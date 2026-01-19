Στο αποτέλεσμα του αθηναϊκού ντέρμπι και τη βαριά ήττα που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ στάθηκαν οι συντελεστές της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, με τη συζήτηση να αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των τοποθετήσεων και των προσωπικών αναφορών που έγιναν στον «αέρα».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Δημήτρης Οικονόμου απευθύνθηκε στον Άρη Πορτοσάλτε λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να πούμε και συγχαρητήρια στην ομάδα σου φίλε», δίνοντας το έναυσμα για έναν πιο χαλαρό, αλλά αιχμηρό σχολιασμό γύρω από το παιχνίδι.

Ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ συνέχισε στο ίδιο ύφος, εκφράζοντας την απορία του για την εικόνα των «πρασίνων»: «Με κατεβασμένα χέρια… Τι γίνεται; Τι κάνουμε εδώ; Εμείς στηρίζουμε Παναθηναϊκό εδώ. Εγώ ήμουν με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ματς να ξέρεις…».

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Άρης Πορτοσάλτε, γνωστός για τα φιλοαεκτζίδικα αισθήματά του, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στον ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ και του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζο, σχολιάζοντας: «Εγώ από τη μία χαίρομαι που κέρδισε η ομάδα μου, αλλά από την άλλη, δεν το κρύβω, διότι είμαστε σε έναν όμιλο, στον οποίο ο ιδιοκτήτης μας έχει τον Παναθηναϊκό».

Ο ίδιος συνέχισε με πιο προσωπικό τόνο, περιγράφοντας τις εντυπώσεις του από όσα είδε εκ των υστέρων: «Μια μεγάλη περιπέτεια. Δίνει, δίνει, δίνει, δεν μπορώ να καταλάβω! Έβαλα τα βίντεο γιατί δεν είδα το ματς. Ένας παίκτης, παικταράς δεν το συζητάω, έσπρωχνε την μπάλα στα δίχτυα. Η άμυνα που ήταν; Ζητώ συγγνώμη διότι δεν μου πέφτει λόγος για τον Παναθηναϊκό, αλλά η άμυνα που ήταν; Δεν κρύβω, το λέω πολύ ανθρώπινα ότι με στεναχωρεί όταν ένας άνθρωπος εδώ και μια δεκαετία προσπαθεί να βοηθήσει και τα ακούει και από πάνω. Αυτή είναι η φρίκη και το φοβερό».