Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην πρόθεση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να αναγνωρίσει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια τέτοια ενέργεια συνιστά «επιβράβευση της τρομοκρατίας».

«Καταδικάζουμε σθεναρά την απόφαση του προέδρου Μακρόν να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, δίπλα στο Τελ Αβίβ, στον απόηχο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου (2023). Μια τέτοια κίνηση επιβραβεύει την τρομοκρατία και ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας ακόμη ενός εντολοδόχου του Ιράν, όπως ακριβώς έγινε η Γάζα», αναφέρει ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



