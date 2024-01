Η Μελία Κράιλινγκ ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας. Η ηθοποιός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για το όνομά της αλλά και τα «περίεργα» σε ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει.

Όπως είπε αρχικά, το πρώτο φιλί που έδωσε σε ταινία ήταν με τον ηθοποιό Τζέρεμι Άιρονς και στη συνέχεια μίλησε για την ιστορία γύρω από το όνομά της, όταν ο πατέρας της είπε στον παπά πως, αν δεν τη βαφτίσει με το όνομα που έχει, θα τη βαφτίσει προτεστάντης. Ήταν το όνομα που είχε η μητέρα της σε έναν ρόλο.

«Οι γονείς μου γνωρίστηκαν στην Ύδρα, ο πατέρας μου ήταν Αμερικανός. Εγώ γεννήθηκα στη Γενεύη. Έκανα ένα τεστ DNA και βγήκα 30% Ελβετίδα που δεν το περίμενα, 49% από την Αρκαδία και το υπόλοιπο ήταν μπερδεμένο», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Δεν ήθελα να γίνω ηθοποιός ενώ έπαιζα με φόβιζε όλο, τα φώτα η δημοσιότητα. Ήθελα να γίνω χορεύτρια, πήγαινα στην κρατική σχολή χορού. Η απόφαση να πάω στην Αμερική ήρθε στα 23, είχε μόλις φύγει από τη ζωή ο πατέρας μου και πάντα λέγαμε να πάω κάποτε στην Αμερική. Και επειδή έφυγε πιο νωρίς από όσο θα θέλαμε, είπα να πάω. Δεν είχα σκοπό να πάω να κυνηγήσω καριέρα εκεί, αλλά να εκπληρώσω το όνειρο που είχαμε με τον πατέρα μου», είπε στη συνέχεια η ηθοποιός.

Ακόμη ανέφερε ότι χρειάστηκε να περνά συνεχώς από castings και αναφέρθηκε στην πρώτη της δουλειά στην Ελλάδα, στην ταινία «Τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη. Επιπλέον εξήγησε γιατί στα γυρίσματα της ταινίας «The Guardians of the Galaxy», όλο το καστ μετακινούνταν με κουκούλες για να μη διαρρεύσουν στους παπαράτσι τα ονόματα των πρωταγωνιστών. «Στα γυρίσματα του Guardians of Galaxy, μας πήγαιναν με κουκούλες στο στούντιο για να μην δουν οι παπαράτσι ποιοι παίζουν στην ταινία, δεν ήθελαν καθόλου να μαθευτεί. Φορούσα κάτι ειδικούς φακούς, ήταν κίτρινοι με μία μικρή σχισμή και δεν έβλεπα. Φορούσα και κάτι πλατφόρμες, έπεσα και μου έφυγε το δόντι, ήταν και σάπιο. Δεν πόνεσα ήταν απονευρωμένο. Έβαλα τσίχλα για να κάνω το γύρισμα», είπε στη συνέχεια.

Η ηθοποιός μίλησε για τις συμμετοχές της σε σειρές του εξωτερικού, μερικές από τις οποίες ήταν η σειρά «Βοργίες» και φυσικά το «Emily in Paris». Αγαπημένη της δουλειά είναι το «Teh Mammals» με τον James Corden. Για όλες τις επιτυχίες που είχε ως τώρα δηλώνει πως «Βλέπω πολλά λάθη, θέλω να έχω την τύχη να συνεχίσω να κάνω αυτό το επάγγελμα».

Σχετικά με τους «Πανθέους» και τον ρόλο της Μάρμως, η Μελία Κράιλινγκ είπε πως η Κάτια Δανδουλάκη είναι υπέροχη και πολύ εργατική: «Είναι μεγάλη μου τιμή να παίζω τον ρόλο που έπαιζε εκείνη κάποτε», πρόσθεσε. «Ήθελα να κάτσω λίγο στην Ελλάδα, το είχα ανάγκη. Το timing είναι τα πάντα, ήρθε στη σωστή ώρα ο ρόλος. Θα μπορούσα να μείνω για πάντα στην Ελλάδα. Έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνονται τα castings. Είναι πια μέσω βίντεο. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να μπορείς να βρεθείς όταν χρειάζεται εκεί για τα γυρίσματα», είπε για το ενδεχόμενο να μείνει στην Ελλάδα για μεγαλύτερο διάστημα.