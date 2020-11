Bronze διάκριση για τη MISKO στα Social Media Awards 2020

Μια ακόμη βράβευση για τη MISKO, αυτή τη φορά στα Social Media Awards που διοργανώθηκαν από το Μarketing Week και την Boussias Communications, με την υποστήριξη του Facebook. Στη φετινή βράβευση, η MISKO απέσπασε το bronze award στην ενότητα Best of YouTube – Communication και συγκεκριμένα στην κατηγορία Best in Food, για την καμπάνια της «MISKO ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗ».

Με πρωταγωνιστές της επικοινωνίας της ενέργειας τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Φάνη Λαμπρόπουλο, ο διαγωνισμός ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗ που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο τέλος έτους. Στο διάστημα αυτό, η MISKO διοργάνωσε τα πιο διασκεδαστικά Pasta Parties σε τέσσερις μεγάλους τυχερούς, ενώ ταυτόχρονα μοίρασε δεκάδες instant win δώρα μεγάλης αξίας μέσα από την ιστοσελίδα της, υπενθυμίζοντας στον κόσμο ότι Κάθε Μέρα είναι πράγματι Γιορτή.

Με βασικό στόχο την ενίσχυση του δεσμού και της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο brand και τους καταναλωτές η MISKO ξέφυγε από τα καθιερωμένα, διοργανώνοντας έναν διαγωνισμό και μια επικοινωνία που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν από το κοινό.

Η MISKO έχει πλέον κατοχυρωθεί όχι μόνο σαν συνώνυμο των ζυμαρικών στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή, αλλά και σαν συνώνυμο της Γιορτής και της Χαράς και δεν χάνει ευκαιρία να μας υπενθυμίζει ότι οι μικρές γιορτές και οι μικρές χαρές που μπορεί να συναντήσει ο καθένας μας στην καθημερινότητά του, είναι αμέτρητες.