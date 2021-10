Με ένα νέο κεφάλαιο με όνομα «And Just Like That…», η αγαπημένη σειρά «Sex and the City» επιστρέφει μέσω της πλατφόρμας HBO Max τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

Με την απουσία της Kim Cattrall, οι Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon και Kristin Davis θα αναλάβουν τα φέρουν εις πέρας το επερχόμενο sequel.

Οι τρεις φίλες καλούνται να ανακαλύψουν την καθημερινότητά τους και το πόσο έχει αλλάξει τώρα στα 50 τους σε σχέση με 20 χρόνια πριν όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr.

Μια πρώτη ματιά στα γυρίσματα και στα παρασκήνια του κεφαλαίου: