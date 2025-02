Η ηθοποιός Lee Joo-Sil, γνωστή από τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά του Netflix «Squid Game», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, μόλις τρεις μήνες μετά τη διάγνωση καρκίνου στο στομάχι.

Η Lee υποδύθηκε την Park Mal Soon, μητέρα του Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon) και θετή μητέρα του Hwang In Ho (Lee Byung Hun) στη σειρά. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Chosun Ilbo, η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο οικογενειακό της σπίτι στην πόλη Uijeongbu της Νότιας Κορέας.

Η Lee είχε προηγουμένως διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού πριν από 30 χρόνια, με τους γιατρούς τότε να της δίνουν μόλις έναν μήνα ζωής. Ωστόσο, κατάφερε να παλέψει την ασθένεια για 13 χρόνια έως ότου θεωρήθηκε πλήρως υγιής. Η πρόσφατη διάγνωση με καρκίνο στο στομάχι έγινε τον Νοέμβριο του περασμένου έτους κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου.

Σύμφωνα με την Daily Mail η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου στο νοσοκομείο Shinchon Severance.

Η καριέρα της Lee ξεκίνησε το 1964, αρχικά ως ηθοποιός φωνής και στη συνέχεια ως ηθοποιός σε θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της, συμμετείχε σε πλήθος κορεατικών δραμάτων.

Η σειρά «Squid Game» γνώρισε τεράστια επιτυχία το 2021, αυξάνοντας σημαντικά τις συνδρομές του Netflix και καθιερώνοντας τον τίτλο της πιο δημοφιλούς πρωτότυπης σειράς της πλατφόρμας τον πρώτο μήνα προβολής της. Σύμφωνα με το Netflix, 142 εκατομμύρια νοικοκυριά παρακολούθησαν το σκοτεινό αυτό δράμα που επικεντρώνεται σε ανθρώπους που συμμετέχουν σε έναν θανάσιμο διαγωνισμό για να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Το «Squid Game» επιστρέφει στο Netflix στις 27 Ιουνίου με την τρίτη και τελευταία σεζόν, όπως ανακοίνωσε η πλατφόρμα την Πέμπτη. Η σειρά, που φέρει την υπογραφή του Κορεάτη σεναριογράφου και παραγωγού Hwang Dong-hyuk, θα συνεχίσει να ακολουθεί τον πρωταγωνιστή Lee Jung-jae στον ρόλο του Seong Gi-hun, ο οποίος είναι αποφασισμένος να βάλει τέλος στα δυστοπικά παιχνίδια.