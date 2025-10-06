Δύσκολη ήταν η νύχτα του Σαββάτου 4/10 για την Τζίνα Αλιμόνου που τελικά βρέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής μαζί με τον πρώην σύντροφό της που νωρίτερα είχε μετέβη στο σπίτι της και καβγάδισαν έντονα.

Οι φωνές του πρώην ζευγαριού αναστάτωσαν τους γείτονες που κάλεσαν το 100 και άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. που τους οδήγησε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Ο πρώην σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου συνελήφθη και σήμερα, Δευτέρα 6/10 θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί Ενδοοικογενειακής Βίας.

Όπως μετέδωσε σε σχετικό του ρεπορτάζ ο ΑΝΤ1 η Τζίνα Αλιμόνου αρνήθηκε να καταθέσει μήνυση και να εξεταστεί από ιατροδικαστή ενώ αρνήθηκε το panic button.