσει η κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάω για την προσωπική ζωή μου. Πες μου μία φορά όλα αυτά τα χρόνια. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, να ξυπνάμε χαρούμενοι το πρωί και εγώ διανύω μία τέτοια φάση που είμαι πολύ ήρεμη και μια χαρά. Δεν παύει να υπάρχει η αγάπη, ο σεβασμός, η εκτίμηση και το νοιάξιμο μετά τον χωρισμό μας. Προφανώς και υπάρχουν. Δηλαδή επειδή μπήκε μία τελεία σε ένα κομμάτι της ζωής σου, σημαίνει ότι αυτομάτως διαγράφεις τον άλλον άνθρωπο και δεν. Όχι, σε εμάς δεν ίσχυσε. Άρα η ευκολία έχει να κάνει με αυτό. Ότι η επικοινωνία μας δεν χάθηκε ποτέ».