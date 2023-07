Η γλώσσα ενός άνδρα από το Οχάιο των ΗΠΑ έγινε πράσινη και τριχωτή λόγω μιας σπάνιας παρενέργειας του καπνίσματος και της λήψης αντιβιοτικών.

Ο άνδρας, 64 ετών, πήγε σε κλινική πρωτοβάθμιας περίθαλψης λίγες εβδομάδες αφότου παρατήρησε ότι η γλώσσα του είχε αρχίσει να αλλάζει χρώμα.

Περίπου τρεις εβδομάδες πριν επισκεφτεί τον γιατρό, ο άνδρας έχει ολοκληρώσει μια θεραπεία με αντιβιοτικό κλινδαμυκίνη για μόλυνση των ούλων.

Ανέφερε επίσης ότι ήταν καπνιστής. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό κάπνιζε και οι μελετητές της περίπτωσής του – Η σχετική μελέτη δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine – δεν διευκρίνισαν εάν η πάθηση προκλήθηκε ειδικά από το κάπνισμα, τη χρήση αντιβιοτικών ή από συνδυασμό των δύο.

Ωστόσο, προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι τα τσιγάρα μπορούν να έχουν μόνιμη επίδραση στη στοματική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας πλάκας και βακτηρίων. Εν τω μεταξύ, τα αντιβιοτικά μπορούν να αλλάξουν το μικροβίωμα του στόματος, αλλοιώνοντας τα βακτήρια και επιτρέποντάς τους να συσσωρεύονται στη γλώσσα.

Οι γιατροί διέγνωσαν στον άνδρα με τριχωτή γλώσσα, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μια ανώμαλη επίστρωση στην επάνω επιφάνεια της γλώσσας, που ονομάζεται επίσης ραχιαία περιοχή.

Η τριχωτή γλώσσα προκαλείται από τη συσσώρευση νεκρών του δέρματος στις πολλές μικροσκοπικές προεξοχές (θηλές) στην επιφάνεια της γλώσσας που περιέχουν γευστικούς κάλυκες, γνωστούς ως θηλώματα. Στη συνέχεια, τα θηλώματα γίνονται μακρύτερα από το κανονικό, κάνοντας τη γλώσσα να φαίνεται τριχωτή.

Αυτά τα θηλώματα μπορεί να λεκιαστούν από βακτήρια, μαγιά, καπνό, τρόφιμα ή άλλες ουσίες, που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφορετικών χρωμάτων στη γλώσσα. Το χρώμα μπορεί να είναι καφέ, καφέ, πράσινο, κίτρινο ή λευκό.

Συνήθως δεν υπάρχουν συμπτώματα, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει αίσθημα καύσου στη γλώσσα. Αυτό οφείλεται στα βακτήρια και τη μαγιά που συσσωρεύονται στην επιφάνεια της γλώσσας.

Οι γνωστές αιτίες της πάθησης είναι το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση καφέ/μαύρου τσαγιού, η χρήση φαρμάκων και η κακή στοματική υγιεινή.

Εμφανίζεται περίπου στο 13% του πληθυσμού, σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Στοματικής Ιατρικής. Η τριχωτή γλώσσα μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα στους άνδρες.

Αν και η ασθένεια δεν είναι επικίνδυνη, είναι η αισθητική της που σίγουρα προκαλεί δυσφορία στον ασθενή καθώς και στους ανθρώπους γύρω του. Μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις η κατάσταση μπορεί να γίνει πιο επίμονη, αλλά ένας ιατρικός έλεγχος θα πρέπει να είναι υπεραρκετός για να λυθεί το πρόβλημα.

Οι ασθενείς που είχαν τριχωτή γλώσσα στο παρελθόν είναι πιο πιθανό να την αναπτύξουν ξανά στο μέλλον.

Οι γιατροί συμβούλεψαν τον άνδρα να τρίβει απαλά την επιφάνεια της γλώσσας του με μια οδοντόβουρτσα τέσσερις φορές την ημέρα. Επίσης, έλαβε συμβουλές για το πώς να κόψει το κάπνισμα.

Μετά από έξι μήνες, η γλώσσα του ασθενούς επέστρεψε στο φυσιολογικό, παρόλο που συνέχιζε να καπνίζει.