Αντιδράσεις για τα μέτρα περιορισμού στις δομές φιλοξενίας λόγω κορονοϊού

Η απόφαση παράτασης των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας των προσφύγων / μεταναστών έξω από τις δομές υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας τους προκάλεσε διάφορες αντιδράσεις. Μια από αυτές ήρθε από δέκα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι με ερώτησή τους στη Βουλή ζητούν να γίνει γνωστό με βάση ποια επιστημονική τεκμηρίωση έγινε κάτι τέτοιο.

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο κείμενο της ερώτησης που κατέθεσαν με πρωτοβουλία του τομεάρχη Υγείας της κοινοβουλευτικής τους ομάδας, Ανδρέα Ξανθού, κάνουν λόγο για μια αδικαιολόγητη παράταση των περιορισμών κυκλοφορίας σε προσφυγικούς πληθυσμούς, στο πλαίσιο της πρόληψης εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του Covid-19.

Όπως αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση με κοινή υπουργική απόφαση που εξέδωσε, ορίζει συγκεκριμένες ώρες εξόδου (7 π.μ. - 9 μ.μ.), συγκεκριμένο πλήθος εξοδούχων (μέχρι 150 άτομα) αλλά, κυρίως, παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα έως τις 19-07-2020 για τους διαμένοντες στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης της χώρας, καθώς και σε δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας.

Οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζουν πως η απόφαση αυτή λαμβάνεται χωρίς να υφίσταται σχετική επιστημονική τεκμηρίωση, σύμφωνα με την οποία, οι πρόσφυγες, οι οποίοι διαμένουν σε καταυλισμούς ανά την Επικράτεια, να παρουσιάζουν αυξημένα κρούσματα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ και ενώ δεν υφίστανται οδηγίες των διεθνών οργανισμών όπως ο ΠΟΥ και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ότι η απομόνωση ολόκληρων δομών φιλοξενίας περιορίζει αποτελεσματικά τη μετάδοση του κορονοϊού σε χώρους υποδοχής και κράτησης, ή προσφέρει πρόσθετα προστατευτικά αποτελέσματα για το γενικό πληθυσμό.

«Η απόφαση αυτή λαμβάνεται ενώ έχουν προ πολλού αρθεί τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας για τον γενικό πληθυσμό, γεγονός το οποίο συνιστά κοινωνική διάκριση σε βάρος των προσφύγων», σημειώνουν και τονίζουν πως «τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να καταστρατηγούνται με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας υγείας».

Την αντίθεσή τους στα μέτρα περιορισμού εκφράζουν 26 ΜΚΟ

Παράλληλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 26 μη κυβερνητικές οργανώσεις εκφράζουν την ανησυχία και την αντίθεσή τους στην απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει εκ νέου (έως τις 19 Ιουλίου) τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στις δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο της πρόληψης εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού.

Όπως σημειώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση, αν και οι περιορισμοί στην ελευθερία κίνησης με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας μπορούν να είναι απαραίτητοι και δικαιολογημένοι, ωστόσο θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές ενδείξεις «και να μην επιβάλλονται με αυθαίρετα κριτήρια που παραπέμπουν σε κοινωνικές διακρίσεις, δεδομένου ότι ο περιορισμός κυκλοφορίας έχει αρθεί για τους υπόλοιπους κατοίκους της χώρας».

Επίσης, υπογραμμίζουν ότι μια ορθολογική στρατηγική για την πρόληψη και την προστασία του προσφυγικού πληθυσμού από την εξάπλωση του Covid-19 πρέπει να επικεντρώνεται στη βελτίωση των συνθηκών επισφαλούς στέγασης, εκείνων που καθιστούν αδύνατη την κοινωνική απόσταση στα υπερπληθή κέντρα φιλοξενίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρατηρούν, τα μέτρα περιορισμού της ελευθερίας της κίνησης έχουν οδηγήσει σε «αυξημένη ψυχολογική πίεση και άγχος που δύνανται να οδηγούν στη γενικότερη επιδείνωση της υγείας των αιτούντων άσυλο».

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι οργανώσεις Αctionaid Hellas, Διεθνής Αμνηστία, Are you Syrious?, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, Άρσις, Γιατροί του Κόσμου, Defence for Children International Ελλάδας, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Εqual Rights Beyond Βorders, Help Refugees, HIAS Ελλάδας, HumanRights360, Ιατρική Παρέμβαση - MEDIN, INTERSOS Hellas, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, Legal Centre Lesvos, Mobile Info Team Thessaloniki, Οικολογικό Κίνημα Θεσσαλονίκης, Refugee Legal Support, SolidarityNow, Συμβίωση - Σχολή Πολιτικών Σπουδών στην Ελλάδα Δικτύου Συμβουλίου της Ευρώπης, Terre des hommes Hellas και Thalassa of Solidarity.