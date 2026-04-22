Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του για την προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας στοχευμένες δράσεις με ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία. Με σταθερή φιλοσοφία το «συμβιώνουμε αρμονικά, επιχειρούμε υπεύθυνα», η μάρκα ΒΙΚΟΣ συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προτύπου υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ πραγματοποιήσε δύο στοχευμένες πρωτοβουλίες δενδροφύτευσης σε περιοχές με αυξημένη ανάγκη περιβαλλοντικής αποκατάστασης και ενίσχυσης της βιοποικιλότητας. Στη Χίο, παραδόθηκαν 1.000 ελαιόδεντρα, συμβάλλοντας στην αναγέννηση της τοπικής γης και την τόνωση της αγροτικής δραστηριότητας, ενώ στη Βόρεια Εύβοια διανεμήθηκαν 1.000 καρποφόρα δενδρύλλια, ενισχύοντας ουσιαστικά την περιβαλλοντική ανάκαμψη της περιοχής.

Οι συγκεριμένες πρωτοβουλίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο και διαχρονικό πλάνο βιωσιμότητας που η μάρκα ΒΙΚΟΣ υλοποιεί ήδη από το 1996, επενδύοντας με συνέπεια σε δράσεις δενδροφύτευσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Μέχρι σήμερα, η συνολική συμβολή του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ αποτυπώνεται σε 19.721 δενδρύλλια.