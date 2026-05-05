Φέτος, τα FNL Best Restaurant Awards 2026 αναδεικνύουν για ακόμη μία χρονιά τα κορυφαία εστιατόρια της ελληνικής γαστρονομίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ποιότητα της εγχώριας σκηνής. Συνολικά, 289 εστιατόρια από όλη την Ελλάδα διακρίνονται, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κουζινών και γαστρονομικών εμπειριών.

Ανάμεσά τους, 203 εστιατόρια αποσπούν ένα αστέρι, ενώ 73 αξιολογούνται με δύο αστέρια και 13 με τρία, με αρκετές νέες εισόδους και αναβαθμίσεις να ξεχωρίζουν. Παράλληλα, ένα μόνο εστιατόριο καταφέρνει να διατηρήσει την κορυφαία διάκριση των τεσσάρων αστεριών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του αριστεία στον χώρο της υψηλής γαστρονομίας.

Η λίστα ολοκληρώνεται με 15 ειδικά βραβεία και το top-10 της «The Skinos List 2026», αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις τάσεις και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ελληνική γαστρονομία.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα

Διατηρεί τέσσερα αστέρια:

Etrusco, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Κέρκυρα

Κερδίζουν φέτος τρία αστέρια:

CTC, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Μεταξουργείο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Makris Athens, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Θησείο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διατηρούν τρία αστέρια:

Botrini’s, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Χαλάνδρι)

Delta, Κ.Π.Ι.Σ.Ν., Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Φάληρο)

Elements, Canaves Epitome, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Σαντορίνη

Lauda, Andronis Boutique Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Σαντορίνη

Mylos By The Sea, Εστιατόριο για Ψάρι, Λέρος

Pelagos, Four Seasons Astir Palace, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Βουλιαγμένη)

Selene, Katikies Garden, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Σαντορίνη

Σπονδή, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Παγκράτι)

Squirrel, The Danai, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Χαλκιδική

Veritable, Ευρωπαϊκές Κουζίνες, Αθήνα (Νέο Ψυχικό)

The Private Kitchen, Mandarin Oriental Costa Navarino, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Πελοπόννησος

Κερδίζουν φέτος δύο αστέρια:

Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ηπειρωτική Ελλάδα

Abra Ovata, Fusion & Ethnic, Αθήνα(Βουλιαγμένη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ateno, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Θamon, Γαστροταβέρνα, Ιωάννινα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κάβος 1964, Εστιατρόριο για Ψάρι, Ίσθμια – Πελοπόννησος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κιτς και σ’ έφαγα, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Helios, Four Seasons Astir Palace Athens, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Βουλιαγμένη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ιώδιο, Εστιατόριο για Ψάρι, Αθήνα (Κολωνάκι) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Napul’e, Ευρωπαϊκές Κουζίνες, Αθήνα (Βάρη) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

NYX, Academia Hotel, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Κέντρο) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Paráfrasi by CTC restaurant, Costa Navarino, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Πελοπόννησος NEWCOMER

Νησιά:

Agora Restaurant, The Old Markets Boutique Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Σύμη NEW ENTRY

Αρακλειά, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Ηρακλειά ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Bony Fish Seafood Restaurant, Abaton Island Resort & Spa, Εστιατόριο για Ψάρι, Χερσόνησος – Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Λακάνη Μαγειρικό Τεχνουργείο, Ρόδος ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Mákris, Domes of Elounda, Ελούντα-Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Mosaico Gastro Wine Bar, Horizon Beach Resort, Κως ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Nammos, High End Beach Restaurant, Μύκονος ΑΝΑΒΘΜΙΣΗ

Ουζερί Σκοτάδης, Εστιατόριο για Ψάρι, Αίγινα ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Saradari Fish Restaurant, Εστιατόριο για Ψάρι, Λιμένας Χερσονήσου – Κρήτη ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διατηρούν δύο αστέρια:

Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Ηπειρωτική Ελλάδα

Aleria, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Μεταξουργείο)

Anama, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Γιάλοβα Μεσσηνίας

Andromeda Restaurant, The Danai, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Χαλκιδική

Basegrill, Εστιατόριο για Κρέας, Αθήνα (Περιστέρι)

Brutus Tavern, Εστιατόριο για Κρέας, Αθήνα (Κολωνάκι)

Cookoovaya, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Ιλίσια)

Δέκα Τραπέζια, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη

dex.Silo.01, Dexamenes Seaside Hotel, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Ηλεία-Πελοπόννησος

Gallina, Modern Bistro, Αθήνα (Κουκάκι)

Hervé, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Πετράλωνα)

Hytra, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Κέντρο)

Kamares, Eagles Resort, Χαλκιδική, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα

Kinjo, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Βριλήσσια)

Matsuhisa Athens, Fusion & Ethnic, Αθήνα (Βουλιαγμένη)

Μαύρη Θάλασσα, Εστιατόριο για Ψάρι, Θεσσαλονίκη

Oliviera, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος

Papaioannou Restaurant, Εστιατόριο για Ψάρι, Αθήνα (Βουλιαγμένη)

Patio, The Margi Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Βουλιαγμένη)

Pharaoh, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Εξάρχεια)

Salonika, Makedonia Palace Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη

Seeds, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Αθήνα (Ιλίσια)

Sense, Athens Was Hotel, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Αθήνα (Κέντρο)

Soil, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Παγκράτι)

Τραβόλτα, Εστιατόριο για Ψάρι, Αθήνα (Περιστέρι)

The Treehouse, Ekies All Senses Resort, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Χαλκιδική

Tudor Hall, King George Hotel, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Αθήνα (Σύνταγμα)

Χαρούπι, Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα, Θεσσαλονίκη

Water, Sani Asterias, Διεθνής Υψηλή Γαστρονομία, Χαλκιδική

Vezené Athens, Modern Bistro, Αθήνα (Ιλίσια)

Νησιά:

Beefbar Mykonos, Εστιατόριο για Κρέας, Μύκονος

Βενετσιάνικο Πηγάδι, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Κέρκυρα

Botrini’s, Katikies Santorini Hotel, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Σαντορίνη

Cantina, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Σίφνος

César Meze Bar, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Λίνδος-Ρόδος

Elemes Cretan Cuisine, Abaton Island Resort & Spa, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Χερσόνησος – Κρήτη

Galazia Hytra, Summer Senses Hotel, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Πάρος

Hasika, Γαστροταβέρνα, Ρέθυμνο-Κρήτη

Idol, Modern Bistro, Σαντορίνη

Lycabettus Restaurant, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Andronis Luxury Suites, Σαντορίνη

Lygaria, Kea Retreat, Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα, Κέα

Makris Degustation Restaurant, Domes Miramare Corfu, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Κέρκυρα

Μαραθιά, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Τήνος

Μαυρίκος, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Λίνδος-Ρόδος

Melia, Lesante Blu, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Ζάκυνθος

Meraki Restaurant Mykonos, Cavo Tagoo, Fusion & Ethnic, Μύκονος

Noble Gourmet Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Ρόδος

Noēma, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Μύκονος

Petra, Canaves Oia Suites, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Σαντορίνη

Pomo D’ Oro, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Κέρκυρα

Προσήλιο, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Ζάκυνθος

Scorpios, High End Beach Restaurant, Μύκονος

Varoulko Santorini, Grace Hotel, Εστιατόριο για Ψάρι, Σαντορίνη

Yevo, Bill & CooSuites, Ελληνική Υψηλή Γαστρονομία, Μύκονος

Κερδίζουν αστέρι στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα:

Alati, Vedema Luxury Resort, Σαντορίνη NEW ENTRY

ΒΙΟΛΕΑAstrikas Estate, Άστρικας – Κολυμβάρι – Χανιά NEW ENTRY

Cookoovaya, Αντίπαρος NEWCOMER

Eδesma, Gennadi Grand Resort, Ρόδος NEWCOMER

Κτήμα Γράμψα, Ζάκυνθος NEW ENTRY

NÓS, NÓS Hotel & Villas, Σίφνος NEW ENTRY

Pelicanos, Σίφνος NEW ENTRY

Περί Τίνος, Σύρος NEW ENTRY

Sama, Πάρος NEWCOMER

Σίλφιον, Ιωάννινα NEW ENTRY

Terre Mouikis, Κεφαλονιά NEW ENTRY

Yaboo Bar Restaurant, Αθήνα (Πειραιάς) NEWCOMER

Διατηρούν το αστέρι στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα:

7 Steak Lounge, De Sol Hotel & Spa, Σαντορίνη

Αλμυρίκι, Κορινθία- Πελοπόννησος

Apiri Greek Eatery, Ηράκλειο – Κρήτη

Avli, Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα, Ρέθυμνο – Κρήτη

Baos Mykonos, Myconian Korali Relais & Chateau, Μύκονος

Βερσαλλίες, Καλαμάτα-Πελοπόννησος

Bostani, Verina Hotel, Σίφνος

BUBO, Ekies All Senses Resort, Χαλκιδική

Cremnos, Acro Suites, Αγία Πελαγία-Κρήτη

Cuvee, Aqua Blu Hotel, Κως

Elia, Kapsaliana Village Hotel, Καψαλιανά – Αρκάδι Κρήτη

Flow Dine & Wine, Olea All Suites Hotel, Ζάκυνθος

Fresh Restaurant, Elysium Resort & Spa, Ρόδος

Galea, Castello Infinity, Αγία Πελαγία-Κρήτη

Hellas, Πεύκος-Ρόδος

Κυρ-Γιάννη Εστιατόριο, Νάουσα-Μακεδονία

Κοντοσώρος, Ξινό Νερό-Μακεδονία

Lady Finger, Andronikos Hotel, Μύκονος

Manna Hotel-Restaurant, Αρκαδία- Πελοπόννησος

Metropolis Roof-garden, Electra Metropolis Hotel, Αθήνα (Κέντρο)

Metsovo 1350M., Gran Forest Metsovo, Μέτσοβο

Οινοποιείο Σιγάλα, Σαντορίνη

Old Mill, Elounda Mare, Ελούντα – Κρήτη

Olvo, Andronis Minois Hotel, Πάρος

Όλυμπος Νάουσα, On Residence, Θεσσαλονίκη

Ορίζοντας, Πλάτανος-Σάμος

Pietra Restaurant, Mayor Hotels & Resorts, Κέρκυρα

Rendez-Vous, Antigoni Seaside Resort, Χαλκιδική

Scala Premium Seafood Bar, Μάταλα-Κρήτη

Vai Palm Beach, Σητεία-Κρήτη

Φοίνο, Καλαμάτα -Πελοπόννησος

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα:

Anthós, Phāea Blue, Ελούντα-Κρήτη NEW ENTRY

Caravel Restaurant, Yanna Caravel Hotel, Αμμουδάρα-Γάζι, Κρήτη NEW ENTRY

Ιωσήφ, Μαγούλιανα Αρκαδίας – Πελοπόννησος NEW ENTRY

Καλή Καρδιά, Μεσσηνιακή Μάνη – Πελοπόννησος NEW ENTRY

Καφενείο, Αθήνα (Κολωνάκι) NEWCOMER

Kerasma Cook n ’Deli, Λίνδος-Πεύκοι, Ρόδος NEWCOMER

Villa Incognito, Τρίπολη-Πελοπόννησος NEW ENTRY

Διατηρούν το αστέρι στην Ελληνική Παραδοσιακή Κουζίνα:

Adami, Canaves Ena, Σαντορίνη

Αμπελοστράτες, Ζάκυνθος

Απόμερο, Καρδίτσα-Θεσσαλία

Βάταλος, Φραγκοκάστελο – Κρήτη

Bostani Restaurant, Lesante Cape hotel, Ζάκυνθος

Γιουβετσάκια, Αθήνα (Γλυφάδα)

Coozest, Bill & Coo Coast, Μύκονος

Στου Βασιλαρακιού, Νάξος

Elies, Καρδαμύλη Μεσσηνίας -Πελοπόννησος

Eteon, Ρόδος

Ζέρζοβα, Αρκαδία-Πελοπόννησος

Ηλίας Ταβέρνα, Ρόδος

Ηλιομανώλης, Κάννεβος – Κρήτη

Θωμάς (Ο), Σκλήθρο Φλώρινας-Μακεδονία

Κέδρος, Πάρος

Κληματαριά (του Μπέλλου), Κέρκυρα

Λευτέρης, Λέσβος

Λογάρι, Κάτω Γούβες, Ηράκλειο- Κρήτη

Στου Κώστα (Βασιλειάδη), Καλαμάτα-Πελοπόννησος

Λημέρι του Ληστή, Ρόδος

Μαγειροτεχνείον Παράγκα, Ρόδος

Μουρτούκαλης-Τα Μπακαλιαράκια, Άργος-Πελοπόννησος

Ντουνιάς, Δρακώνα – Κρήτη

Πανόραμα, Ασκύφου – Κρήτη

Petrino Beach Restaurant, Νάξος

Pheia, Pheia Hotel, Κατάκολο-Πελοπόννησος

Τα Πλατάνια, Καστελλόριζο

Rosa’s, Σαντορίνη

Santa Pacou, Πάρος

Santorinia, Σαντορίνη

Σούλης, Άγιοι Θεόδωροι -Πελοπόννησος

Ταβέρνα του Οικονόμου (Πετράλωνα)

Τρύπας, Αρκιοί

Χρύσανθος, Ιωάννινα- Ήπειρος

Χρυσόστομος, Χανιά – Κρήτη

Ωρομέδων, Κως

Κερδίζουν φέτος αστέρι στη Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα:

Argonaut, Elounda Beach Hotel & Villas, Ελούντα-Κρήτη NEW ENTRY

Blue Bay Restaurant, Atlantica Imperial Resort, Ρόδος NEW ENTRY

The Ziller’s, Αθήνα (Μοναστηράκι) NEW ENTRY

Διατηρούν το αστέρι στη Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα:

Almyvita, Χανιά

Dionysos, Elounda Beach Hotel & Villas, Ελούντα-Κρήτη

GB Roof Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αθήνα (Σύνταγμα)

Koukoumi Hotel-Restaurant (Vegan), Μύκονος

Lio, Μύκονος

Salis wine-bistro, Χανιά

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Modern Bistro:

Alibertos, Κουνουπιδιανά-Ν. Χανίων, Κρήτη NEW ENTRY

Alyélo, Σίφνος NEW ENTRY

Asωtos, Αθήνα (Παγκράτι) NEW ENTRY

Marrone Restaurant, ΘεσσαλονίκηNEW ENTRY

Ντύλαν, Αθήνα (Κυψέλη) NEWCOMER

Winter Garden, Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, Αθήνα (Σύνταγμα) NEW ENTRY

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Modern Bistro:

Albergo Gelsomino, Κως

Ασπασία, Λακωνική Μάνη

Atopo Bistronomy, Modern Bistro, Καβάλα

Clochard, Θεσσαλονίκη

Jerar, Αθήνα (Δάφνη)

Local, Θεσσαλονίκη

Mákris, Domes White Coast Milos

Μανιτάρι, Θεσσαλονίκη

Rick’s Athens, Αθήνα(Κηφισιά)

Simul, Αθήνα (Κολωνάκι)

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Γαστροταβέρνες:

Βουκάκρατο, Θεσσαλονίκη NEWCOMER

Maitr & Μαργαρίτα, Θεσσαλονίκη NEW ENTRY

Riζes, Σαντορίνη NEWCOMER

Στου Λου, Αθήνα (Κεραμεικός) NEW ENTRY

The Walls, Ηράκλειο-ΚρήτηNEW ENTRY

Topa (Κυψέλη) NEWCOMER

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Γαστροταβέρνες:

Άκρα, Αθήνα (Παγκράτι)

Βασιλικός, Καλλίπολη Πέλλας -Μακεδονία

Broadway, Κως

Μαγαζάκι που Λέγαμε (Το), Ιωάννινα

Mezen, Βόλος

Mezen Salonica

Μπλε Καναρίνι, Καλαμάτα

Peskesi, Ηράκλειο – Κρήτη

Σέρζα, Λέρος

+Τροφή, Θεσσαλονίκη

Ταβέρνα των Φίλων, Αθήνα (Κολωνός)

Τρυγητής, Θεσσαλονίκη

Tsiftis gastrokoutouki+, Αθήνα (Ιλίσια)

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Ευρωπαϊκές Κουζίνες:

Alesta, Ζάκυνθος NEW ENTRY

LPM (La Petit Maison), Anandes Hotel, Μύκονος NEW ENTRY

Osteria Mamma, Αθήνα (Μεταξουργείο) NEW ENTRY

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Ευρωπαϊκές Κουζίνες:

Brasserie de la Bay, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος

Brasserie Lorraine, Αθήνα (Κολωνάκι)

Cabana, Sani Club, Ευρωπαϊκές Κουζίνες, Χαλκιδική

Ifestioni Restaurant, Aressana Hotel, Σαντορίνη

Il Borro Tuscan Bistro, Elounda Peninsula All Suite Hotel, Κρήτη

Κλαδί Ελιάς, Μεσορόπη Καβάλας

Monzù, Αθήνα (Κηφισιά)

Ora by Ettore Botrini, One & Only Aesthesis, Αθήνα (Γλυφάδα)

Pizza Sapienza by Daniele Cason, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος

Sterna, Kinsterna Hotel, Μονεμβασιά Πελοπόννησος

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία High End Beach Restaurants:

Alemagou, High End Beach Restaurant, Μύκονος

Krabo, Αθήνα (Βουλιαγμένη)

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία High End Beach Restaurants:

Beachbomber, Σταλίδα-Κρήτη NEW ENTRY

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Fusion & Ethnic:

Kaliva, Σαντορίνη NEWCOMER

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Fusion & Ethnic:

Birdman, Αθήνα (Σύνταγμα)

Byblos, Μύκονος

Ex-Machina, Αθήνα (Παγκράτι)

Matsuhisa Mykonos, Belvedere Hotel, Μύκονος

Matsuhisa Paros, Avant Mar, Πάρος

Matzenta Kuzina Del Sol, Χανιά – Κρήτη

RawBata, Αθήνα (Αμπελόκηποι)

Sushimou, Αθήνα (Σύνταγμα)

Tahir, Mandarin Oriental Costa Navarino, Πελοπόννησος

Zuma Mykonos, Μύκονος

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για κρέας:

Γαβρίλος, Μυτιλήνη NEW ENTRY

Κιβωτός, Αθήνα (Κηφισιά) NEW ENTRY

Λαψάτης, Μαρμάρι -Εύβοια NEW ENTRY

Ox Meat Taverna, Αθήνα (περ. Χίλτον, Ιλίσια) NEW ENTRY

Piquantro, W Costa Navarino, Πελοπόννησος NEW ENTRY

Wow Steak, Abaton Island Resort & Spa, ΕστιατόριογιαΚρέας, Χερσόνησος – Κρήτη NEW ENTRY

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για κρέας:

Beefbar Athens, Αθήνα (Βουλιαγμένη)

Beefbar, Andronis Arcadia Hotel, Σαντορίνη

Βεργιώτικο, Βέροια

Γραβάδικα (Τα), Σιάτιστα-Μακεδονία

Διαγώνιος, Θεσσαλονίκη

Douma Vital Farm, Λάρισα

Drakoulis Dry & Raw, Αθήνα (Βούλα, Κολωνάκι)

Εβίβα, Κορινθία-Πελοπόννησος

Κρεοπωλείον 29, Καλαμάτα

Manari, Αθήνα (Κέντρο)

Παλιά Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Τηλέμαχος Athens, Αθήνα (Σύνταγμα)

Κερδίζουν φέτος αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για ψάρι:

Αχλάδι, Σύρος NEW ENTRY

Bony Fish, Aeifos Boutique Hotel, Σαντορίνη NEWCOMER

Καπάδικο, Κάλυμνος NEW ENTRY

Parelia, W Costa Navarino, Πελοπόννησος NEWCOMER

Τσαμπίκος 1977, Ρόδος NEW ENTRY

Διατηρούν το αστέρι στην κατηγορία Εστιατόριο για ψάρι:

Akti, Αθήνα (Βουλιαγμένη)

Αλλού Γυαλού, Σύρος

Άργουρα, Αθήνα (Τζιτζιφιές)

Armyra by Papaioannou, Costa Navarino, Πελοπόννησος

Atelier Papaioannou, Αθήνα (ΝέοΨυχικό)

Blue Oyster, Πάρος

Δουράμπεης, Αθήνα (Πειραιάς)

Θαλασσάκι, Τήνος

Μαρίνα, Χαλκιδική

Mario Restaurant & Farm, Πάρος

Νόμπελος, Ζάκυνθος

ΟυζερίAegeon, Grand Resort Lagonissi, Αθήνα (Λαγονήσι)

Papaioannou Restaurant, Αθήνα (Πειραιάς, Κηφισιά)

Piscis, Αθήνα (Πειραιάς)

Sea Rock Paros, Πάρος

Trizoni Sea Treasures, Χαλκιδική

Varoulko Seaside, Αθήνα (Πειραιάς)

Χιώνα, Χιώνα – Κρήτη

Ψαρόγιαννος, Sani Marina, Χαλκιδική

ΨΙ by Mezen, Θεσσαλονίκη

Ειδικά βραβεία FNL:



Βραβείο Συνολικής Προσφοράς

Απόστολος Τραστέλης

Βραβειο Προσφορας στην Τοπικη Παραδοση

Γιώργος Πίττας

Culinary Hero

Σπύρος & Βαγγέλης Λιάκος

Chef of the Year

Γεωργιάννα Χιλιαδάκη

Greek Culinary Ambassador

George Calombaris

Pastry Chef of the Year

Λίζα Κερμανίδου

Rising Star by The Macallan

John Σκοτίδας

Artisan of the year by μ. Artisan Water

Στέφανος Λιβάνιος / Τρομερό Παιδί

Best Culinary Destination (Hotel)

Abaton Island Resort & Spa

Restaurant manager of the year

Νεκτάριος Ντάλλας

Best Service

Nammos Mykonos

Καλύτερο μπαρ εστιατορίου

Zuma Mykonos

Wine program of the year

Gallina Athens

Best guilty pleasures of the year

Greasy Spoon

Mirlo

Greek Spirit List by Skinos

Mezen

Τα δέκα εστιατόρια που πρέπει να επισκεφθείτε φέτος

Αυτά είναι τα δέκα εστιατόρια που -για διαφορετικούς λόγους- μας συνάρπασαν περισσότερο αυτή τη χρονιά, αυτά που δημιούργησαν τα εντονότερα συναισθήματα σε εκείνους που δημιουργούν τις λίστες του FNL. Είναι με δυο λόγια τα εστιατόρια εκείνα που, κατά σειρά προτεραιότητας, πρέπει να εντάξετε στο πρόγραμμά σας για το 2026.

Clochard, Θεσσαλονίκη

Makris Athens, Αθήνα

Αρακλειά, Ηρακλειά-Κυκλάδες

Etrusco, Κέρκυρα (Νο 3 το 2025)

Agora, Σύμη

Matsuhisa Athens, Αθήνα

Rizes, Σαντορίνη

Delta Restaurant, Κ.Π.Ι.Σ.Ν. , Αθήνα (Νο5 το 2025)

Nobelos, Ζάκυνθος

Καφενείο, Αθήνα