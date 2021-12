Το Sex And The City ήταν ένα τηλεοπτικό φαινόμενο της εποχής του καθηλώνοντας εκατομμύρια τηλεθεατές και φτιάχνοντας ένα ολόκληρο κοινό (κυρίως γυναικείο) που απομυθοποίησε το στυλ και το σεξ. Στο Sex And The City οι 4 φίλες μιλούσαν απενοχοποιημένα για μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις της ζωής, εμπνέοντας μία γενιά ανθρώπων να νιώσουν εντάξει με την σεξουαλικότητά τους.

Το Sex And The City λοιπόν επιστρέφει με εκρηκτική αυθάδεια καθώς οι θαυμαστές δέχτηκαν το τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη αναβίωση της επιτυχημένης σειράς με το όνομα «And Just Like That» το βράδυ της Τρίτης 30/11.

Το πρώτο επίσημο trailer για την επιστροφή (που θα γίνει τον Δεκέμβρίο) κυκλοφόρησε μαζί με την πρώτη επίσημη αφίσα που δείχνει τη Sarah Jessica Parker ως συγγραφέα και εικονίδιο μόδας Carrie Bradshaw, τη Cynthia Nixon ως αυθάδη δικηγόρο Miranda Hobbs και την Kristin Davis ως απελπιστικά ρομαντική Charlotte York.

Οι τρεις, πλέον, κολλητές και ο «Mr Big» σε νέες περιπέτειες

Στον γνωστό αυθάδη τόνο της αρχικής εκπομπής, η σοκαριστική και χιουμοριστική ειλικρίνεια είναι κανά εδώ καθώς η Carrie, η οποία ξεσηκώνεται και από τον σύζυγό της Mr Big στο κλιπ, εμφανίζεται σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη στην οποία ρωτήθηκε για το εάν «αυνανίστηκε ποτέ δημόσια». Στην οποία ερώτηση η shopaholic απαντά ευθαρσώς: «Όχι από τότε που έκλεισε το Barneys!».

Αλλού, η Miranda τυλίγει το χέρι της γύρω από τον σύζυγό της Steve Brady – παρά τα ερωτηματικά σχετικά με την κατάσταση της σχέσης τους – ενώ η Charlotte δίνει εντολή στον σύζυγό της Harry να «φέρει το A-game του» σε ένα δείπνο.

Το τρίο συνεχίζει τις δραματικές, ταραχώδεις ζωές τους στη Νέα Υόρκη, αλλά αυτή τη φορά χωρίς την Kim Cattrall, η οποία υποδύθηκε τη φίλη τους Samantha Jones στη σειρά SATC και σε δύο ταινίες πριν αποχωρήσει οριστικά λόγω προβλημάτων υγείας.

Στη νοσταλγική φωνή της, η Carrie λέει: «Όσο περισσότερο ζω τόσο περισσότερο διαπίστωσα ότι αν έχεις καλούς φίλους στη γωνιά σου, όλα είναι πιθανά. Το μέλλον είναι άγραφο γιατί όλοι βρισκόμαστε σε διαφορετικά στάδια της ζωής μας».