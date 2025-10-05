Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 49χρονος πρώην σύντροφος της γνωστής ηθοποιού Τζίνας Αλιμόνου, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 5 τις πρώτες πρωινές ώρες, υπήρξε διαπληκτισμός τους στην περιοχή των Βριλησσίων. Περίοικος κάλεσε το 100 και το πρώην ζευγάρι οδηγήθηκε στο ΑΤ Αγίας Παρασκευής, όπου υπάρχει Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας. Η Τζίνα Αλιμόνου υπέβαλε μήνυση εναντίον του πρώην συντρόφου της και αυτός συνελήφθη και οδηγείται με την αυτόφωρη διαδικασία.