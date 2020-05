Η Garmin Greece υποδέχεται το καλοκαίρι με την «Beat Yesterday 2020»

Η Garmin Greece πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά και εγκαινιάζει την περίοδο «Beat Yesterday 2020», στη διάρκεια της οποίας, από 25 Μαΐου έως 7 Ιουνίου, το κοινό θα μπορεί να προμηθευτεί όλα τα προϊόντα Garmin σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα με έκπτωση έως 15%!

Αφετηρία της εκπτωτικής περιόδου είναι η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της πρώτης του Ιουνίου. Όλα τα προϊόντα της Garmin θα διατίθενται σε προνομιακή τιμή σε όλους τους επίσημους συνεργάτες της εταιρίας.

Στο πρόγραμμα «Beat Yesterday 2020» περιλαμβάνονται τα προϊόντα από όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται η Garmin όπως wearables, ποδηλατικά κοντέρ αλλά και βυθόμετρα, φορητά GPS και συσκευές πλοήγησης αυτοκινήτου.

Αρωγοί στο λανσάρισμα της ενέργειας είναι τα μέλη της Team Garmin Greece. Οι αθλητές της ομάδας χαιρετίζουν αυτή την πρωτοβουλία και με αφορμή την περίοδο «Beat Yesterday 2020», δημιουργούν βίντεο προπονήσεων για μερικά από τα πιο δημοφιλή αθλήματα, όπως το τρέξιμο, την κολύμβηση, το ποδήλατο, τη yoga, τις pilates και ενδυνάμωση.

Έτσι, τα αστέρια της Team Garmin Greece θα μοιράζονται μαζί μας τα μυστικά της προπόνησης τους, μέσα από τα βίντεο με πρόγραμμα εξάσκησης 15 λεπτών, γιορτάζοντας έτσι την έκπτωση 15% για 15 ημέρες!

Get ready to… #BeatYesterday2020!

