Κι αν δεν ξέρεις τον Steve, ήρθε η ώρα να τον μάθεις… Γιατί είναι ένας performer διεθνούς βεληνεκούς, που δεν επαναπαύεται ποτέ. Που θέλει η επιτυχία του να έχει πάντα κάτι καλό να δώσει σε όσους παρακολουθούν κάθε του εμφάνιση.

Ως τρόπο ζωής, ο Steve είναι ένας ακτιβιστής που υπερασπίζεται τόσο τα δικαιώματα των ανθρώπων όσο και των ζώων. Μέσα από τα social media του, τη δημόσια εικόνα του και τα shows του προωθεί αυτές τις ιδέες με την ελπίδα πως ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι θα συμμετάσχουν σε αυτό το ταξίδι και θα αφομοιώσουν αυτόν τον τρόπο ζωής.

Το Colourday Festival, που μοιράζεται τις ίδιες ιδέες και αποτελεί πλέον θεσμό ο οποίος πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο ΟΑΚΑ και συγκεντρώνει δεκάδες χιλιάδες θεατές, ενθουσιάστηκε στην πρωτοβουλία του STEVE να παρουσιάσει ένα διαφορετκό show, ένα ηχηρό μήνυμα και μια ωδή στη μοναδικότητα του ατόμου. Μαζί με την ταλαντούχα ομάδα χορού «FTR Dance Academy», που αποτελείται από χορευτές με αναπηρικά αμαξίδια και κινητικές δυσκολίες, ένωσαν τις δυνάμεις τους και δημιούργησαν ένα show γεμάτο έντονα συναισθήματα.

Η επιλογή αυτή βασίστηκε στην ιδέα του STEVE πως ο άνθρωπος εκπέμπει το δικό του μοναδικό χρώμα και πως όλοι έχουν το ίδιο δικαίωμα στη χαρά και τη διασκέδαση. Γι’αυτό το λόγο επέλεξε τη συγκεκριμένη χορευτκή ομάδα που, όπως ο ίδιος αναφέρει, «Οι χορευτές της FTR Dance Academy είναι στα μάτια μου μια πανδαισία χρωμάτων και όταν χορεύω μαζί τους συγκινούμαι μπροστά στο μεγαλείο της ψυχής και κατανοώ τη σημασία του να μην παρατάς ποτέ τα όνειρα σου».

Έτσι λοιπόν φέτος στο stage του Colourday Festival, τη μεγαλύτερη γιορτή χρωμάτων της Ελλάδας, ο STEVE, η FTR Dance Academy και η ThatGorillaBrand μεταλαμπαδεύουν το μήνυμα «It’s cool to be different».