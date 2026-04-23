Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, όταν ένας νεαρός εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα κατέρρευσε αιφνιδίως, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους παρευρισκόμενους. Η άμεση κινητοποίηση των διασωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η έγκαιρη παροχή πρώτων βοηθειών του έσωσε τη ζωή.

Πρόκειται για 27χρονο άνδρα, καταγόμενος από το Πακιστάν, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στον χώρο της πισίνας του ξενοδοχείου όπου εργαζόταν. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης (21/4), με το πλήρωμα ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας Βάμου να φτάνει άμεσα στο σημείο.

Οι διασώστες προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση σε ενέργειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να τον επαναφέρουν στη ζωή. Στη συνέχεια, ο 27χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα zarpanews.gr, η άμεση επέμβαση των διασωστών αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της υγείας του νεαρού άνδρα.