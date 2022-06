Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 25 Ιουνίου το Colourday Festival 2022. Μετά από 3 χρόνια απουσίας, το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ επέστρεψε και χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για να απολαύσει το πιο χρωματιστό γεγονός της χρονιάς.

Οι πόρτες άνοιξαν στις 12:00 και η αρένα πλημμύρισε από χαμογελαστά πρόσωπα έτοιμα να ζήσουν την καλύτερα ημέρα της ζωής τους. On stage και μέχρι να ξεκινήσουν τα lives ο MUSIC 89,2 με την Ευαγγελία Τσιορλίδα και την Αστερόπη Χαϊνά, που κρατούσαν συντροφιά στο συγκεντρωμένο πλήθος που απολάμβανε δραστηριότητες και παιχνίδια στα περίπτερα των χορηγών του event.

Στην συνέχεια, την σκυτάλη πήραν οι warm up djs που προετοίμασαν το κοινό για την εμφάνιση αγαπημένων καλλιτεχνών. Πρώτη live act παρουσία επί σκηνής, η πρωτοεμφανιζόμενη Alex Manti, έκλεψε τα βλέμματα με την πολύχρωμη εμφάνισή της. Στην συνέχεια, οι Dj Timo και Nassauce που ξεσήκωσαν το κοινό με τις δύο μεγάλες επιτυχίες της φετινής χρονιάς, «Bella» και «Meli-Gala»!

Ακολούθησε το εντυπωσιακό intro του φεστιβάλ, ωδή στο moto «Love Yourself. Find Your Colour», από τον χορογράφο και art director, George Klaus Kaiku, και την ομάδα του. Έπειτα, για πρώτη φορά on stage, ανέβηκε ο παρουσιαστής του Colourday Festival, Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο οποίος έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσει και επίσημα το Colourday. Χαιρέτησε το κοινό, το ξεσήκωσε και το παρέδωσε στην σαγηνευτική Ασημίνα με την εντυπωσιακή εμφάνιση και τον MG, που τραγούδησε τις μεγάλες επιτυχίες του αλλά και τα δύο νέα track του «Hottie» και «Aventantor».

Η πρώτη ρίψη της ημέρας ήρθε αμέσως μετά με τον Katsi_22 και όλους τους social συνεργάτες του φεστιβάλ να δίνουν από σκηνής το σύνθημα μετρώντας αντίστροφα. Χρωματισμένοι πλέον όλοι υποδέχθηκαν τον Dj Paco και την εντυπωσιακή Natasha K, που ανέβασαν την διάθεση στα ύψη.

Τη σκυτάλη πήραν οι Kings που άφησαν το κοινό ξέπνοο τραγουδώντας την αδιαμφισβήτητη επιτυχία της χρονιάς «Madame» και η Lemon Music (Mc Daddy, Greg, KG και Dinamiss) που κατάφερε να κλέψει την παράσταση με τον εκρηκτικό ρυθμό των μουσικών επιλογών της.

Ανάμεσα στα πολλά highlight της ημέρας, η παρουσία του περιφερειάρχης Αττικής , κυρίου Γιώργου Πατούλη, που ανέλαβε την δεύτερη ρίψη, το face reveal του social media character «Πλάκα Έχει», αλλά και η ροκ νότα της ημέρας με τον Ηλία Μπόγδανο –που είχε αναλάβει την backstage παρουσίαση του φεστιβάλ- να σπάει on stage την κιθάρα του καθώς τραγουδούσε με το συγκρότημά του, INCO.

H μέρα προχωρά και το show συνεχίζεται με την δυναμική Xenia Ghali στα decks και εν συνεχεία με την ταλαντούχα Joanne στο μικρόφωνο. Κατόπιν, την διασκέδαση του κοινού αναλαμβάνει ο Claydee, o οποίος, μάλιστα, παραλαμβάνει on stage τον πολυπλατινένιο δίσκο του Détente από τον γιο του.

Περνάμε ξανά σε ρίψη, αυτή τη φορά από την αγαπημένη σε όλους μας Youtuber, Βενετία Καμάρα, που χρωμάτισε με το χαμόγελό της και την μοναδική της ενέργεια την διοργάνωση.

Η πιο συγκινητική στιγμή της ημέρας ακολουθεί αμέσως μετά. Ο Steve τα σπάει κυριολεκτικά παρασύροντας μαζί του το κοινό που δεν σταματά να χορεύει, να χοροπηδά, να φωνάζει και να χειροκροτά. Μαζί του στο stage μια ομάδα χορευτών με αμαξίδια και κινητικά προβλήματα «FTR Dance Academy» μαζί με τους συνοδούς τους χορεύουν και περνούν το μήνυμα ότι η μεγαλύτερη δύναμη είναι η θέληση να συνεχίσουμε να ζούμε, να ελπίζουμε, να βάζουμε στόχους και να κατακτάμε τα όνειρά μας.

Η τέταρτη ομαδική ρίψη ακολουθεί και μαζί με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο εμφανίζεται στο stage ο δεύτερος μακροβιότερος παρουσιαστής του φεστιβάλ, Σάββας Πούμπουρας.

Η συνέχεια περνά στην ιστορία του φεστιβάλ αφού ο ένας μετά τον άλλον ανεβαίνουν στην σκηνή οι καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της χρονιάς. Πρώτη η Αναστασία με τις «Αμαρτίες» και το «Λίγο Λίγο» σε dance version, το Golden Act της διοργάνωσης, η εκρηκτική hit maker Josephine και, φυσικά, ο κορυφαίος καλλιτέχνης της γενιάς του, Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ακολουθεί ο νέος αγαπημένος του κοινού, Στέφανος Πιτσίνιαγκας, με ένα full dance set από το Dj και μουσικό παραγωγό Bobito και κατόπιν ο ελληνογάλλος ράπερ, Vlospa, που έκανε την εισαγωγή για το πιο urban κομμάτι του event.

Και ενώ το φεστιβάλ μετρά ήδη 10 ώρες σε διάρκεια, στο stage εμφανίζεται ο μοναδικός FY που με την αστείρευτη ενέργεια του διαλύει την κούραση του κοινού και ανεβάζει τον παλμό ξανά στα ύψη. Ο ουρανός γεμίζει χρωματιστά πυροτεχνήματα και όλα κυλούν προς το τέλος της βραδιάς με τους καλλιτέχνες της Offbeat να πιάνουν τα μικρόφωνα.

Η αγγελική φωνή της Ellise αναδύεται στην ατμόσφαιρα και οι ουρανοί ανοίγουν σε μια μέρα που το δελτίο καιρού δεν προέβλεπε βροχή. Ο Sidarta τραγουδά το ρομαντικό «Mediteranean» κάτω από χοντρές ψιχάλες και ο κόσμος, παρότι βρέχεται, παραμένει στις θέσεις του. Η βραδιά κλείνει για λόγους ασφαλείας χωρίς να εμφανιστούν ο Mente Fuerte και ο Sigma και το κοινό βροντοφωνάζει τα ονόματά τους. Ο Mente Fuerte εμφανίζεται στην σκηνή και τραγουδά acapella μαζί τους το «Dale» για να τους ευχαριστήσει και να τους αποχαιρετήσει.

Και κάπως έτσι κλείνει μια υπέροχη μέρα που τα είχε όλα. Ήλιο και βροχή, ζέστη και αέρα, αλλά κυρίως χρώμα, μουσική, χαμόγελα, αγκαλιές, αγάπη και πολλή συσσωρευμένη θετική ενέργεια.

Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας στην πολύχρωμη γιορτή μας. Ραντεβού ξανά το 2023!