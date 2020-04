Κοινωνική αλληλεγγύη από ελληνικές επιχειρήσεις στη μάχη κατά του κορονοϊού

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στηρίζουν τον τομέα της Υγείας εν μέσω πανδημίας, με στόχο να κερδηθεί η μάχη για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά και συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται αυτή τη δύσκολη εποχή.

Ακολουθούν όλες οι ενέργειες που μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί:

- Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ): επιτείνει τις προσπάθειές του για την αντιμετώπιση της κρίσης, δημιουργώντας τη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης για την COVID-19, ύψους 100.000.000 δολαρίων. Το Ίδρυμα έχει ήδη προχωρήσει σε δωρεά ύψους 3.000.000 δολαρίων στο τμήμα έρευνας του Rockefeller University, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα κέντρα ερευνών στον κόσμο, το οποίο έχει ξεκινήσει μια ελπιδοφόρα προσπάθεια για την ανακάλυψη εμβολίων και την εξέλιξη των θεραπειών για την COVID-19.

- Κοινωφελές Ίδρυμα Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου-ΒΙΟΧΑΛΚΟ: Δωρεά ύψους 650.000 ευρώ σε νοσοκομειακό εξοπλισμό και αναλώσιμα - για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ποσό της δωρεάς συγκεντρώθηκε από τη συνδρομή των θυγατρικών εταιριών της VIOHALCO και συγκεκριμένα από τις εταιρίες ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ με το ποσό των 400.000 ευρώ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ με το ποσό των 160.000 ευρώ και ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ με το ποσό των 90.000 ευρώ.

- Δώδεκα νέες κλίνες ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Νίκαιας από τον Β. Μαρινάκη, την Αγγ. Φράγκου και την ΙΟΝ ΑΕ: Την κάλυψη όλων των εξόδων για την ανάπτυξη 12 νέων κλινών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας αναλαμβάνουν ο εφοπλιστής-επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης, η εφοπλιστής Αγγελική Φράγκου, καθώς και η εταιρεία ΙΟΝ ΑΕ. Η δωρεά, συνολικού ύψους άνω του 1.500.000 ευρώ, περιλαμβάνει την αγορά πλήρους εξοπλισμού των 12 κλινών ΜΕΘ (ειδικά κρεβάτια ΜΕΘ, σταθερούς αναπνευστήρες υψηλής τεχνολογίας, ειδικά μόνιτορς, αντλίες, απινιδωτές κ.λπ.), την κάλυψη των εξόδων για όλες τις οικοδομικές εργασίες και χωροταξικές μετατροπές που απαιτούνται, τα έξοδα για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, το κόστος του συνόλου του υγειονομικού και νοσηλευτικού εξοπλισμού που απαιτείται, καθώς και οτιδήποτε άλλο προκύψει στο πλαίσιο της επέκτασης της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

Ο κλάδος των αερομεταφορών στηρίζει τον τομέα της Υγείας

Στη μάχη της Covid-19 συμβάλλει και ο κλάδος των αερομεταφορών στηρίζοντας τον τομέα Υγείας, παρόλο που είναι ένας από τους κλάδους που «καθηλώθηκε» από την πανδημία.

Ενισχύουν το δημόσιο σύστημα υγείας με κάθε τρόπο, όπως μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού αλλά και με δωρεές νοσοκομειακών κλινών και αναλώσιμων, όπως μάσκες.

- ΑEGEAN & EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Η AEGEAN και η Ελληνικά Πετρέλαια συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κρίσης του COVID-19 προσφέροντας άμεσα πτήσεις για τη μεταφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού από τις χώρες παραγωγής.

Ειδικότερα, η AEGEAN θα προσφέρει τα αεροπλάνα, πληρώματα και τα υπόλοιπα μεταβλητά έξοδα των πτήσεων, ενώ τα Ελληνικά Πετρέλαια μέσω της ΕΚΟ θα καλύψουν όλο το κόστος των καυσίμων για τις πτήσεις αυτές.

Η AEGEAN και η Ελληνικά Πετρέλαια αρχικά προσφέρουν έως 10 πτήσεις προς την Άπω Ανατολή/Κίνα ή όπου αλλού μπορεί να παράγονται το ιατροφαρμακευτικό υλικό, ή άλλα αναγκαία υλικά και εξοπλισμός και είναι εφικτό να πετάξουν τα αεροπλάνα της AEGEAN.

Η AEGEAN μετέτρεψε δύο AIRBUS A320/321 από τον στόλο της, για να μεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες φαρμάκων, εξοπλισμού ή άλλου ιατρικού υλικού πρώτης ανάγκης.

Με αυτό τον τρόπο, ο συνολικός διαθέσιμος όγκος είναι κατά 3 φορές μεγαλύτερος για το Α320, δηλαδή στα 120 κυβικά μετρά και στα 170 κυβικά μέτρα για το Α321.

Από την πλευρά τους, τα Ελληνικά Πετρέλαια και η ΕΚΟ θα συνεχίσουν να διατηρούν ανοικτές τις εγκαταστάσεις σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια, προκειμένου να εξυπηρετήσουν και τυχόν έκτακτους ανεφοδιασμούς που μπορεί να χρειαστούν την περίοδο αυτή.

- ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ & FRAPORT GREECE: 500.000 χειρουργικές μάσκες για την ενίσχυση του τομέα Υγείας με αναγκαίο ιατρικό υλικό για την αντιμετώπιση του κορονοϊού δωρίζουν ο Όμιλος Κοπελούζος και η Fraport Greece. H δωρεά καλύπτεται ισόποσα από τους δύο Οργανισμούς.

Sky Express: Δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια για τους 34 προορισμούς στην Ελλάδα, από την έναρξη της άρσης των περιοριστικών μέτρων, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους Ιατρούς και Νοσηλευτές των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, προσφέρει η αεροπορική εταιρεία Sky Express. «Αυτές τις μέρες που, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών και των επιστημόνων, μένουμε σπίτι μαζί με τα αγαπημένα μας πρόσωπα,κάποιοι άνθρωποι εργάζονται ανελλιπώς και με αυτοθυσία στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων όλης της χώρας. Είναι μεγάλη μας χαρά και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε εκείνους που μάχονται για να σώσουν ανθρώπινες ζωές. #menoumespiti... μέχρι να ''πετάξουμε'' όλοι μαζί, ξανά!» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

- Goldair: Στη δωρεά οκτώ νοσοκομειακών κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) υψηλών προδιαγραφών προς το Υπουργείο Υγείας προχώρησε η εταιρεία Goldair ενισχύοντας το ΕΣΥ στη μάχη που δίνει κατά του ιού SARS-Cov-2.

Επιπλέον, η Goldair προχώρησε στη δωρεά τριών σύγχρονων και πλήρως εξοπλισμένων αυτοκινήτων τύπου SUV προς την Ελληνική Αστυνομία με σκοπό την ενίσχυση των Σωμάτων Ασφαλείας, τα οποία είναι επιφορτισμένα τόσο με την τήρηση των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της COVID-19, όσο και με την φύλαξη και την επιτήρηση των εθνικών και ευρωπαϊκών μας συνόρων στον Έβρο και στο Ανατολικό Αιγαίο

Οι προσφορές των εταιρειών τηλεπικοινωνιών

Επιπλέον χρόνος ομιλίας, data και πρόσβαση σε συνδρομητικό περιεχόμενο, είναι οι παροχές που προσφέρουν στους συνδρομητές τους οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ανταποκρινόμενες στην πρωτοβουλία #DigitalSolidarityGR για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, της εξ από στάσεως εργασίας, της τηλεκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας από το σπίτι λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

- COSMOTE: Σε δωρεάν 15 GB για 30 ημέρες σε όλους τους πελάτες κινητής, συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής - ιδιώτες και επαγγελματίες προχώρησε η Cosmote.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν το δωρεάν πακέτο, έως και τις 12 Απριλίου, μέσα από τις εφαρμογές My COSMOTE App και WHAT'SUP App. Η ισχύ για τα απεριόριστα data ισχύει για 30 ημέρες από τη στιγμή της ενεργοποίησης.

Επίσης, για τις ημέρες του Πάσχα προσφέρει στους συνδρομητές της δωρεάν απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό προς όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα εντός Ελλάδας, όλων των παρόχων. Η προσφορά θα ισχύει από την Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου (από 00:00), έως και την Δευτέρα του Πάσχα 20 Απριλίου (έως 23:59) και θα αποδίδεται αυτόματα σε όλους τους πελάτες σταθερής.

Επιπλέον, η COSMOTE TV προσφέρει το πρόγραμμα με ντοκιμαντέρ και εκπομπές του COSMOTE HISTORY HD, ελεύθερα για όλους, μέσα από το επίσημο κανάλι της στο YouTube. Επίσης, η cosmoONE προσφέρει δωρεάν για τρεις μήνες την υπηρεσία ηλεκτρονικών διαγωνισμών, sourceONE, στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, τους δήμους και τις περιφέρειες της Ελλάδας. Με την πρωτοβουλία αυτή, η εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ διευκολύνει Νοσοκομεία και Τοπική Αυτοδιοίκηση να καλύψουν ψηφιακά τις αυξημένες ανάγκες των προμηθειών τους, κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τέλος, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα και ψυχαγωγικές δράσεις για παιδιά και οικογένειες, στις οποίες μπορούν συμμετάσχουν από το σπίτι, για όσο διάστημα θα παραμείνει κλειστό για το κοινό, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτείας. Στο site του μουσείου αλλά και στη σελίδα του στο Instagram @otegroupmuseum, το κοινό θα βρει μία σειρά από εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από την ιστορία των τηλεπικοινωνιών, αλλά και πλούσιο περιεχόμενο (φωτογραφίες, αφηγήσεις, ψηφιακό υλικό) για να μπορούν όλοι να ανακαλύψουν τις τηλεπικοινωνίες και τη συμβολή τους στην ιστορία της χώρας μας.

- ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ: Στη δωρεά 2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ελληνικών νοσοκομείων με αναπνευστήρες, κλίνες κατάλληλες για ΜΕΘ και άλλο ιατρικό εξοπλισμό, βάσει των αναγκών που καθορίζονται από το υπουργείο Υγείας, προχώρησε ο Όμιλος ΟΤΕ. Ειδικότερα, προχώρησε στην παράδοση 24 αναπνευστήρων, αξίας 275.760 ευρώ και στην αγορά 110 νοσοκομειακών κλινών και monitors, συνολικής αξίας 1.540.000 ευρώ, για την ενίσχυση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των ελληνικών νοσοκομείων. Την αξιοποίηση του εξοπλισμού θα συντονίσει το υπουργείο Υγείας, ανάλογα με τις ανάγκες των ελληνικών νοσοκομείων σε όλη την επικράτεια.Ο Όμιλος ΟΤΕ θα προχωρήσει στην αγορά και πρόσθετου ιατρικού εξοπλισμού μέχρι το συνολικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ, πάντα σε συνεννόηση με το συντονιστικό τμήμα του υπουργείου Υγείας.

- Vodafone: Η Vodafone προσφέρει στους ιδιώτες πελάτες της δωρεάν 400 λεπτά ομιλίας στο σταθερό για κλήσεις προς κινητά Ελλάδας και διεθνή σταθερά 47 χωρών καθώς και 50% έκπτωση σε όλα τα πακέτα δεδομένων στους πελάτες συμβολαίου κινητής για 3 μήνες. Η ίδια προσφορά ισχύει και στις επιχειρήσεις σε όλα τα προγράμματα ADSL και VDSL. Επίσης, παρέχει 3 μήνες δωρεάν δοκιμαστική χρήση του πακέτου Vodafone Smart Working, (αφορά νέες συνδέσεις Office Every where που περιλαμβάνει: Vodafone Mobile Broad band 5GB, Office 365 Premium με τη σουίτα εργαλείων του Office και το MicrosoftTeams και το Vodafone Secure Device Management).

Ακόμη, οι συνδρομητές του βασικού πακέτου VodafoneTV έχουν δωρεάν πρόσβαση στο σύνολο του παιδικού περιεχομένου της υπηρεσίας για τους επόμενους τρεις μήνες. Σε συνεργασία με την πλατφόρμα εκπαίδευσης brainy.gr έχει δημιουργήσει αποκλειστικές προσφορές για τους συνδρομητές της Vodafone, για να ενισχύσει τους μαθητές Δημοτικού (Ε' & ΣΤ') και Γυμνασίου όταν θα επιστρέψουν στα σχολεία. Επίσης, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων Generation Νext (generationnext.vodafone.gr) του Ιδρύματος Vodafone, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, η οποία εμπλουτίζεται με νέο περιεχόμενο και νέες online δραστηριότητες και μαθήματα ώστε να συμβάλει στην εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση των εφήβων που μένουν σπίτι.

- Wind: Προσφέρει δωρεάν data 15 GB σε όλους τους ιδιώτες και επαγγελματίες συνδρομητές συμβολαίου, καρτοσύνδεσης και καρτοκινητής. Το δωρεάν πακέτο 15GB, ήταν διαθέσιμο για ενεργοποίηση από την Παρασκευή 20/3 έως και τις 31/3 με ισχύ 30 ημερών, μέσα από τις εφαρμογές myWINDApp (ή από το site wind.gr), myQApp, myF2GApp.

Ακόμη προσφέρει 1500' προς Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και 1500 MB σε όλους τους συνδρομητές Wind που βρίσκονται στην Ιταλία και στην Ισπανία. Αυτός ο δωρεάν χρόνος ομιλίας και τα δεδομένα είναι αυτόματα διαθέσιμα από την Κυριακή 22 Μαρτίου και για 30 ημέρες. Επιπλέον, η WIND θέλοντας να στηρίξει τα αποκλεισμένα λόγω κορονοϊού χωριά της Ξάνθης και της Καστοριάς προσφέρει από τις 30 Μαρτίου και για 30 ημέρες 1500' και 1.5 GB σε όλους τους συνδρομητές κινητής (συμβολαίου και καρτοκινητής) που βρίσκονται στο χωριό Έχινος του δήμου Μύκης στην Ξάνθη και στα χωριά Δαμασκηνιά και Δραγασιά στον δήμο Βοΐου.

Παρέχει , επίσης, την υπηρεσία WIND One Pro Voice conferencing μέσω της οποίας με έναν τηλεφωνικό αριθμό κι έναν κωδικό μπορεί εύκολα και γρήγορα να πραγματοποιηθεί φωνητική διάσκεψη με έως και 30 συμμετέχοντες. Η υπηρεσία WIND ΟΝΕ Pro Voice conferencing ενεργοποιείται μέσω της φόρμας http://bit.ly/WIND_form

Οι συνδρομητές έχουν ακόμη δωρεάν πρόσβαση από το κινητό τους στην πύλη συναλλαγών gov.gr του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τέλος, η Wind σε συνεργασία με την εταιρεία οχημάτων ταξί της Θεσσαλονίκης TaxiWay και την εταιρεία «Κόσμος» στην Αθήνα αναλαμβάνουν για όλες τις ευπαθείς ομάδες (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες κ.α.) να μεταφέρουν τα είδη πρώτης ανάγκης από οποιοδήποτε κατάστημα τροφίμων ή φαρμακείο των αντίστοιχων πόλεων διευκολύνοντας έτσι την παραμονή τους στο σπίτι. Για τη Θεσσαλονίκη οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν καθημερινά μεταξύ 7.00 - 10.00 στο τηλεφωνικό κέντρο της TaxiWay (2310866866/18300) δηλώνοντας τον κωδικό 900 και τη διεύθυνση της οικίας τους. Για την Αθήνα (Δήμοι Αθηναίων, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Αιγάλεω και Περιστερίου) μπορούν να καλούν καθημερινά μεταξύ 7.00πμ - 11.00πμ στο τηλεφωνικό κέντρο της «Κόσμος» (2105201300/18300) δηλώνοντας τον κωδικό 180 και τη διεύθυνση της οικίας τους.

- Forthnet: Προσφέρει απεριόριστες κλήσεις προς κινητά σε όλες τις οικογένειες που είναι συνδρομητές της για ένα μήνα (η προσφορά ξεκίνησε 19 Μαρτίου). Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα, και σε όσους ιδιώτες συνδρομητές δεν είχαν πρόσβαση στο κινηματογραφικό περιεχόμενο της, να βλέπουν δωρεάν για ένα μήνα τα κανάλια Novacinema, μαζί με τις υπηρεσίες NovaOnDemand και NovaGo.

Προσφορές από επιχειρήσεις του χώρου της ενέργειας

Νέες εκπτώσεις και προσφορές από επιχειρήσεις του χώρου της ενέργειας και της βιομηχανίας τέθηκαν σε εφαρμογή τις τελευταίες ημέρες, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού. Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν μειώσεις τιμών ενώ προχωρούν παράλληλα σε δωρεές για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος υγείας. Αναλυτικά οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την πανδημία περιλαμβάνουν τα εξής:

- ΔΕΗ: Τη Δευτέρα 6 Απριλίου παραλήφθηκε υγειονομικό υλικό από την Κίνα, μέρος της δωρεάς της ΔΕΗ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, συνολικού ύψους 5 εκ. ευρώ. Πρόκειται για 507.600 μάσκες τύπου FPP2 και 12,022 προστατευτικές στολές τύπου Tyvec που μεταφέρθηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με ειδικά ναυλωμένη πτήση.

- ΕΚΟ: Η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης με μειωμένη τιμή κατά 5%, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ελληνικής τράπεζας. Επιπλέον, με τη χρήση πιστωτικής κάρτας που έχει εκδοθεί από ελληνική τράπεζα, η εξόφληση της αγοράς πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να γίνει και σε έως 12 άτοκες δόσεις. Η ενέργεια ισχύει μέχρι 30 Απριλίου, περισσότερες πληροφορίες στο 18198.

- KEN έθεσε σε ισχύ τα παρακάτω μέτρα: 5 ευρώ επιπλέον έκπτωση σε όσους πελάτες, παλιούς και νέους, αποφασίσουν να λαμβάνουν τον λογαριασμό τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά (e-bill).

On-line πληρωμή ΧΩΡΙΣ τραπεζική προμήθεια - αποκλειστικά από το Site ΚΕΝ https://www.k-en.gr/payments

Αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης για τρεις μήνες και δυνατότητα ευέλικτων διακανονισμών έως και 8 μήνες σε ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες (πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με εισοδηματικά κριτήρια, άτομα άνω των 70 ετών με εισοδηματικά κριτήρια)

- H Volterra εφαρμόζει τα εξής:

1. Εφάπαξ έκπτωση 10 ευρώ σε όλους τους οικιακούς πελάτες ηλεκτρικού ρεύματος, που θα πραγματοποιήσουν ενεργοποίηση της υπηρεσίας Volterra MOY (εφαρμογή On-Line παρακολούθησης και εξόφλησης λογαριασμών) και E-Bill (ηλεκτρονικού λογαριασμού).

2. Επιστροφή του 100% του ποσού της εγγύησης όλων των οικιακών πελατών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου που θα πραγματοποιήσουν ενεργοποίηση πάγιας εντολής εξόφλησης μέσω τραπέζης.

3. Ευνοϊκό πλαίσιο μεταχείρισης σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε κωδικούς ΚΑΔ (Κωδικούς 'Ασκησης Δραστηριότητας), που έχουν πληγεί.

4. Παροχή ευέλικτων διακανονισμών εξόφλησης, για όλους τους πελάτες ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου της κατηγορίας Κ.Ο.Τ.

5. Αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης για τρεις μήνες για όλους τους πελάτες ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου της κατηγορίας Κ.Ο.Τ.

Επιπλέον ο μέτοχος της εταιρείας -κατασκευαστικός όμιλος AVAX- προχώρησε σε δωρεά 10 αναπνευστήρων ενηλίκων, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Εθνικού Συστήματος.

- Volton: Έκπτωση 5% σε όλους τους οικιακούς κι επαγγελματικούς πελάτες για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα (η έκπτωση αφορά πελάτες χαμηλής τάσης, αρχικά για το μήνα Απρίλιο και θα αποδοθεί στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό κάθε πελάτη).

5 ευρώ επιπλέον έκπτωση σε όσους πελάτες, παλιούς και νέους, αποφασίσουν να λαμβάνουν τον λογαριασμό τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά (e-bill).

Αναστολή των διακοπών ηλεκτροδότησης για τρεις μήνες και δυνατότητα ευέλικτων διακανονισμών έως και 8 μήνες σε ευάλωτες/ευπαθείς ομάδες (πελάτες που έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με εισοδηματικά κριτήρια, άτομα άνω των 70 ετών με εισοδηματικά κριτήρια).

Επιπλέον η εταιρεία προχωρά στη δωρεά 10 υπερσύγχρονων κλινών Μ.Ε.Θ. (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας) προς το Υπουργείο Υγείας.

- WATT+VOLT: Παρέχει έκπτωση 15% στο ρεύμα για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) και ευάλωτους καταναλωτές. Για τα υπόλοιπα νοικοκυριά παρέχεται 10% έκπτωση για τις πρώτες 1000kWh σε τετραμηνία εκκαθαριστική περίοδο, όση δηλαδή και η μέση κατανάλωση του ελληνικού νοικοκυριού και 10% έκπτωση στο φυσικό αέριο. Οι εκπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα αφορούν στις χρεώσεις ενέργειας, ενώ στο φυσικό αέριο τις χρεώσεις κατανάλωσης και τίθενται σε ισχύ για διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Η ενεργοποίηση της προσφοράς γίνεται ηλεκτρονικά έως και τις 30 Απριλίου μέσα από τη σελίδα https://wattandvoltmenoumespiti.gr, παράλληλα με την εγγραφή στο e-bill, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. Επίσης, προχώρησε στη στήριξη των πωλητών του περιοδικού δρόμου «Σχεδία», με τηλεοπτική καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού για τις δύσκολες ώρες που βιώνει η συγκεκριμένη κατηγορία συνανθρώπων μας (άστεγοι) καθώς και με μαζικές αγορές «Συνδρομών Αλληλεγγύης»

- Ελληνικός Χρυσός: Συνέστησε έκτακτο ταμείο αρωγής για την υποστήριξη του υγειονομικού έργου που εκπονεί ο δήμος Αριστοτέλη και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα. Στο ταμείο εντάχθηκαν οι εξής δράσεις:

* Δωρεά μιας ψηφιακής φορητής ακτινολογικής μονάδας αξίας 55.000 ευρώ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, που θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου.

* Δωρεά 6 φορητών παρακλίνιων αναπνευστήρων αξίας 51.300 στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

* Αγορά και διάθεση στο Υπουργείο Υγείας 1.000 ευρώ προστατευτικών ασπίδων προσώπου για τα νοσοκομεία ΓΝΧ Πολυγύρου και ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για προηγμένο εξοπλισμό που κατασκευάζεται με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing).

* Δωρεά 20.000 ευρώ προς τον ειδικό λογαριασμό που έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Υγείας για την έκτακτη επιχορήγηση του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

* Δωρεά 10.000 ευρώ προς το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, προκειμένου να διατεθούν για τη στήριξη των δομών υγείας στην Θεσσαλονίκη, με έμφαση στα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και Παπανικολάου.

* Δωρεά 10.000 ευρώ στην μη κερδοσκοπική εταιρεία Συμμαχία για την Ελλάδα, που έχει αναλάβει πρωτοβουλία να συγκεντρώσει πόρους για την ενίσχυση του εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

* Δωρεά 1.000 ολόσωμων προστατευτικών φορμών στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής.

* Δωρεά μέσων ατομικής προστασίας στην Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής.

Για το Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, όπου λειτουργούν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, οι δράσεις είναι:

* Δωρεά 10.000 ευρώ για τις απολυμάνσεις όλων των σχολείων του Δήμου και άλλων δημοτικών και δημόσιων κτηρίων, όπως ΚΕΠ, Πυροσβεστική και γυμναστήρια.

* Δωρεά ύψους 10.000 ευρώ στην Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση του Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», που υλοποιεί την διανομή μέσων ατομικής προστασίας σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου και λειτουργεί τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι». Μέρος του ποσού αυτού θα διατεθεί, επιπλέον, για τον εφοδιασμό των συνεργείων καθαριότητας του Δήμου Αριστοτέλη με εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

* Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω υπηρεσιών γενικού ιατρού, το οποίο ήδη προσφέρεται από την Ελληνικός Χρυσός για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων.

* Εφοδιασμός του Κέντρου Υγείας στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής με αναλώσιμα υλικά ατομικής προστασίας.

- Energean: Υποστηρίζει την ευρεσιτεχνία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που, σε συνεργασία με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του «Αχιλλοπούλειου» Γενικού Νοσοκομείου Βόλου και την εταιρεία TED 3D, έχουν θέσει σε παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενες «Ασπίδες Προστασίας» για φορείς σε όλη την χώρα, το προσωπικό των οποίων βρίσκεται στο επίκεντρο της μάχης κατά του κορονοϊού. Μέσω της στήριξης της ευρεσιτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Energean έχει διασφαλίσει ότι «Ασπίδες Προστασίας» θα διατεθούν και στα νοσοκομεία, στα ΕΚΑΒ και στα Αστυνομικά Τμήματα στην Καβάλα, στον Πύργο Ηλείας και στα Ιωάννινα, δηλαδή σε περιοχές στις οποίες η Energean είναι παρούσα στην παραγωγή, στην ανάπτυξη και την έρευνα υδρογονανθράκων.

Οι επιχειρήσεις θωρακίζουν την «Υγεία» και τους πολίτες με δωρεές

Οι επιχειρήσεις στηρίζουν έμπρακτα τις ανάγκες των δομών της Δημόσιας Υγείας στη μάχη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Συμμετέχουν με υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που βιώνει η χώρα, ενισχύοντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μάχεται ανελλιπώς για την υγεία όλων μας. Παράλληλα στέκονται δίπλα στον πολίτη με υπεύθυνες δράσεις στηρίζοντάς τον τις δύσκολες αυτές ώρες.

- Η Εθνική Τράπεζα, μετά από συνεργασία με το υπουργείο Υγείας, έχει ανακοινώσει την δωρεά 11 σύγχρονων αναπνευστήρων για τον άμεσο εξοπλισμό και την ενίσχυση των αυξανόμενων αναγκών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Οι αναπνευστήρες είναι κατάλληλοι για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά.

- Η Eurobank έχει ανακοινώσει ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγεία προχωρά στην αγορά υλικών άμεσης προτεραιότητας όπως, Μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών ΜΕΘ, Ειδικές κλίνες ΜΕΘ,Αντλίες έγχυσης ορού / φαρμάκων,Ειδικές πιστοποιημένες στολές και μάσκες FPP2 ιατρών και νοσηλευτών. Ο νοσοκομειακός εξοπλισμός και το υγειονομικό υλικό προσφέρεται για την άμεση ενίσχυση των νοσοκομείων και την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και των αυξημένων αναγκών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

- Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανακοινώσει την προσφορά υγειονομικού υλικού που θα επιλέγεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας, με στόχο να ενισχυθεί άμεσα και αποτελεσματικά εν μέσω των αυξανόμενων αναγκών που δημιουργούνται για την αντιμετώπιση της πανδημίας το σύστημα υγείας.

- Η Alpha Bank προσφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ιατρικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων monitors παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών, ψηφιακό ακτινολογικό, ψηφιακούς καρδιογράφους, βιντεολαρυγγοσκόπια, βρογχοσκόπια, κλίνες ΜΕΘ καθώς και υγειονομικό εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Είχε προηγηθεί επικοινωνία της Alpha Bank με τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων «Η Σωτηρία», «ΑΧΕΠΑ» και Λάρισας, προκειμένου να εξειδικευθούν οι ανάγκες και να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από την Τράπεζα.

- Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, στο πλαίσιο της συλλογικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας, συμβάλει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων - Χατζηκώστα, του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και του Γενικού Νοσοκομείου - ΚΥ Φιλιατών, προσφέροντας είδη ατομικής προστασίας όπως γάντια, μάσκες και ιατρικές στολές, αλλά και ιατρικό εξοπλισμό όπως οθόνες παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών των ασθενών.

- Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Πλαστικά Κρήτης και αλυσίδα Super Market Χαλκιαδάκης: Δωρεά 70.000 ειδικών μασκών προστασίας τύπου FFP2 και 3.600 προστατευτικές ολόσωμες στολές υψηλής προστασίας η οποία παραδόθηκε στη Διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη, παρουσία εκπροσώπων των δωρητών. Πρόκειται για την πρώτη απευθείας εισαγωγή υγειονομικού υλικού από την Κίνα που πραγματοποιήθηκε χάρη στην συντονισμένη συνεργασία φορέων της Κρήτης και παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος, λόγω της αυξημένης ζήτησης και των ελλείψεων σε υγειονομικό εξοπλισμό διεθνώς.

- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τη δωρεά προς το υπουργείο Υγείας, χρηματικού ποσού ύψους 220.000 ευρώ, αποφάσισε o πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος, καθώς και τα μέλη του ΔΣ της «Εγνατία Οδός ΑΕ», συμμετέχοντας στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού SARS-CoV-2.

Το ποσό αυτό θα διατεθεί με στόχο για την ενίσχυση με ειδικό νοσοκομειακό εξοπλισμό πάσης φύσεως, με μέσα ατομικής προστασίας του ιατρικού προσωπικού και με φάρμακα προς χρήση ή ανάλωση, οι νοσοκομειακές και υγειονομικές μονάδες των πόλεων της Βόρειας Ελλάδας, τις οποίες διατρέχει ο οδικός άξονας της Εγνατίας.

Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και τρία νοσοκομεία αναφοράς για τον κορονοϊό (το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων) από τα δεκατρία σε όλη την χώρα.

- H ΕΥΔΑΠ συναισθανόμενη τον κοινωνικό της ρόλο και τη συμβολή της στην προστασία της Δημόσιας Υγείας, έχει αναστείλει τις διακοπές υδροδότησης, λόγω καθυστέρησης πληρωμών λογαριασμών, για το σύνολο των πελατών και για όσο διάστημα οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους λόγω κορονοϊού.

Επίσης, το ΔΣ της εταιρείας ενέκρινε δωρεά ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊού. Με το ποσό των 2 εκατ. ευρώ θα καλύψει ανάγκες που σχετίζονται με την αγορά ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού και αναλώσιμων, καθώς και την ενίσχυση μονάδων εντατικής θεραπείας, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η εταιρεία, θα παράσχει στα νοσοκομεία αναφοράς δωρεάν νερό, ύψους 500.000 ευρώ για όλη την περίοδο της κρίσης του κορονοϊού.

- Ο ΟΠΑΠ στηρίζει άμεσα τους αρμόδιους φορείς, με τη δωρεά 500.000 μασκών χειρουργείου και εξοπλισμού πρώτης ανάγκης, για χρήση από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων. Η δωρεά του ΟΠΑΠ κατευθύνθηκε στο μηχανισμό στήριξης που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Υγείας και αφορά τρία νοσοκομεία.

Στο πλαίσιο αυτό, 350.000 μάσκες παραδίδονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, το οποίο αποτελεί ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς για την αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. Ακόμη, 90.000 μάσκες θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και 60.000 μάσκες θα παραδοθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού». Καλύπτοντας συγκεκριμένες ανάγκες του νοσοκομείου «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού», παραδίδονται επίσης σε αυτό αιμοδυναμικά μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών σημείων και μόνιτορ ζωτικών παραμέτρων, που είναι κατάλληλα για χρήση σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, χειρουργεία και θαλάμους νοσηλείας, μεταξύ άλλων.

- Όμιλος ΙΑΣΩ: Δωρεάν παραχώρηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εβδομήντα κλινών του Κέντρου Αποκατάστασης Φιλοκτήτης, το οποίο βρίσκεται στο Κορωπί Αττικής. Η παραχώρηση έχει άμεση ισχύ. Οι κλίνες διατίθενται για περιστατικά μη σχετιζόμενα με COVID-19. Στόχος της προσφοράς είναι η αποδέσμευση κλινών από τα νοσοκομεία αναφοράς του ΕΣΥ. Ταυτόχρονα, ο όμιλος παραχωρεί στο ΕΣΥ τον πλήρη εξοπλισμό για δύο θέσεις Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ), συνδράμοντας στην υποστήριξη περιστατικών COVID-19.

- Παπουτσάνης: Αξιοποιεί, έχοντας λάβει την έγκριση των αρμόδιων αρχών, μέρος της παραγωγής της υπερσύγχρονης μονάδας στη Ριτσώνα Ευβοίας, για την αποκλειστική παραγωγή βιοκτόνων και απολυμαντικών με χρήση οινοπνεύματος σε περιεκτικότητα 80% κατ' όγκον, ώστε να καλύψει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις ανάγκες της χώρας. Επιπλέον, η Παπουτσάνης, συμβάλλοντας στις προσπάθειες που καταβάλλει το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), προσφέρει 52.000 τεμάχια προϊόντων προσωπικής υγιεινής και 30.000 αλκοολούχα απολυμαντικά φιαλίδια τσέπης για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογήσει την παροχή 30.000 περίπου επιπλέον σχετικών προϊόντων σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία και ΜΚΟ ενώ προχώρησε σε δωρεά νοσοκομειακού εξοπλισμού, αξίας 26.700 ευρώ. Η εταιρεία, έχει παραδώσει στο Νοσοκομείο Ελπίς δύο διφασικούς απινιδωτές, έναν ηλεκτροκαρδιογράφο και ένα φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, για την ενίσχυση του έργου του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου.

- ΔΕΛΤΑ: Προσφορά στο ΕΚΑΒ δύο εξειδικευμένων φορητών θαλάμων (κάψουλες) απομόνωσης και μεταφοράς ασθενών. Οι κάψουλες αποτρέπουν τη μετάδοση του ιού από τον ασθενή στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, λειτουργώντας σε συνθήκες αρνητικής πίεσης. Η δωρεά των 2 καψουλών από τη ΔΕΛΤΑ στο Υπουργείο Υγείας, έχει σκοπό να ενισχύσει το ΕΚΑΒ, ώστε να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες μεταφοράς ασθενών προς τα νοσοκομεία αναφοράς.

- Η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas στέκονται έμπρακτα δίπλα σε ιατρούς, νοσηλευτές και συμπολίτες μας, διαθέτοντας δωρεάν τα προϊόντα τους σε ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ, Νοσοκομεία Αναφοράς και κοινωνικά παντοπωλεία σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, οι εταιρείες έχουν διαθέσει περισσότερα από 150.000 προϊόντα σε 15 Νοσοκομεία Αναφοράς και αποκλειστικής νοσηλείας σε όλη την Ελλάδα, σε Εθνικά Κέντρα Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) ανά την Ελλάδα και στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και δεσμεύονται να συνεχίσουν να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες τους για όσο χρειαστεί. Επιπλέον, οι εταιρείες συνεχίζουν και στηρίζουν σταθερά τις αυξημένες ανάγκες των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των ευπαθών ομάδων, έχοντας ήδη διαθέσει περισσότερα από 120.000 προϊόντα από την αρχή αυτής της κρίσης.

- Barilla Hellas: Στηρίζει έμπρακτα τις ανάγκες των δομών της Δημόσιας Υγείας στη μάχη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού παρέχοντας 10 Compact Monitors και 50.000 μάσκες τα οποία θα παραδοθούν τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η Barilla Hellas, συνεχίζει τη διαχρονική στήριξή της στην ελληνική κοινωνία, και συμμετέχει με υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που βιώνει η χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, ενισχύοντας το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας που μάχεται ανελλιπώς για την υγεία όλων μας. Μαζί θα βγούμε νικητές.

- Autohellas-Hertz: Με αυξημένο αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των Δήμων και Κοινοτήτων, σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία για τους πολίτες όλης της χώρας, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Προσφέρει 150 αυτοκίνητα που θα ενισχύσουν την προσπάθεια της ΚΕΔΕ και της τοπικής αυτοδιοίκησης για να αντιμετωπιστούν καθημερινά προβλήματα ευαίσθητων ομάδων πολιτών, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των Δήμων και η κάλυψη των αυξημένων αναγκών μετακίνησης των κοινωνικών υπηρεσιών τους, για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.

- AVIS: Προσφέρει δωρεάν το σύνολο του στόλου που θα απαιτηθεί για την έναρξη του πρωτοποριακού προγράμματος «Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού», στο πλαίσιο της συνδρομής της στον αγώνα των Αρχών για την αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης κρίσης λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Η Avis σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), διαθέτει 250 οχήματα με σκοπό να συμβάλλει ουσιαστικά στη λειτουργία των Κινητών Ομάδων Υγείας, οι οποίες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση διενεργώντας κατ' οίκον επισκέψεις, με σκοπό να παρέχουν νοσηλεία και να λαμβάνουν δείγματα από πιθανά κρούσματα.

- Α. Ισμαήλος: Προχώρησε στην υλοποίηση του συνεργατικού σχηματισμού «Time to Act» σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας και τον Δημάρχο Βασίλη Μαυρίδη, που σκοπό έχει να συνδράμει στην προστασία των κατοίκων του Βορείου Έβρου από την νόσο Covid-19 (κορονοϊός), βοηθώντας τους να παραμείνουν ασφαλείς στο σπίτι. Το «Time to Act» λειτουργεί στα πρότυπα του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" και η δράση του είναι εθελοντική, ενώ υλοποιείται στα 25 χωριά που αποτελούν την Δημοτική Ενότητα Τριγώνου και την Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου στον Βόρειο Έβρο.

- Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: Τρία ψηφιακά σεμινάρια, webinars, με περιεχόμενο εστιασμένο στην COVID-19 και ειδικότερα σε θέματα φορολογίας, ψυχολογίας και διαχείρισης προσωπικού, υλοποιεί δωρεάν τις επόμενες ημέρες το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

- Eurolife: Υγειονομικό υλικό, ιατρικό εξοπλισμό και είδη απολύμανσης. Η Eurolife ERB, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο και την προσφορά τους στη μάχη που δίνει η χώρα κατά του κορονοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προσφέρει τρεις μήνες δωρεάν σε όλα τα συμβόλαια ασφάλισης αυτοκινήτου σε όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για ένα έτος συνεχούς ασφάλισης.

- Groupama: Τεχνολογικό εξοπλισμό

- Interamerican: 7 κλίνες ειδικά για ΜΕΘ και 5 συστήματα φορητών υπερηχοτομογράφων.

- TÜV Hellas: Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό

- Όμιλος Σαρακάκη: διάθεση της Πολιτείας μία σειρά οχημάτων για τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων αρχών

- ΕΑΕΕ: 150.000 ευρώ από τις ασφαλιστικές

- ΕΒΕΠ: Κατάθεση ποσού στον ειδικό λογαριασμό και προχώρησε στην αγορά ειδών προσωπικής υγιεινής, που θα διανεμηθούν δωρεάν στις εν λειτουργία επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πειραιά, Νήσων και Δυτικής Αττικής, και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις-μέλη μας στους κλάδους του χονδρεμπορίου, μεταποίησης, βιομηχανίας, ναυτιλιακών υπηρεσιών, σε μηχανουργεία και ναυπηγεία, σε αποθήκες εφοδιασμού πλοίων, μεταφορών και logistics.

- ΕΒΕΑ: δωρεάν Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων για θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό για την υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου.

- Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: δημιούργησε σελίδα στο eea.gr προκειμένου εύκολα και άμεσα να απαντώνται ερωτήσεις και να λύνονται απορίες από τους κατάλληλους επαγγελματίες, τους νομικούς και τους φοροτεχνικούς που συνεργάζονται με το επιμελητήριο.

- Εθνική Ασφαλιστική: 100.000 χειρουργικές μάσκες και 10 monitors και σε συνεργασία με την Affidea όσοι επιβεβαιωμένα νόσησαν και θεραπεύτηκαν από τον ιό SARS-CoV-2, επωφελούνται για 6 μήνες με απαλλαγή του πλαφόν ή της όποιας άλλης συμμετοχής τους σε διαγνωστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε διαγνωστικό κέντρο του Ομίλου Affidea.

- ΕΛΟΤ: Δωρεάν διάθεση προτύπων

- Ένωση Επενδυτών Κίνας-Ελλάδας: Προσφέρει επτά διαμερίσματα στο ιατρικό προσωπικό.

- Επιμελητήριο Λακωνίας: Προσφέρει υγειονομικό υλικό

- Ευρωπαϊκή Πίστη: 10 αναπνευστήρες

- Κοινή πρωτοβουλία Ινστιτούτου Prolepsis και INTERAMERICAN για τη σωστή ενημέρωση των πολιτών. Ανάπτυξη ενημερωτικών κειμένων για την προστασία των πολιτών από την COVID-19.

- Η ΝΝ Ηellas σε συνεργασία με το JA Greece, προσφέρουν σε επιπλέον 500 μαθητές από όλη την Ελλάδα τη δυνατότητα πρόσβασης από το σπίτι στο ψηφιακό πρόγραμμα «My Career». Το «My Career» είναι μια καινοτόμα πρωτοβουλία, η οποία που έχει ήδη στηρίξει 650 νέους στην κατανόηση των δεξιοτήτων τους, με σκοπό τη συνειδητή επιλογή του μελλοντικού τους επαγγέλματος. Δηλώσεις συμμετοχής δεκτές μεταξύ 10 Απριλίου μέχρι και 10 Μαΐου 2020, μέσω της συγκεκριμένης φόρμας (Google form). Θα δοθεί προτεραιότητα σε μαθητές της ελληνικής περιφέρειας.

- Anatolia College: Έχει ανακοινώσει την απόφασή του να συγκεντρώσει το ποσό των 15.000 ευρώ εξοπλίζοντας με τα απαραίτητα υλικά τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Οι μαθητές του Κολλεγίου Ανατόλια ανταποκρίθηκαν πρώτοι στην πρωτοβουλία αυτή, αποφασίζοντας να δωρίσουν 5.000 ευρώ από τα έσοδα του φετινού Χριστουγεννιάτικου Bazaar.

- H AEGEAN OIL στηρίζει την χορηγία καυσίμων συνολικής αξίας 300.000 ευρώ.

Τα καύσιμα θα διατεθούν μέσω του δικτύου των πρατηρίων της AEGEAΝ, σύμφωνα με τις οδηγίες-προτεραιότητες του υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην μάχη για την καταπολέμηση της πανδημίας.

-H TIMES NAVIGATION, ιδιοκτησίας Γιάννη Καραγεώργη, έχει ανακοινώσει την δωρεά:10 σύγχρονων αναπνευστήρων για εξοπλισμό Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, 12.000 μασκών προσώπου τύπου ΝΚ95, 3.000 στολών προστασίας, Ποσότητας φαρμάκου AVIGANιαπωνικής προέλευσης, 1 (ένα) Ιατρικό μόνιτορ General Meditech, G3στα νοσοκομεία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟ

- Όμιλος FOURLIS προσφέρει προϊόντα ΙΚΕΑ, για την κάλυψη έκτακτων όσο και επιτακτικών αναγκών του ΚΥΑΔΑ. Η παρέμβαση υποστηρίζει την άμεση λειτουργία νέων δομών που είναι ταυτόχρονα Κέντρο Ημέρας, Υπνωτήριο και Κοινωνική Κατοικία για τους μακροχρόνια αστέγους της πόλης.

- Ο Όμιλος Εβροφάρμα χορήγησε το ποσό των περίπου 12.000 ευρώ και προμήθευσε ιατρικό εξοπλισμό στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς της περιφέρειας και στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου βρίσκεται και η έδρα της Εβροφάρμα. Συγκεκριμένα και σε επικοινωνία με τις διοικήσεις των δύο νοσοκομείων, επιλέχθηκε ο κάτωθι ιατρικός εξοπλισμός, που αναβαθμίζει την λειτουργία και τις υπηρεσίες των δύο νοσοκομείων: Διφασικός απινιδωτής, Δωδεκακάναλος καρδιογράφος, Μόνιτορ παρακολούθησης ασθενούς

- ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ-Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ: Δωρεά ειδικών κλινών Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ο νοσοκομειακός εξοπλισμός προσφέρεται για την άμεση ανάπτυξη Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), ένα από τα δύο κέντρα αναφοράς για τον κορονοϊό στη Βορειοδυτική Ελλάδα, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των κρουσμάτων. Παράλληλα, η ΧΗΤΟΣ καλύπτει και τις ανάγκες σε εμφιαλωμένο νερό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του ΠΓΝΙ, παρέχοντάς τους φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ.

- My market: Έναρξη στρατηγικής συνεργασίας τους με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών των πολιτών που βρίσκονται σε καραντίνα, μετά από σχετική απόφαση των Αρχών. Η ΚΕΔΕ κατέγραψε αναλυτικά τις ανάγκες των περιοχών που ήδη βρίσκονται σε καραντίνα. Στο πλαίσιο αυτό, τα My market προχωρούν σε 1η φάση στην αποστολή 60.000 τεμαχίων κάθε κατηγορίας. Πρόκειται για τις ποσότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων, για 14 ημέρες, στις περιοχές σε καραντίνα των δήμων Ξάνθης, Καστοριάς, Σκύδρας, Αλμωπίας, Άργους Ορεστικού, Μύκης, Βοΐου και Νεστορίου. Παράλληλα, τα My Market τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν ανταποκριθεί σε πάνω από 30 αιτήματα στήριξης σε Νοσοκομεία, Ιδρύματα, Κοινωνικά Παντοπωλεία, Δομές Φιλοξενίας σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας πάνω από 15.000 συσκευασίες τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

- Lidl Eλλάς: Στήριξη των δήμων Μύκης, Καστοριάς, Ξάνθης, Ορεστίδος, Νεστορίου και Αλμωπίας, στους οποίους έχουν εφαρμοστεί αυξημένα περιοριστικά μέτρα στην κίνηση ή βρίσκονται σε απόλυτη καραντίνα, με τρόφιμα μακρά διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης αξίας 20.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, σε συντονισμό με τους έξι δήμους στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και με προτεραιότητα στις περιοχές όπου υφίσταται «περιορισμός κατ' οίκον», προχώρησε άμεσα στην αποστολή των εξής προϊόντων: Γάλα μακράς διάρκειας, μακαρόνια, ρύζι, ζάχαρη, καφέ, όσπρια, χαρτί υγείας, χλωρίνη.

Επίσης,η Lidl Eλλάς πρόσφερε τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης στα Σπίτια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην παράδοση προϊόντων όπως ηλιέλαιο, γάλα συμπυκνωμένο, ζάχαρη, δημητριακά, ζυμαρικά, μέλι, όσπρια, ρύζι, αλεύρι, καθαριστικά και χαρτί υγείας, για την κάλυψη βασικών αναγκών των παιδιών που μεγαλώνουν στα 11 σπίτια του Οργανισμού στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Καβάλα, Κόρινθο, Αίγιο και Κυλλήνη Ηλείας.

- ΑΒ Βασιλόπουλος: Μετά τη δωρεά εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος για ΜΕΘ, ύψους 494.000 ευρώ, προς το υπουργείο Υγείας, προχωρά σε δωρεά 500.000 ευρώ σε δήμους, ΜΚΟ και Κοινωφελείς Οργανισμούς. Ξεκινώντας με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τον μεγαλύτερο δήμο της χώρας, τον δήμο Αθηναίων, η ΑΒ θα καλύψει τα έξοδα μεταφοράς 16.000 πακέτων με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και τα έξοδα 11.500 διαδρομών για την ανταπόκριση σε αιτήματα πολιτών, για τους επόμενους 3 μήνες.

- Βιολάντα: Στηρίζει τις ευπαθείς ομάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων «Βοήθεια στο Σπίτι Plus» προσφέροντας 10 παλέτες με μπισκότα και δημητριακά για να καλύψει τις ανάγκες σίτισής τους.

- Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης προσφέρει 11 τόνους καθαρό οινόπνευμα 96ο στα νοσοκομεία αναφοράς και συγκεκριμένα στα Νοσοκομεία «Σωτηρία», «Ευαγγελισμός», στο νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» και το κέντρο υγείας στο Πλωμάρι.

- Δίρφυς: Συνεισφέρει στο αξιόλογο έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου Χαλκίδας έχοντας ήδη δρομολογήσει την αποστολή σημαντικής ποσότητας νερού.

-Ελληνικά Γαλακτοκομεία-ΟΛΥΜΠΟΣ: Σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές του Δήμου της πρωτεύουσας, αναλαμβάνει να διαθέσει γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα χυμών για την κάλυψη των αναγκών 5.000 οικογενειών που φροντίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου.

- ΜΙΝΕΡΒΑ: Δωρεά προϊόντων προς το Γηροκομείο Αθηνών. Η εταιρία, για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος, προσέφερε περίπου 250 κιλά τρόφιμα πρώτης ανάγκης όπως έλαια, ξίδι και μαργαρίνες.

- alfa «Αθανάσιος Δ. Κουκουτάρης»: Δωρεά απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία Κοζάνης και Καστοριάς, που αντιμετώπισαν μεγάλο όγκο κρουσμάτων κορονοϊού, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συσκευές υποβοήθησης αναπνοής, ηλεκτροκαρδιογράφους, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα και προστατευτικά είδη μιας χρήσης. Επιπλέον, η alfa στέκεται στο πλευρό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των δυο νοσοκομείων, προσφέροντας ποικιλία προϊόντων της για την καθημερινή σίτισή τους.

- ΜΕΓΑ: Δωρεά 690.000 προϊόντων ατομικής υγιεινής και προσωπικής φροντίδας, ενισχύοντας σημαντικά το νέο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων «Βοήθεια στο Σπίτι Plus». Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, η εταιρεία συνεισφέρει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών και παροχή βασικών αγαθών κατ' οίκον σε Αθηναίους δημότες με υποκείμενα νοσήματα και παθήσεις, ηλικιωμένους που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από οικείους τους, μοναχικά άτομα που δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και την ενίσχυση των νέων δομών φιλοξενίας αστέγων του Δήμου.

- Eurocatering: Προσφορά συνολικά 3 τόνων προϊόντων «Φρεσκούλης» στο νοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων αναφοράς, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. και το Γηροκομείο Αθηνών. Παράλληλα, η εταιρεία συνεισφέρει εμπράκτως στο έργο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) καθώς και του Γηροκομείου Αθηνών, προσφέροντας σαλάτες, φρούτα και σάντουιτς για την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών των ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων που υποστηρίζουν και φιλοξενούν.

- FRONERI Ελλάς: Προσφέρει, στο πλαίσιο της νέας της συνεργασίας με την Τράπεζα Τροφίμων, 100.000 παγωτά σε 111 κοινωνικούς φορείς ενισχύοντας ανθρώπους που ειδικά αυτήν την περίοδο έχουν περιορισμένη πρόσβαση ακόμη και σε βασικά αγαθά.

- Praktiker Hellas: Προσέφερε κρεβάτια για την ξεκούραση των γιατρών στην 4η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου Σωτηρία, καθώς και ψεκαστήρες για τις ανάγκες απολύμανσης του Φαρμακείου του Νοσοκομείου. Παράλληλα, εξόπλισε με κρεβάτια τις νέες δομές φροντίδας και φιλοξενίας αστέγων του δήμου Αθηναίων.

- Κωτσόβολος: Προσέφερε πλήρη εξοπλισμό γραφείου με σταθερούς υπολογιστές, hardware και software, εκτυπωτές, tablets, καθώς επίσης και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές για τη στήριξη των υποδομών και του προσωπικού της Κλινικής Λοιμώξεων COVID-19 της Γ΄ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία».

- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και ΕΛΣ: Σε δωρεά 20.000 εισιτηρίων σε γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ προχώρησε το υπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τις παραστάσεις της ΕΛΣ από την έναρξη της επαναλειτουργίας της και έως το καλοκαίρι του 2021. Μια χειρονομία «ελάχιστης ένδειξης ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους ιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού» τονίζουν από κοινού σε σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας την «ύψιστης σημασίας σπουδαιότητα της προσφοράς των ιατρών και νοσηλευτών του ΕΣΥ για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ζωής όλων μας