Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να γίνει ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη με την έλευση των 2 Αμερικανών υπουργών και 25 Ευρωπαίων στη Αθήνα την ερχόμενη Πέμπτη, η προσπάθεια της Τουρκίας να ενταχθεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας με τα Eurofighter και τα αντίβαρα που διαθέτει και σχεδιάζει να αναπτύξει η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία και το νέο στεγαστικό πρόγραμμα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του έτους, ξεχωρίζουν στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

