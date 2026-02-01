Υπάρχει μια φήμη που έχει καταστεί κοινή αντίληψη εδώ και χρόνια. Ότι οι άνδρες φτάνουν στο σεξουαλικό τους αποκορύφωμα στα 20 τους, το ζουν έντονα και μετά ξεκινάει αργά και σταθερά ο κατήφορος.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, αυτός ο ισχυρίσμος απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Η μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Scientific Reports, ανέλυσε δεδομένα σεξουαλικής επιθυμίας από περισσότερα από 67.000 άτομα ηλικίας 18 έως 89 ετών.

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα. Η σεξουαλική επιθυμία των ανδρών δεν κορυφώνεται νωρίς και μετά καταρρέει. Συνέχισε να ανεβαίνει και έφτασε στο υψηλότερο σημείο της στα τέλη των 30 και στις αρχές των 40.

Με άλλα λόγια, οι τύποι που μέχρι σήμερα όλοι υπέθεταν ότι έχουν περάσει την ακμή τους είναι, βιολογικά – και επιστημονικά τεκμηριωμένα – ακριβώς στο σεξουαλικό αποκορύφωμά τους.

Οι παράγοντες που οδηγούν στην κορύφωση

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το γεγονός πως η σεξουαλική κορύφωση των ανδρών φαίνεται να καταγράφεται στην τρίτη δεκαετία της ζωής τους προφανώς και δεν έχει σχέση με τους μύθους γύρω από την τεστοστερόνη. Το κλειδί βρίσκεται στο ότι η ζωή αρχίζει επιτέλους να παίρνει μορφή.

Οι μακροχρόνιες σχέσεις τείνουν να συμπίπτουν με υψηλότερη σεξουαλική δραστηριότητα και ισχυρότερη συναισθηματική οικειότητα, στοιχεία που συνδέονται και τα δύο με αυξημένη επιθυμία. Στη μέση ηλικία, πολλοί άνδρες έχουν επίσης λιγότερες απορίες για το τι θέλουν, λιγότερα κολλήματα στο να το ζητήσουν και μικρότερο ενδιαφέρον για επιδεικτικές ανοησίες.

Διαφοροποιήσεις στη σεξουαλική ορμή

Η σεξουαλική ορμή δεν κατανέμεται το ίδιο σε όλους. Η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, η εργασία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός εξηγούσαν περίπου το 28% της διαφοροποίησης. Και η ομάδα με τη μεγαλύτερη επιθυμία, με διαφορά, ήταν τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονταν ως αμφιφυλόφιλα ή πανσεξουαλικά.

Η γονεϊκότητα τράβηξε τη λίμπιντο προς αντίθετες κατευθύνσεις. Οι γυναίκες με παιδιά εμφάνισαν κατά μέσο όρο χαμηλότερη επιθυμία, ενώ οι άνδρες με μεγαλύτερες οικογένειες εμφάνισαν υψηλότερη.

Όπως σχολιάζουν ειδικοί στη New York Post η εγκυμοσύνη, ο θηλασμός και οι ορμονικές αλλαγές που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν έντονα το σεξουαλικό ενδιαφέρον σε διαφορετικές φάσεις της ζωής.

«Ου γαρ έρχεται μόνον»…

Όταν πέφτει η σεξουαλική επιθυμία συνήθως συνοδεύεται από μεγαλύτερα θέματα, όπως προβλήματα ύπνου, ορμονικές ανισορροπίες, πτώσεις στη διάθεση, θέματα στο καρδιαγγειακό, αλλά και ένταση στη σχέση. Μελέτη στο PLOS One διαπίστωσε μάλιστα ότι οι άνδρες με επίμονα χαμηλή λίμπιντο αντιμετώπιζαν υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Το τέλος ενός μύθου

Προφανώς και δεν υπάρχει μία καθολική καμπύλη. Τα σώματα αντιδρούν στη ζωή όπως αυτή συμβαίνει. Ωστόσο τα νέα ερευνητικά δεδομένα καταρρίπτουν τον μακροχρόνιο μύθο ότι η ανδρική επιθυμία ανήκει μόνο στη νιότη.

Αντίθετα, η έρευνα δείχνει ότι η σεξουαλική επιθυμία ωριμάζει και ενισχύεται με την αυτοπεποίθηση και την άνεση της εμπειρίας. Ας σταματήσουμε λοιπόν να θεωρούμε δεδομένο πως τα «καλύτερα χρόνια» των ανδρών βρίσκονται… πίσω.