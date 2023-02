Φωτογραφίες από τα γυρίσματα του «And Just Like That» που τη δείχνουν να φιλάει τον Έινταν (Τζον Κόρμπετ) ανέβασε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Instagram, ξετρελαίνοντας τους θαυμαστές της σειράς.

Η Κάρι φιλάει τον Έινταν με φόντο τη Νέα Υόρκη, τον αγκαλιάζει και εκείνος κάτι της ψιθυρίζει στις φωτογραφίες που ανέβηκαν στο προφίλ της ηθοποιού.

Θαυμαστές και φίλοι της ηθοποιού έσπευσαν να σχολιάσουν στο post, με την Γκουίνεθ Πάλτροου να γράφει «Αποκλείεται», τη Λένα Γουέιτ να λέει «Σας παρακαλώ μην παίζετε με τα συναισθήματά μας» και τον Άντι Κοέν να προσθέτει «Έχω φρικάρει»!

«Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» σχολίασε ο επίσημος λογαριασμός του HBO στο Instagram.

Κατά τη διάρκεια της αγαπημένης σειράς «Sex and the City» που προβλήθηκε για έξι σεζόν από το 1998 έως το 2004, όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Έινταν και η Κάρι ήταν ζευγάρι μέχρι την τέταρτη σεζόν που η ηρωίδα ήταν ξανά μαζί με τον Mr Big, τον οποίο υποδύθηκε ο Κρις Νορθ.