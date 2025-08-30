Οι σαρωτικές μειώσεις φόρων και τα 10+1 μέτρα για τη μεσαία τάξη που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτακης στη ΔΕΘ την επόμενη εβδομάδα, ένας αναλυτικός οδηγός για τις νέες αποδοχές των εργαζομένων το 2026 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι 110.000 μαθητές δημοτικού που «χάθηκαν» από το 2018 με αποτέλεσμα 700 σχολεία να κλείνουν κάθε χρόνο και η νέα κλιμάκωση στο Αιγαίο με την ξαφνική επιθετική ρητορική του Τούρκου ΥΠΕΞ σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου ξεχωρίζουν στα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων.

