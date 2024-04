Η υπερπλασία του προστάτη απασχολεί τα δύο τρίτα των ανδρών άνω των πενήντα ετών, καθώς συνοδεύεται από μια σειρά συμπτωμάτων, τα οποία πέρα από τις επιπτώσεις τους στη σωματική υγεία των ασθενών, έχουν σημαντικό κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο. Νέες μέθοδοι, ελάχιστα παρεμβατικές, εύκολες και προσιτές στον ασθενή, έχουν προστεθεί τα τελευταία χρόνια στην σύγχρονη φαρέτρα των ειδικών, εξασφαλίζοντας άμεση και αποτελεσματική θεραπεία στους ασθενείς. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή αυτών των τεχνικών είναι η επένδυση σε τεχνολογίας αιχμής και η υψηλή εξειδίκευση των χειρουργικών ομάδων, ώστε οι ασθενείς να μπορούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να απολαμβάνουν τα σημαντικά πλεονεκτήματά τους. Στις γραμμές που ακολουθούν, με τη βοήθεια του Διευθυντή Laser Χειρουργικής Προστάτη και Λιθίασης , κ. Νικόλαου Μπαφαλούκα σας παρουσιάζουμε τα πλεονεκτήματα του Laser MultiPulse HoPLUS, το οποίο χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων στην τεχνική HoLEP/MiLEP, ό,τι πιο σύγχρονο έχει να προσφέρει η Ουρολογία στην αντιμετώπιση της ΚΥΠ.

Γνωρίστε το MultiPulse HoPLUS και τις εφαρμογές του

Το High Power Holmium Laser MultiPulse HoPLUS 150W του Γερμανικού Κατασκευαστικού Οίκου JenaSurgical βρίσκει ευρύ πεδίο εφαρμογών στην Ουρολογική Χειρουργική για επεμβάσεις που απαιτούν υψηλή εκπομπή ισχύος, με ιδιαίτερη έμφαση στη θεραπεία της Kαλοήθους Yπερπλασίας του Προστάτη (ΒPH), καθώς και στη Λιθοτριψία με laser.

Γρήγορο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό, το MultiPulse HoPLUS παρέχει απαράμιλλη ακρίβεια και ασφάλεια σε όλες τις φάσεις της χειρουργικής επέμβασης. Τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του συστήματος σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του κ. Νικόλαου Μπαφαλούκα εγγυώνται την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των επεμβάσεων, οι οποίες αποδεδειγμένα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στον ασθενή.

Αυτό το σύστημα laser χρησιμοποιείται για την εκτέλεση τόσο του HoLAP (Holmium Laser Ablation of the Prostate) όσο και του πιο προηγμένου HoLEP/MiLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate), ως μια ελάχιστα επεμβατική εναλλακτική στις παραδοσιακές τεχνικές της προστατεκτομής όπως η διουρηθρική εκτομή (TURP) και η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.

Όντας το μοναδικό με παλμό διάρκειας έως και τα 1700μs και με δυνατότητες όπως: το HoLep EPS, το ενσωματωμένο morcelator MultiCut, το Low Retropulsion Effect Lithotripsy, αποτελεί μια πολυδιάστατη και εξαιρετικά αποτελεσματική προσθήκη από πλευράς ιατρικού εξοπλισμού αιχμής, η οποία στα χέρια εξειδικευμένων ιατρών στις ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές επιτρέπει την αναίμακτη, ανώδυνη και ταχεία διεκπεραίωση οιουδήποτε περιστατικού προστάτη ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας.

Η HoLEP με μια ματιά

Κατά τον ίδιο τρόπο που η τεχνική REZUM απευθύνεται με εκπληκτικά αποτελέσματα μέχρι σήμερα σε μετρίου μεγέθους προστάτες, έτσι και η Laser εκπυρήνιση HoLEP είναι μια ελάχιστα παρεμβατική τεχνική που αποτελεί πλέον την μοναδική λύση επιλογής για μεγαλύτερους αδένες, ανεξαρτήτως μεγέθους, ακόμα και 380 κυβικών, μιας και η παλαιότερη τεχνική Turis δεν ήταν σε θέση να προσφέρει ριζικότητα και άφηνε υπολειμματικό ιστό, ο οποίος δημιουργούσε έντονα λειτουργικά προβλήματα και χρειαζόταν πολλαπλές αναθεωρήσεις και ταλαιπωρία στην συνέχεια της ζωής του ανδρός.

Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου, εκτός λοιπόν από τη μηδενική πιθανότητα επανεπέμβασης στο μέλλον, προστίθεται το γεγονός ότι οι ασθενείς δε βιώνουν τα ερεθιστικά μετεγχειρητικά συμπτώματα καύσου και συχνουρίας όπως στο παρελθόν, απελευθερώνονται το απόγευμα της ιδίας ημέρας, ο δε καθετήρας πολλές φορές αφαιρείται και την επομένη ημέρα λόγω της άριστης ικανότητος του Laser για αιμόσταση χωρίς καταστροφή και απανθράκωση του ιστού, όπως στην περίπτωση των προηγουμένων μεθόδων. Για τον ίδιο λόγο, χειρουργούνται με ασφάλεια ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά λόγω υποκειμένων καρδιολογικών νοσημάτων, χωρίς να χρειασθεί να διακόψουν την αγωγή τους.

Επιτυγχάνεται επίσης, σημαντικά ταχύτερος χειρουργικός χρόνος καθότι ο προστάτης ευγενικά απωθείται εξολοκλήρου σαν να αφαιρεί κανείς το εσωτερικό ενός πορτοκαλιού, αφήνοντας την κάψα στην θέση της.

Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται ο ιστός για πλήρη βιοψία και διάγνωση κι έτσι μπορούν να χειρουργούνται και ασθενείς με ελαφρώς αυξημένα PSA . Η δε τιμή του PSA πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα μετά την ΗοLEP.

Στα σημαντικά πλεονεκτήματα και η διατήρηση στυτικής λειτουργίας

Τo γεγονός ότι δεν θίγονται οι παρακείμενοι ιστοί συμβάλλει στην διατήρηση της στύσης, ειδική δε μνεία δίδεται στη διατήρηση των εκσπερματιστικών πόρων. Ο ασθενής μετά την θεραπεία οδηγείται σε ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την MiLEP

Η νέα εκδοχή της HoLEP διαφέρει τόσο ριζικά από την παλαιά που αυτοδικαίως αποκτά διεθνώς νέο όνομα: MiLEP. Μετά την ολοκλήρωση κλινικών μελετών που αποδεικνύουν τα πλεονεκτήματα έναντι της HoLEP έχει ήδη υιοθετηθεί σαν την επέμβαση εκλογής για αντιμετώπιση καλοήθους υπερπλασίας προστάτη παγκοσμίως.

Αυτό συμβαίνει παγκοσμίως σε εξειδικευμένα κέντρα όπου δραστηριοποιούνται έμπειρες ουρολογικές ομάδες όπως η δική μας.

Ευχαριστούμε θερμά για τις επιστημονικές πληροφορίες τον Χειρουργό – Ουρολόγο FEBU, κ. Νικόλαο Μπαφαλούκα. O Νικόλαος Μπαφαλούκας είναι Διευθυντής Laser Χειρουργικής Προστάτη & Λιθίασης της Βιοκλινικής Αθηνών. Η συγκεκριμένη ουρολογική κλινική αποτελεί κέντρο ελάχιστα παρεμβατικών θεραπειών καλοήθους υπερπλασίας προστάτη.

