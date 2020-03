Ανησυχία 22 ΜΚΟ για τη μεταφορά οικογενειών και ασυνόδευτων παιδιών σε κλειστές δομές

Την έντονη ανησυχία τους για την ύπαρξη οικογενειών με παιδιά και ασυνόδευτων ανηλίκων ανάμεσα στους μετανάστες που μεταφέρθηκαν χτες σε κλειστές δομές, εκφράζουν 22 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε κοινή ανοιχτή επιστολή που απευθύνουν προς τον πρωθυπουργό, τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, την ειδική γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και τους προέδρους των τριών ευρωπαϊκών οργάνων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Οι οργανώσεις θέτουν το ερώτημα, αν για τα παιδιά αυτά υπήρξαν διαδικασίες ταυτοποίησης και παροχή ειδικής φροντίδας και αν θα οδηγηθούν σε κράτηση και απέλαση, όπως έχει ανακοινωθεί για τον υπόλοιπο νεοαφιχθέντα πληθυσμό.

Επίσης, ζητούν ενημέρωση για τον αριθμό και την κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών που εισήλθαν στη χώρα από τις αρχές του μήνα, και για τα μέτρα παιδικής προστασίας που έχουν ληφθεί, Ζητούν επίσης διασφάλιση του δικαιώματος στο άσυλο και απόσυρση της πρόσφατης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς και αποφυγή επιστροφής των παιδιών σε κράτη όπου κινδυνεύει η ζωή και η ελευθερία τους.

Τέλος, επαναλαμβάνουν παλαιότερες εκκλήσεις τους για οριστικό τερματισμό της κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων, εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την επιτροπεία ασυνόδευτων παιδιών, που επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Μαρτίου, και έμπρακτη αλληλεγγύη από τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την επιστολή συνυπογράφουν οι οργανώσεις 'Αρσις, Cesie, Διοτίμα, Δανικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Defence for Children International, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, Δίκτυο Μέλισσα, Help Refugees/Choose Love, HIAS, HumanRights360, International Rescue Committee, Intersos, Praksis, Refugee Legal Support, Refugee Rights Europe, Solidarity Νow, State of Concept, Stil-Utrecht, Terre des Hommes και The Home Project.